Пора переходить от вседозволенности в еде к здоровому питанию. Это тоже очень вкусно. Мы собрали несколько рецептов, которые придутся по вкусу, пожалуй, любому гурману, но при этом безопасны для талии.
Рулет из лаваша с корейской морковью и обжаренной курицей
Для приготовления вам понадобятся:
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Тонкий, армянский лаваш;
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Курица, желательно филейная ее часть;
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Морковь по-корейски – 100 грамм;
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2 штуки куриных яиц;
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Кинза – 20 или 30 грамм;
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Укроп – 80 или 100 грамм;
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Масло растительное – 2 столовых ложки.
Начинаем готовить:
Курица режется на мелкие кубики и обжаривается на растительном масле на сковороде до ее полной готовности так, чтобы на мясе образовалась аппетитная корочка.
Далее обжаренная курица выкладывается в блюдо. Морковка отжимается руками, чтобы лишняя влага стекла. Яйца отвариваются, остужаются, чистятся и трутся на средней терке. К курице добавляем потертые яйца. В миску с мясом и яйцами добавляем мелко порезанный укроп и кинзу и хорошенько перемешиваем. В итоге должна получиться однородная масса.
Лаваш раскатываем на столе и начиняем его нашей массой. Начинку нужно распределить по всей поверхности лаваша, оставляя без начинки отступы в полтора-два сантиметра. Закатываем лаваш в рулет и убираем его в холодильник. Если рулет готовится прямо при гостях, то его нужно убрать в морозильник минут на 15-20.
После того как наш рулет остыл, нарезаем его ломтиками по 2-3 сантиметра в толщину. Украшаем тарелку с помощью зелени и болгарского перца и выкладываем на нее порезанный рулет.
Еще проще
Еще одна прекрасная идея для быстрой и полезной закуски. Мягкое авокадо измельчит в блендере, добавив немного лимонного сока. Полученную пасту выложить чайной ложкой или кондитерским шприцом на соленые крекеры, каждый крекер украсить сверху половинкой помидора черри.
Или еще один прекрасный вариант: болгарский перец нарезать широкими продольными полосками, заполнить нежирным творогом, предварительно смешанным с солью и чесноком, а сверху положить по маслине.
Довольно необычной, но очень вкусный вариант: свеклу растолочь вилкой, добавить предварительно обжаренных толченых грецких орехов, чеснок, соль и перец. Можно также добавить немного мелко рубленой кинзы, чтобы придать еще больше грузинского колорита, но не забудьте, что у кинзы довольно специфический вкус. Из полученной массы формируют шарики или лепешки.
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