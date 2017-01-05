Четверг, 5 Январь, 12:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53
°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Статья

Детокс-питание после праздников: худеем и снимаем отеки

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год?

Новый год – это не только радость от встреч с дорогими и любимыми людьми, возможность провести с ними время, встретить праздник за обильным столом, но и это вероятность возникновения проблем, связанных с нашим самочувствием. Вредная для здоровья пища, малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок или хотя бы пеших прогулок на свежем воздухе делают свое "черное" дело.

После праздников многие замечают, что стали обладателями не только пары-тройки лишних килограммов, но и отмечают появление отеков. Они появляются вследствие задержки жидкости в организме из-за высокого содержания солей. Эта жидкость, в свою очередь, создает огромную нагрузку на сердце и сосуды.

Как снять отеки

Вывести излишнюю воду из организма можно при помощи правильного питания. Специалисты в данном случае предостерегают от приема мочегонных средств. Гораздо более щадящим будет вариант употребления "правильных" продуктов и здоровый образ жизни.

Включите в рацион потенциально мочегонные продукты. К ним относятся свежие огурцы, которые не просто выводят лишнюю жидкость из организма, но и очищают его от солей. Клубника также способна изгонять ненужную жидкость — достаточно 200-300 граммов в день. Брусника – отличное мочегонное средство. Свежая, вареная, моченая – в любом виде она будет полезна. Наиболее распространенный мочегонный напиток – зеленый чай, не более трех чашек в день. Кофе тоже будет выводить воду из организма, но безопасная "доза" – до четырех средних чашечки в день. Компот из сухофруктов также станет отличным помощником в борьбе с отеками.

Не помешает поход в баню. Однако париться при высокой температуре можно далеко не всем.

Здоровое питание

Между тем, необходимо полноценное здоровое питание. Обеспечьте свой организм всеми важными элементами и витаминами.

Ежедневно в рационе должны присутствовать зерновые, молочные и белковые продукты, овощи и фрукты. Полезны каши, допустимы макароны из твердых сортов пшеницы. Варите нежирные супы и бульоны. Употребляйте кефир, несладкий йогурт. Рыба, морепродукты и мясо птицы помогут насытить организм нужными элементами и сохранят фигуру. Забудьте на время про сладкое и мучное и ужинайте не позднее, чем за четыре часа до сна.

Прибегать после новогодних праздников для восстановления организма, снятия отеков к жестким разгрузочным дням специалисты не рекомендуют, лучше обратиться к восстановительной диете и помочь организму постепенно прийти в себя. Здоровое питание, спорт и свежий воздух станут вам в этом лучшими помощниками

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.01.2017 10:37
- гость -

В баню и чушь пороть (чушь визжит, а ты худеешь)

0  0
5.01.2017 11:28
- гость -

Да уж, зимой только огурцами лечиться, нитратов хватать.

0  0
5.01.2017 11:48
- гость -

А у меня виктория есть в морозилке. Буду худеть. Чай зелёный и кофе тоже доступен. Так что не оправдывайтесь, нечего.

0  0
5.01.2017 12:06
Foxie

А как-бы - жрать меньше не?...не судьба?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:29
Парковку машин ночью в Барнауле ограничат из-за уборки улиц от снега 0
12:04
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 5
11:48
Новосибирец жестоко убил женщину и скрылся в Алтайском крае 0
11:27
Альпинистка из Читы сломала ноги в горах Горного Алтая 0
11:07
Скончался основатель ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев 1
10:47
Коляда пришла! Как правильно колядовать на Рождество? 0
10:35
Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ 3
10:17
Детокс-питание после праздников: худеем и снимаем отеки 4
09:55
Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время? 6
09:37
"Кредо убийцы": главная премьера недели в кино 0
09:21
Число жертв ДТП в Алтайском крае с автобусами увеличилось до трех человек 3
09:08
Карлин стал лучшим среди губернаторов Сибири в медиарейтинге в сфере ЖКХ 21
08:31
Рубцовчанка. Мифы и правда о жизни Раисы Горбачевой 29
08:31
Хранители тайны: чем занимаются костюмеры и реквизиторы в театре? 0
08:21
Что такое Святки? Традиции празднования 0
07:27
Отдыхаем в Сибири: сколько стоит съездить в Шерегеш? 2
07:06
Рождественская выпечка: "пьяный" кекс с орехами и сухофруктами 0
06:02
Метель и оттепель прогнозируют синоптики в Алтайском крае 5 января 0
01:35
СК проводит проверку по факту столкновения автобусов в Алтайском крае 8
23:55
Авария с участием двух автобусов унесла жизни минимум двух человек на Алтае 1
21:30
Два автобуса столкнулись на Чуйском тракте на Алтае, есть жертвы 0
21:01
Региональную дорогу перекрыли в Алтайском крае из-за снегопада 0
20:32
В праздничные дни в Алтайском крае изменили график работы Сбербанка 0
19:24
Ранения получили 11 детей в Китае в результате нападения на детский сад 0
18:15
Отмена части антироссийских санкций ЕС произойдет в 2017 году - эксперт 2
17:40
103 тыс. человек подписались на эротический "Инстаграм" израильских военных 0
17:23
Ирак сообщил о крушении военного самолета 2
16:55
Названы самые продолжительные авиамаршруты мира 3
16:33
В Совфеде не видят оснований для переноса президентских выборов 6
16:15
Как заставить управляющую компанию почистить крышу дома и двор от снега? 1
15:59
Глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Барнауле 8
15:36
Хоккейный матч в валенках провели военные на Урале 2
14:59
Установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле 0
14:47
Что делать, если виновник ДТП скрылся с места аварии? 2
14:28
Гигантские елки из машин составили в России. Видео 2
13:47
Вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российской семье 33
13:32
Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018 17
12:41
Стала известна новая версия гибели "Титаника" 8
12:02
На Украине запретили показ российской мелодрамы "Человеческий фактор" 9
11:38
Самолет при посадке в Калининграде выехал за пределы ВПП. Видео 3
11:14
Самые яркие фотографии с барнаульского 3-D представления "Новогоднее чудо" 5
10:39
Сестра Майкла Джексона в 50 лет родила первенца 4
10:12
Выставка "Год Петуха" начинает работать в Барнауле 0
09:59
Когда и почему в России запретят продавать пиво в пластиковых бутылках? 33
09:33
В Белом доме объяснили, почему Путин не попал под санкции США 74
09:14
Программа детских и взрослых спектаклей в Барнауле – 2017. Инфографика 1
08:53
Куда пойти на новогодних каникулах в Барнауле? 5
08:33
Дед Мороз, Фиксики и Незнайка: барнаульцев ждут на необычный спектакль 0
08:27
Главарь ИГИЛ и его 400 боевиков оказались в Европе под видом беженцев - СМИ 61
08:16
От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.