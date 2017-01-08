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Сделайте организму подарок, или Основные правила разгрузочных дней

, ИА "Амител"
Разгрузочный день поможет "почистить" организм от всего вкусного и неполезного, что было съедено за новогодние праздники

Разгрузочный день очень и очень полезная штука для организма. При условии, что у вас нет противопоказаний. Если вы решили провести разгрузочный день, вам пригодятся наши советы.

Не увлекайтесь

Проводить разгрузочные дни часто нежелательно. Идеальный вариант — раз в деве недели. Хотя многие делают разгрузочный день раз в неделю.

Регулярность

Если вы приняли решение давать организму передышку, то приучите его к определенному графику. Например раз в две недели вы делаете разгрузочный день. А вот вариант, когда два месяца вы регулярно проводите очищение, а потом на погода про это забываете, не самый лучший.

Выбирайте понедельник

Врачи уверены, что понедельник лучший день для разгрузки. Дело в том, что диетологи уверяю: в выходные мы едим больше, чем в будние дни. Именно поэтому, в начале недели наш организм больше нуждается в разгрузке.

После, а не до

Разгрузочные дни нельзя проводить перед праздниками и застольем. Наша цель помочь организму, очистить его от последствий жирной и вредной пищи. А то, что за день разгрузки может уйти кило-другое, это приятный бонус . Но ни как не главное.

Если же вы запланировали разгрузку на вторник, а на среду выпадает День рождение любимой тети, то откажитесь либо от разгрузочного дня, либо на празднике придется отказываться от многих блюд. Обильное питание после голодания может привести к срыву желудочно-кишечного тракта.

Готовьтесь заранее

Подготовка к разгрузочному дню должна проходить накануне. Например ужин должен быть легким. Также накануне желательно включить в рацион продукты, которые содержат много клетчатки. Это будет способствовать очищению организма.

Без насилия

Выбирайте для разгрузочного дня продукты, которые вы действительно любите. Тогда вам будет намного легче провести "день лишений". Конечно, речь не идет о булочках и тортиках.

Берегите себя

Во время разгрузочных дней не стоит перегружать себя физическими упражнениями. Организм и так испытывает стресс.

Пей воду

Пейте больше воды. Она прекрасно очищает организм и утоляет чувство голода. А значит, продержаться весь день будет намного легче.

Все постепенно

На следующий день после разгрузки не набрасывайтесь на еду. К привычному питанию надо возвращаться постепенно и небольшими порциями. На пару дней забудьте про жирное и жареное.


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Комментарии

8.01.2017 10:46
- гость -

"Врачи уверены, что понедельник лучший день для разгрузки."

Ну прям Исперды. Самый трудный день на работе объявить разгрузочным. Сами хоть пробовали?

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