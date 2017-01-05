Новый год – это не только радость от встреч с дорогими и любимыми людьми, возможность провести с ними время, встретить праздник за обильным столом, но и это вероятность возникновения проблем, связанных с нашим самочувствием. Вредная для здоровья пища, малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок или хотя бы пеших прогулок на свежем воздухе делают свое "черное" дело.
После праздников многие замечают, что стали обладателями не только пары-тройки лишних килограммов, но и отмечают появление отеков. Они появляются вследствие задержки жидкости в организме из-за высокого содержания солей. Эта жидкость, в свою очередь, создает огромную нагрузку на сердце и сосуды.
Как снять отеки
Вывести излишнюю воду из организма можно при помощи правильного питания. Специалисты в данном случае предостерегают от приема мочегонных средств. Гораздо более щадящим будет вариант употребления "правильных" продуктов и здоровый образ жизни.
Включите в рацион потенциально мочегонные продукты. К ним относятся свежие огурцы, которые не просто выводят лишнюю жидкость из организма, но и очищают его от солей. Клубника также способна изгонять ненужную жидкость — достаточно 200-300 граммов в день. Брусника – отличное мочегонное средство. Свежая, вареная, моченая – в любом виде она будет полезна. Наиболее распространенный мочегонный напиток – зеленый чай, не более трех чашек в день. Кофе тоже будет выводить воду из организма, но безопасная "доза" – до четырех средних чашечки в день. Компот из сухофруктов также станет отличным помощником в борьбе с отеками.
Не помешает поход в баню. Однако париться при высокой температуре можно далеко не всем.
Здоровое питание
Между тем, необходимо полноценное здоровое питание. Обеспечьте свой организм всеми важными элементами и витаминами.
Ежедневно в рационе должны присутствовать зерновые, молочные и белковые продукты, овощи и фрукты. Полезны каши, допустимы макароны из твердых сортов пшеницы. Варите нежирные супы и бульоны. Употребляйте кефир, несладкий йогурт. Рыба, морепродукты и мясо птицы помогут насытить организм нужными элементами и сохранят фигуру. Забудьте на время про сладкое и мучное и ужинайте не позднее, чем за четыре часа до сна.
Прибегать после новогодних праздников для восстановления организма, снятия отеков к жестким разгрузочным дням специалисты не рекомендуют, лучше обратиться к восстановительной диете и помочь организму постепенно прийти в себя. Здоровое питание, спорт и свежий воздух станут вам в этом лучшими помощниками
Комментарии
В баню и чушь пороть (чушь визжит, а ты худеешь)
Да уж, зимой только огурцами лечиться, нитратов хватать.
А у меня виктория есть в морозилке. Буду худеть. Чай зелёный и кофе тоже доступен. Так что не оправдывайтесь, нечего.
А как-бы - жрать меньше не?...не судьба?