Генеральный план развития Барнаула стал одной из главных тем, которые обсуждают обычные горожане, представители власти и общественники. Один из самых проблемных вопросов генплана – строительство нового полигона ТБО. Что такое генплан краевой столицы, что должно измениться в городе, а также почему полигон ТБО стал таким известным объектом, читайте в нашем материале.

Что такое генплан города?

Генеральный план любого населенного пункта всегда рассчитывается на несколько десятилетий вперед. Это очень объемный документ, состоящий из аналитической и графической частей, направленный на поиск новых путей развития города. Векторы развития задаются как в территориальном, так и социально-экономическом направлении.

Главной задачей генплана является улучшение условий проживания в городе, развитие дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры, привлечение инвесторов. Также генплан задает векторы развития в части жилищного и коммунально-производственного строительства.

Почему Барнаулу нужен новый полигон ТБО?

Краевой столице действительно нужен новый полигон. Дело в том, что старая свалка, которая находится на проспекте Космонавтов, прослужит еще несколько лет. В настоящее время ее ресурс заканчивается: территория заполнена на 80%. К тому времени, когда старый полигон себя полностью исчерпает, в Барнауле уже должен быть построен новый.

Поэтому в настоящее время очень важно решить, где должен располагаться объект, чтобы приступить к работам.

К месту, где должен быть расположен полигон, есть ряд требований. Так что территорию выбирают с учетом комплекса инженерно-технических мероприятий. Проектирование и строительство любого полигона ТБО должны проводиться строго в соответствии с законодательством РФ. Проектирование полигона должно опираться на Требования от СанПиН и нормативы, которые устанавливаются СНиП (документ с правилами, в котором описаны основные экономические и правовые нормативы, касающиеся градостроительной деятельности – прим. ред.)

Где можно размещать полигон ТБО?

Инструкция от СНиП разрешает размещать полигоны:

- на территориях, непригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности и не занятых зелеными насаждениями;

- на участках, где есть возможность внедрить инженерные решения, препятствующих загрязнению природы;

- на прилегающих к городским территориям площадях, но при этом не включенных в жилую застройку.

В Барнауле не так много мест, которые пригодны для строительства этого объекта.

Скандалы, интриги, расследования

Шумиха поднялась еще в 2016 году. В обновленном генплане краевой столицы место для отходов было обозначено рядом с поселком Лесной. Жители поселка немедленно подняли волну недовольства.

На самом деле эксперты еще в 2009 году определили, что городская свалка не может быть расположена за Лесным. Не позволяет роза ветров, на этой территории формируются притоки реки Барнаулки и другие причины.

"Проектировщики просто оставили именно это место в генплане, а оно еще обсуждается. Как только генплан был опубликован, я сразу же договорился с представителями власихинской администрации, что в ближайшее время необходимо будет собрать экспертов и посмотреть, что нас не устраивает и что мы должны предложить. Первым пунктом у нас стояло, что за поселком Лесной нельзя размещать полигон", – рассказал порталу Amic.ru заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов.

Дальше власти города сообщили, что есть подходящее место для строительства полигона ТБО. В середине ноября 2016 года мэрия краевой столицы объявила, что объект может быть построен на территории бывшей воинской части в южном направлении города. Тогда специалисты говорили, что эта территория находится недалеко от Змеиногорского тракта и пригодна для складирования отходов. Также несомненным плюсом месторасположения являлось то, что земля находится достаточно далеко от жилого сектора.

По аналогичной технологии работают полигоны ТБО в российской столице.

Первые публичные слушания, которые должны были состояться в ДК Центрального района в Барнауле, признаны несостоявшимися. Причина — слишком уж большой ажиотаж вызвало мероприятие. В зал ДК хотело попасть слишком много народу. В результате возникла давка.

Некоторые из присутствовавших говорили, что нервное напряжение специально провоцировалось.

Депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда, подводя резюме под событиями 10 января 2017 года, сообщил: "Завершились первые слушания по генплану Барнаула до 2036 года. В зал на 300 мест пыталось попасть не менее 1000 чел. Участники проголосовали за перенос слушаний как неподготовленных".

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин также прокомментировал ситуацию, которая сложилась в ДК. Глава администрации Барнаула заявил, что в связи с тем, что площадка обсуждений не смогла вместить всех желающих, слушания необходимо перенести.

"Стоит задача в перспективе организовать слушания таким образом, чтобы все желающие высказались относительно стратегического для города документа. Кроме того, мы по-прежнему готовы предоставить максимальные возможности жителям города Барнаула для внесения предложений и замечаний по проекту генерального плана", – заявил Дугин.

Ветхие дома

Проектом генплана предусмотрено изменение зонирования этажности города. Вместо ветхого частного сектора могут появиться дома от девяти этажей и выше. В Барнауле достаточно много малоэтажных жилых домов, которые были построены в послевоенные годы. Они есть в районе улиц Петра Сухова, Воровского, Максима Горького, Северо-Западной, Советской Армии, Ядринцева, Челюскинцев, проспекта Красноармейского, Комсомольского и других. На эти территории необходимо разрабатывать проекты планировок. Намечено 15 зон, даны предложения разработчикам генплана.

Фото Евгения Кучинева

Семь лет назад

Генплан, утвержденный в 2010 году, был принят без особых проблем, рассказал "ПОЛИТСИБРУ" главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

"Раньше публичные слушания проходили в спокойном и цивилизованном режиме. Все проводилось в рамках законодательства, не возникало проблем с размещением всех участников в зале. Между населением и представителями администрации был налажен конструктивный диалог, в ходе которого учитывались все высказанные мнения. Главное – после слушаний в проект генплана вносили необходимые изменения", – рассказал Боженко.

Теперь, чтобы проект генерального плана развития краевой столицы сдвинулся с мертвой точки, необходимо, чтобы слушания прошли в каждом из пяти районов города. При этом большинство участников должны одобрить проект. Далее слушания должны провести на уровне города. После этого проект дорабатывается и вносится на градостроительный совет города.

Сегодня генплан – одна из самых обсуждаемых тем. Поэтому не исключено, что возникнет еще немало проблем вокруг утверждения генерального плана развития Барнаула. Скорее всего, кто-нибудь будет обязательно недоволен тем, как проходят слушания, какие идеи выдвигаются и так далее. Так или иначе, работа над документом должна быть продолжена. Город в этом очень нуждается.