Кажется, что за новогодние праздники ты только привыкаешь отдыхать. Режим сбился,, график отсутствует, желание работать напрочь отсутствует. Такое состояние, конечно, не у всех, но по крайней мере многие люди именно так себя и чувствуют. Но выходные заканчиваются уже через несколько дней. Что делать, чтобы настроить себя на работу, читайте в материале портала Amic.ru.

Готовьтесь морально

Придумайте положительные моменты, вспомните, за что вы любите свою работу, найдите несколько плюсов, почему завершение каникул это не так уж и плохо. Например, можно подумать про зарплату. Для многих людей это хорошая мотивация. Настраивайтесь заранее, попытайтесь свыкнуться с этой мыслью и через какое-то время это перестанет вас так сильно раздражать.

Входите в режим

Ложитесь спать рано. Завтра утром будет тяжело проснуться, захочется перевести будильник на более позднее время, а значит, есть риск опоздать на работу. Зачем усложнять и без того сложный день? Вечером примите ванную, заварите вкусный чай. Это необходимо, чтобы расслабиться и хорошо выспаться.

Побалуйте себя

Купите стильное платье, в котором вы пойдете на работу в первый день после праздников. Или духи, туфли, сумку. Да что угодно. Желание похвастаться новой вещью возникает не только у женщин, но и у мужчин. По крайней мере, дополнительная мотивация показаться коллегам должна появиться. А там главное продержаться хотя бы день и праздничное "похмелье" не будет так сильно беспокоить.

Нужен план

Мозг привык отдыхать. Поэтому в первое время будет довольно сложно держать в уме все, что необходимо сделать. Записывайте все, начиная от покупок, заканчивая важными звонками. И, конечно, составьте рабочий график. Вы даже не представляете, как своеобразная "шпаргалка" может упростить жизнь.

Здоровый образ жизни

Физическая активность обязательно положительно скажется на умственной деятельности, да и настроение будет куда лучше. Следовательно, выход на работу не покажется большим стрессом.

Шаг за шагом

Если у вас есть возможность не "брать быка за рога" в первые минуты на работе, а постепенно вливаться в процесс, то вы счастливчик. За новогодние каникулы вы, конечно, не отвыкли от своих обязанностей и не забыли, как это делается. Но тем не менее, мысли и действия как-будто "замороженные". Дайте себе время "разогреться". И не думайте, что на вас будут косо смотреть. Напротив, ваши коллеги будут чувствовать тоже самое, что и вы