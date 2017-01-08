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Чугун, литье, архитектура земли: как будет выглядеть набережная Барнаула?

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Уже в ближайшем будущем облик набережной должен полностью измениться

Фото amic.ru

У жителей Барнаула есть мечта: чтобы в краевой столице появилась современная и достойная набережная. Действительно, одно из любимых мест горожан — это речной вокзал. Вот только визитная карточка Барнаула сейчас выглядит не так, как положено выглядеть культовому месту отдыха.

Работа кипит

Работа по комплексному благоустройству набережной в Барнауле уже началась. Ведутся работы по берегоукреплению, делаются бетонные основания.

Основание уже заложено, берег укреплен.

Строителей не останавливала даже морозная погода: горожане так долго ждали набережную, что тянуть больше нельзя. Тем более что наконец-то появились средства и возможность.

Следующий этап по созданию набережной — разработка проекта комплексного благоустройства, оформление конкурсных процедур, согласование проекта благоустройства. Вряд ли в 2017 году рядом с речным вокзалом появится уже готовая и законченная территория. Но начало положено, береговая линия уже внешне изменилась, и то ли еще будет!

Безукоризненная набережная

Набережная — это визитная карточка города. Она должна делаться по высшему разряду, говорят профессионалы. В оформлении обязательно должны присутствовать гранит и чугунное литье.

"Набережная, как ни крути, это составная часть имиджа Барнаула. Все наши усилия по созданию туристического кластера направлены на создание имиджа культурной столицы края, на обновление города и на привлечение потенциальных инвесторов в город и край", — главный архитектор Барнаула отмечает Сергей Боженко.

Уже разработаны эскизные предложения. Их на безвозмездной основе создали ведущие архитекторы краевой столицы – С.Зенков, А.Деринг, С.Тисленко.

Боженко отмечает, что при формировании технического задания будут учтены предложения, которые разработали зодчие. Кто победит в тендере — неизвестно. Однако понимание, какой должна быть набережная Барнаула, у экспертов имеется.

Процесс создания набережной будет контролироваться от А до Я, то есть от разработки проекта до его воплощения в жизнь. "Это давняя мечта горожан, набережная должна быть эстетически безукоризненной", – добавил Сергей Алексеевич.

По словам Сергея Боженко, набережная должна быть с ярко выраженным силуэтом. Ограждение комбинированное: гранитное и чугунное. В этом ограждении должны использоваться стильные фонари. Обязательно должны быть сходы на нижние ярусы. Сходы в том числе позволят выходить на воду при необходимости проведения спасательных и ремонтных работ.

Также важна архитектура земли. Это может быть асфальт в сочетании с мощением, плиткой или, вполне возможно, с камнем алтайских месторождений. Обязательно должно быть переносное озеленение. Это особенно важно, потому что бетонное основание не позволит разбить клумбы или посеять газон.

На территории набережной разместят малые архитектурные формы. Это навесы, скамьи, искусственная подсветка, точки подключения к интернету. Также будут сформированы зоны отдыха, организована мобильная торговля и налажена система мусороудаления.

Транспортная загрузка

Вдоль откосов будет заложена проезжая часть, рассчитанная на грузовые автомобили, которые могут понадобиться для эксплуатации и ремонта набережной. Вдоль парапета будет устроена прогулочная зона.

Проезд для транспорта необходимо предусмотреть и еще по одной причине: со стороны акватории начнется строительство второй лестницы. Она предназначена для того, чтобы люди могли спуститься с территории Нагорного парка вниз на набережную.

"Мы ее сделаем в более рациональном варианте. С использованием металла, но по степени выразительности она будет не хуже железобетонной. Тоже будет с подсветкой. Лестница будет белой, легкой и воздушной, как и полагается в зоне отдыха. Ажурная, со светильниками. Естественно, нам придется обратить внимание на качество исполнения и содержания террас со стороны акватории", — рассказал порталу Amic.ru Сергей Боженко.

Набережная также станет частью туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". Как быстро будет построена новая набережная, зависит от финансирования. Но, судя по настрою и проделанной работе, мечта барнаульцев должна стать явью уже довольно скоро.

Больше материалов о том, как менялся Барнаул в 2016 году и какая работа будет проделана уже в 2017-ом, читайте в проекте Amic.ru "БАРНАУЛ. Итоги 2016 года".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.01.2017 10:25
- гость -

Дулина то поймали ???

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