Туристам в Алтайском крае всегда рады – и зимой, и летом. Тем более что наш регион интересен для посещения в любое время года. А к событийным мероприятиям, которые привлекают гостей, у нас готовятся заранее. Рассказываем, какие туристические праздники нас ожидают в 2017 году.

Февраль

Что: Сибирская масленица.

Где: "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района.

Когда: Праздник пройдет 25 февраля

Гостей ждут ярмарка, народные гулянья, конноспортивный праздник, конкурс на лучшее чучело, медвежий флешмоб и много других развлечений.

Март

Что: ЛедОк на Завьяловских озерах

Где: озеро Мостовое, село Харитоново, Завьяловский район

Когда: 11 марта

Не пропустите! В программе ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры, конкурсы, призы, сотни блюд из рыбы и русская банька.

Апрель

Что: Тур Курорт

Где: Барнаул

Когда: 28 апреля

Традиционная специализированная выставка по внутреннему и въездному туризму

Что: гастрономический фестиваль "Алтайское гостеприимство"

Где: Барнаул

Когда: 28 апреля

Гости смогут попробовать множество блюд, которые приготовили мастера из разных районов и городов края.

Что: Цветение маральника

Где: комплекс "Бирюзовая Катунь"

Когда: 29 апреля

Этот праздник официально открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. В программе выставки, ярмарки, дегустации, конкурсы, спортивные соревнования и торжественное открытие летнего туристического сезона.

Что: чемпионат Алтайского края по автомногоборью "Апрельский кураж"

Где: Барнаул, трасса "Турина гора"

Когда: 29 апреля

Шоу для любителей адреналина. Соревнования на автомобилях, внедорожниках и квадроциклах.

Май

Что: Ночь музеев

Где: Алтайский край

Когда: 20 мая

Традиционное мероприятие, в котором принимают участие чуть ли не все музеи региона. Также специально к Ночи музеев многие культурные учреждения готовят специальные выставки или мастер-классы.

Что: Фестиваль Алтайского марала

Где: Алтайский район

Когда: 27-28 мая

Невероятно красивые пейзажи, экскурсия по маральнику, соревнования, дегустация пантовой продукции и блюд из мяса марала и многое другое.

Фото Мария Трубина

Что: скачки "Grand-Prix Монте-Карло"

Где: Барнаульский ипподром

Когда: 28 мая

Светское утонченное мероприятие. Оно не должно оставаться без внимания.

Июнь

Что: Троицкие гуляния

Где: Солонешенский район

Когда: 4 июня

Вы можете поучаствовать в старинных обрядах и попробовать блюда из русской печи.

Что: АТР

Где: Смоленский район

Когда: 4-10 июня

Это одно из крупнейших событий для молодежи. На Алтай приезжают амбициозные молодые бизнесмены и известные эксперты.

Что: туристский фестиваль "Песчаная"

Где: село Солоновка, Смоленский район

Когда: 10-12 июня

Интересно будет всем любителям водного туризма

Что: День России

Где: "Бирюзовая Катунь"

Когда: 10-12 июня

Праздник с участием ведущих фольклорных коллективов Алтайского края

Что: межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест"

Где: село Новотырышкино, Смоленский район

Когда: 16-17 июня

Традиционное мероприятие, которое любят и гости, и жители Алтайского края. На площадке проходят различные конкурсы, дегустация напитков, розыгрыш призов и интерактивная программа.

Что: Рождественские чтения

Где: Косихинский район

Когда: 16-17 июня

На родине Роберта Рождественского пройдет мероприятие в память об известном поэте.

Июль

Что: Фестиваль, посвященный легендарной группе The Beatles

Где: Алтайский район

Когда: 1 июля

Что: Шукшинские дни на Алтае

Где: село Сростки

Когда: 19-24 июля

Это одно из главных туристических мероприятий Алтайского края. Ежегодно на горе Пикет в селе Сростки проходят масштабные гуляния. На Алтай приезжает множество туристов только ради того, чтобы принять участие в Шукшинских днях.

Что: фестиваль вареников "Все будэ смачно"

Где: село Гуселетово, Романовский район

Когда: 29 июля

Этот гастрономический праздник совсем недавно появился на Алтае, однако за короткое время полюбился и туристам, и жителям региона.

Фото: www.visitaltai.info