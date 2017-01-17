Промышленная отрасль Алтайского края в 2016 году показала неплохие результаты. Прогноз на текущий год также благоприятный. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. Он отметил, что индекс промышленного производства по итогам 2016 года должен составить в пределах 102%. Только за 11 месяцев прошлого года он достиг показателя 101,6%.

Только цифры

Мещеряков отметил, что некоторые виды экономической деятельности показали явный прирост. Это в том числе касается и пищевой промышленности. "За 2015 год прирост был 101,5% по отношению к 2014 году. Сегодня прирост в пределах 106%", – отметил вице-премьер.

Также положительную динамику показало производство машин и оборудования. Кластер аграрного машиностроения дал значительный прирост. За два года работы по программе импортозамещения (с 2014 по 2016, – прим. ред.) увеличилось количество выпускаемых единиц техники. Если в 2014 году показатель составил 2,7 тысячи, то в 2016 году это уже около шести тысяч единиц.

"В денежном выражении это выглядит так: было примерно четыре миллиарда рублей, сегодня мы ожидаем около десяти миллиардов. Это на такую сумму было произведено сельхозтехники в 2016 году", – добавил Мещеряков.

Росту положительных показателей поспособствовал ряд факторов. Например, целевые программы поддержки федерального уровня. В их числе постановление правительства России №1432, предусматривающее оказание адресной помощи предприятиям, выпускающим сельхозтехнику. "Кроме того, эффективно работает краевая программа грантовой поддержки предприятий, которые осваивают выпуск инновационных образцов сельхозтехники. В 2015 году разработано около 50 новых моделей машин, в 2016 году выпущено еще около 30 образцов", – рассказал Виктор Мещеряков.

"Алтайвагон"

Мощности наращивает и одно из крупнейших предприятий края "Алтайвагон". После спада в 2015 году предприятие, кажется, возвращается в строй.

"С 1 сентября 2016 года предприятие заключило ряд успешных договоров. Выпускали в пределах 500-550 вагонов в месяц. Примерно по такой же программе "Алтайвагон" будет работать и в 2017 году. План у них прогнозный взят на шесть тысяч вагонов", – отметил Мещеряков.

В Новоалтайске построили 3337 грузовых вагонов (в 2015 году – 2407 вагонов).

Инвестиции в основной капитал в промышленности и энергетике превысили 12,5 млрд рублей, что на 9,6% больше вложений 2015 года. На 7,8% увеличилась за год среднемесячная заработная плата работников в промышленности и энергетике. В целом по году она достигла 22 тыс. рублей.