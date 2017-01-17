Тема обсуждения проекта генплана города вызвала неподдельный интерес у жителей краевой столицы. Авторы проекта одним из направлений развития Барнаула видят реновацию застроенных территорий. Известный представитель строительной области, руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов специально для портала Amic.ru дал свою оценку того, что необходимо учесть в проекте.

О застройке правого берега Оби

"В течение 10-15 лет мы наблюдаем, что население города находится примерно на одной отметке – 700 тысяч человек. С учетом экономической ситуации, я предполагаю, что цифра эта существенно не изменится. Поэтому перспектива – в застройке северо-запада. Это кварталы 2033, 2032, вокруг нашего микрорайона "Дружный". Вот это направление будет базовым по развитию города", — говорит Гатилов.

Что касается застройки правого берега Оби, Юрий Александрович отметил, что здесь имеет значение численность населения города. Если Барнаул стал бы городом-миллионником, тогда стоило бы говорить об агломерации с Новоалтайском. При развитии этого направления стоило бы рассматривать правобережную застройку. Поэтому пока эксперт видит развитие города в противоположной стороне.

О реновации застроенных территорий

"Это очень сложный вопрос. По центральным улицам уже сейчас проехать невозможно, хотя в некоторых новостройках еще ни одной квартиры не заселено! Там будет полный коллапс! Центр города уже сейчас непроездной, а застройка только усугубит эту ситуацию", — рассказал Юрий Александрович.

Кроме того, он отмечает, что к строительству в центре надо подходить очень аккуратно. Во-первых, надо делать проект застройки всей прилегающей территории, после чего его нужно утвердить. Не точечно, а в рамках двух-трех кварталов, смотреть перспективы развития улиц.

Проблем с сетями возникнуть не должно, считает эксперт. Основной вопрос – это парковки и дороги.

"Но очевидно, что центр нуждается в реновации. Те хибары, которые сейчас здесь стоят, – это позор Барнаула", — заявляет Гатилов.

О застройке Потока

"Очень перспективные направления в плане застройки – район Потока, район улицы Советской Армии. Центр и эти районы будут параллельно развиваться. Поток – очень перспективная часть!", — считает эксперт.

Также он говорит, что комплексно к застройке этих кварталов подходить непросто в том плане, что возникают сложности с выкупом земельных участков. В любом случае необходимо делать проект застройки и его утверждать.

О проекте генплана

"Я знаком с проектом. Генплан – это определение зон. А нужны детализированные проекты застройки. В том месте, где развивается город, нужно делать детализированный проект: с дорогами, трассами, сетями для коммуникаций и так далее. Генплан без проектов застройки – это неприменимо к жизни", — отмечает руководитель строительной компании.

Кроме того, у эксперта есть несколько замечаний по Генплану. "У меня к проекту несколько замечаний. Во-первых, это парки. У нас не создано ни одного парка за последние 25 лет. Необходимо их делать в районе новых кварталов, хотя бы зоны определять! Во-вторых, надо сделать хороший проект развития дорожной сети. Северный обход – это далекая перспектива, а нужна ближайшая! Необходима транспортная артерия с новых кварталов в сторону Нового моста. Надо обязательно обращаться к краевым властям за помощью", — говорит Готилов. и продолжает: "Генплан – это не догма, это предпосылки для развития, для дальнейшего проектирования. Надо выделять средства и проектировать разветвленную дорожную сеть, проекты застройки для перспективных территорий. Нужен перспективный план развития".

Юрий Гатилов – Почетный гражданин города Барнаула, генеральный директор компании "Жилищная инициатива", которую основал в 1998 году. С 2004 года предприятие приступило к комплексной застройке жилых микрорайонов Барнаула. В кварталах, возводимых "Жилищной инициативой", одновременно с жилыми домами создаются социально значимые объекты: школы, детские сады, удобные дороги, спортивные площадки, погреба и гаражи.