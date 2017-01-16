Туристам в Алтайском крае всегда рады – и зимой, и летом. Тем более что наш регион интересен для посещения в любое время года. А к событийным мероприятиям, которые привлекают гостей, у нас готовятся заранее. Рассказываем, какие туристические праздники нас ожидают в 2017 году.
Февраль
Что: Сибирская масленица.
Где: "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района.
Когда: Праздник пройдет 25 февраля
Гостей ждут ярмарка, народные гулянья, конноспортивный праздник, конкурс на лучшее чучело, медвежий флешмоб и много других развлечений.
Март
Что: ЛедОк на Завьяловских озерах
Где: озеро Мостовое, село Харитоново, Завьяловский район
Когда: 11 марта
Не пропустите! В программе ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры, конкурсы, призы, сотни блюд из рыбы и русская банька.
Апрель
Что: Тур Курорт
Где: Барнаул
Когда: 28 апреля
Традиционная специализированная выставка по внутреннему и въездному туризму
Что: гастрономический фестиваль "Алтайское гостеприимство"
Где: Барнаул
Когда: 28 апреля
Гости смогут попробовать множество блюд, которые приготовили мастера из разных районов и городов края.
Что: Цветение маральника
Где: комплекс "Бирюзовая Катунь"
Когда: 29 апреля
Этот праздник официально открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. В программе выставки, ярмарки, дегустации, конкурсы, спортивные соревнования и торжественное открытие летнего туристического сезона.
Что: чемпионат Алтайского края по автомногоборью "Апрельский кураж"
Где: Барнаул, трасса "Турина гора"
Когда: 29 апреля
Шоу для любителей адреналина. Соревнования на автомобилях, внедорожниках и квадроциклах.
Май
Что: Ночь музеев
Где: Алтайский край
Когда: 20 мая
Традиционное мероприятие, в котором принимают участие чуть ли не все музеи региона. Также специально к Ночи музеев многие культурные учреждения готовят специальные выставки или мастер-классы.
Что: Фестиваль Алтайского марала
Где: Алтайский район
Когда: 27-28 мая
Невероятно красивые пейзажи, экскурсия по маральнику, соревнования, дегустация пантовой продукции и блюд из мяса марала и многое другое.
Фото Мария Трубина
Что: скачки "Grand-Prix Монте-Карло"
Где: Барнаульский ипподром
Когда: 28 мая
Светское утонченное мероприятие. Оно не должно оставаться без внимания.
Июнь
Что: Троицкие гуляния
Где: Солонешенский район
Когда: 4 июня
Вы можете поучаствовать в старинных обрядах и попробовать блюда из русской печи.
Что: АТР
Где: Смоленский район
Когда: 4-10 июня
Это одно из крупнейших событий для молодежи. На Алтай приезжают амбициозные молодые бизнесмены и известные эксперты.
Что: туристский фестиваль "Песчаная"
Где: село Солоновка, Смоленский район
Когда: 10-12 июня
Интересно будет всем любителям водного туризма
Что: День России
Где: "Бирюзовая Катунь"
Когда: 10-12 июня
Праздник с участием ведущих фольклорных коллективов Алтайского края
Что: межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест"
Где: село Новотырышкино, Смоленский район
Когда: 16-17 июня
Традиционное мероприятие, которое любят и гости, и жители Алтайского края. На площадке проходят различные конкурсы, дегустация напитков, розыгрыш призов и интерактивная программа.
Что: Рождественские чтения
Где: Косихинский район
Когда: 16-17 июня
На родине Роберта Рождественского пройдет мероприятие в память об известном поэте.
Июль
Что: Фестиваль, посвященный легендарной группе The Beatles
Где: Алтайский район
Когда: 1 июля
Что: Шукшинские дни на Алтае
Где: село Сростки
Когда: 19-24 июля
Это одно из главных туристических мероприятий Алтайского края. Ежегодно на горе Пикет в селе Сростки проходят масштабные гуляния. На Алтай приезжает множество туристов только ради того, чтобы принять участие в Шукшинских днях.
Что: фестиваль вареников "Все будэ смачно"
Где: село Гуселетово, Романовский район
Когда: 29 июля
Этот гастрономический праздник совсем недавно появился на Алтае, однако за короткое время полюбился и туристам, и жителям региона.
Фото: www.visitaltai.info
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