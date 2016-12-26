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Крушение самолета Минобороны
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Семь советов тем, кто собирается встретить Новый год на главной елке города

, ИА "Амител"
Если просмотр телевизора и поедание "Оливье" уже "приелись", то есть весьма нетривиальный способ весело встретить Новый год

Фото amic.ru

Может быть масса причин, почему вы решили встретить Новый год на главной елке города. Например, вам надоели домашние посиделки или вы оказалась в этом городе случайно, а отмечать, пожалуй, главный зимний праздник, сидя в гостиничном номере, не вариант. Неважно, почему вы выбрали именно такой способ гуляния (во всех смыслах). На всякий случай прочитайте несколько советов, которые подготовил портал Amic.ru. Они помогут сделать праздник безопасным и комфортным.

Одевайтесь тепло

Когда собираешься встречать Новый год на улице, то вопрос, в чем встречать праздник, становится не таким острым. Одежда должна быть в первую очередь теплой. И только во вторую очередь красивой. Лыжный костюм, штаны на синтепоне, шуба, теплая обувь (валенки, ботинки на толстой подошве), обязательно головной убор, шарф и варежки или перчатки. Вам же придется несколько часов провести на улице.

Девушкам лучше отказаться от обуви на шпильках и мини-юбок. Дамы в таких нарядах в сибирские морозы вызывают не восхищение, а в лучшем случае жалость.

Согревающий напиток

Речь идет о чае. Возьмите с собой термос с чаем. В напиток можно добавить мед и лимон. А вот от алкогольных напитков стоит отказаться. Врачи неоднократно повторяли, что спиртное не согревает, это иллюзия. А вот злоупотребление крепкими напитками, тем более на морозе, опасно для здоровья и даже для жизни. Ну, максимум бутылку шампанского, чтобы откупорить ее под звуки курантов.

А вот еду с собой брать довольно проблематично. Так что ограничьтесь мандаринками.

"Если с другом вышел в путь"

Если вы собираетесь встречать Новый год на улице, лучше это сделать в компании. Постарайтесь уговорить друзей (если они, конечно, сами не стали инициаторами) пойти вместе с вами. Найдите единомышленника. Так и веселее, и безопаснее.

Будьте в центре

И в центре событий, и в центре города. Ну, или хотя бы в людных местах. Не надо искать "короткий путь" и выбирать дорогу к главной елке через дворы и подворотни. В Новый год, конечно, все люди добрые. Но не надо искушать судьбу и ходить по злачным местам и плохо освещенным улицам.

Запаситесь инвентарем

Возьмите с собой бенгальские огни, хлопушки, салюты. Можно также захватить костюмы Деда Мороза, Снегурочки и даже северного оленя. Все, что найдется. Вы же идете веселиться, сделайте праздник незабываемым и повеселитесь от души!

Спортивный Новый год

А почему бы не встретить Новый год на катке? Такой праздник пойдет только на пользу. Конечно, всю ночь на коньках не проведешь, но пару часов точно можно продержаться.

Всему свое время

Продумайте, как вы будете добираться до главной елки города. Если вы живете от нее недалеко, то можно и пешком прогуляться. В противном случае надо продумать маршрут заранее: как вы будете добираться, сколько времени это займет и так далее. А не то есть вероятность, что Новый год вам придется встречать в такси или в автобусе.

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

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