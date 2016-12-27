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Как не потратить лишнего в продуктовых магазинах перед Новым годом?

, ИА "Амител"
Как избежать заманчивых провокаций и уловок продавцов, не накупив лишнего и некачественного товара

Последние дни перед Новым годом, пожалуй, самое горячее время. Повсюду наблюдается ажиотаж, суета и, конечно, огромные очереди в магазинах, прежде всего, в продуктовых гипермаркетах. Посетители набивают тележки, оплачивая на кассах недешевые покупки, и даже, кажется, испытывают от происходящего некую эйфорию.

Между тем ежегодные внушительные расходы на праздничный стол практически неизбежны. К тому же накануне Нового года в магазинах выставляется на продажу много праздничных, но зачастую совершенно ненужных товаров. Как не поддаться всеобщей предновогодней магазинной лихорадке?

Правило 1. Первое простое правило. Отправляясь в продуктовый магазин для новогодних закупок, оставьте детей дома и поешьте – не стоит отправляться в торговый центр голодным, так повышается вероятность соблазниться на многие ненужные товары.

Правило 2. Не обращайте внимания на яркую рекламную кампанию в магазине, она рассчитана только на эмоции потребителя. Предстоит поездка в продуктовый гипермаркет – заранее составьте список необходимых продуктов. Непосредственно в магазине следуйте этому списку неукоснительно.

Правило 3. Чтобы покупатель подольше задержался в магазине, для этого создаются все условия. Например, окон в торговых центрах, как правило, нет, либо они завешены жалюзи, рекламными стендами и прочим. Кроме того, скорее всего, не найдете здесь и часов – опять же, эта уловка позволяет забыть о времени и продолжать перемещаться между торговыми рядами. Приятный музыкальный фон, праздничное украшение залов тоже позволяют расслабиться и не спеша выбирать товары, складывая их в большую тележку.

Правило 4. Заманчивые маркетинговые ходы способствуют повышению спроса на определенные виды товаров, в этот период объявляются всевозможные акции и распродажи. Зная слабое место у потребителя, который наверняка проявит к скидкам интерес, этим сполна пользуются магазины перед Новым годом. Не поддавайтесь всеобщему ажиотажу и приобретайте товар только в том случае, если он вам действительно необходим.

Правило 5. Чтобы сэкономить на многочисленных покупках, используйте накопленные ранее бонусы, предъявите купоны и карты, дающие право на скидку. Хотя экономия, скорее всего, будет небольшой, но приятной.

Правило 6. Не стоит покупать сразу много продуктов. Пусть это будет небольшое количество, но действительно свежих и качественных товаров. Вспомните, сколько всего из приготовленного для новогоднего стола затем обычно остается. Готовьте в меру, только то, что точно съедят. Свежие блюда можно будет приготовить уже на новогодних каникулах, докупив что-то уже в наступившем году в ближайшей торговой точке.

Правило 7. Не переплачивайте за красивую упаковку или известные бренды. За таким товаром стоят немалые расходы производителя на рекламу, производство упаковочного материала и т.д. Порой не столь известные и не имеющие заманчивой обертки аналоги по качеству являются ничуть не хуже известных, а то и на порядок лучше. Красивая упаковка все равно отправится в мусорное ведро, и переплачивать за нее не стоит.

Правило 8. На уровне глаз покупателей на полках магазинов обычно размещаются наиболее дорогие товары, причем нередко с истекающим сроком годности. Загляните на верхние и нижние полки – там, скорее всего, находятся более дешевые и качественные продукты.

Правило 9. И еще. Старайтесь оплачивать покупки наличными. Пользуясь банковской картой, человек не ощущает в полной мере, что он тратит много денег и совершает незапланированные покупки. Расставаться с деньгами, находящимися в ваших руках, труднее, и есть вероятность, что захотите потратить меньше средств. Также можно взять с собой в магазин только определенную сумму денег, чтобы ненароком не превысить лимит расходов и иметь возможность оплатить только нужные продукты.

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