Череда новогодних праздников, обильные столы и продолжительные зимние каникулы не самым лучшим образом влияют на наши фигуры. Сложно заставить себя ограничивать в еде и соблюдать здоровый режим питания в этот период, а также заняться спортом и не игнорировать пешие прогулки на свежем воздухе. Однако расплата может наступить уже совсем скоро в виде лишних килограммов. А можно ли от них избавиться за короткий срок и как это сделать?

"Правильные" продукты

Для начала диетологи советуют определиться, сколько лишних килограммов необходимо сбросить. Чаще всего за новогодние праздники эта цифра составляет 2-4 килограмма. При этом не рекомендуется прибегать к экспресс-диетам, так как эффект от них кратковременный. Подойдут разгрузочные дни или диета, рассчитанная хотя бы на месяц.

Прежде всего, выбросите из холодильника все вредные продукты, способствующие набору веса и заполните его только здоровым питанием. Подойдут овощи, фрукты, куриное мясо. Способствует сжиганию жировой прослойки цитрусовые, особенно грейпфрут. Готовьте полезные каши, нежирные супы и бульоны. Не игнорируйте молочную продукцию – употребляйте свежие творог, кефир, несладкий йогурт и молоко с низким процентом жирности. Зеленый чай и имбирь пусть также займет достойное место на вашей кухне.

Режим питания

Во время праздника мало кто думает о режиме питания, и ночные приемы пищи уж точно нельзя назвать полезными. Салаты, заправленные майонезом, жирные блюда, конфеты и торты, плотный ужин… Расслабиться и в виде исключения позволить себе это, конечно, можно, но за все нужно платить. В итоге теперь лишние килограммы нужно сбросить. Для этого вернитесь к правильному режиму питания, питайтесь строго по времени. Обязательно завтракайте, и это должен быть не просто чай или кофе, а полноценный завтрак. Обед также должен быть полным, а ужин легким и не позднее, чем за четыре часа до сна. Перекусы приветствуются, но лучше, чтобы это были овощи и фрукты. Питайтесь часто, но понемногу.

Активность

Физические нагрузки и прогулки на воздухе обязательны. В сочетании с правильным питанием это должно дать положительный эффект. Откажитесь от лифта, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице. Гуляйте по улице, пригласите кого-нибудь из близких или друзей составить вам компанию. В итоге и приятное общение получится, и польза для здоровья очевидна.

Есть возможность и время – посетите спортивный зал. Не стоит без подготовки выполнять упражнения со значительными нагрузками, выберите что-то легкое, но оказывающее эффект на многие группы мышц. Кроме того, можно делать упражнения дома, и результат не заставит себя ждать.

Закрепить эффект

После окончания новогодних праздников не стоит расслабляться, продолжайте придерживаться здорового питания и уделяйте внимание физическим нагрузкам. Чтобы добиться желаемого результата – избавиться от лишнего веса, приобретенного за время празднования Нового года и поддержать фигуру в хорошем состоянии, необходимо рационально и ответственно подходить к этому вопросу. Будьте здоровы и любите себя.