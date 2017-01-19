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В тройном размере, или Что делать, если приставы вас обокрали?

, ИА "Амител"
В последнее время в редакции все чаще раздаются звонки от отчаявшихся людей

Быть законопослушным гражданином в России трудно. Но с тем, что в ваш кошелек могут в любой момент залезть приставы (потому что им разрешило государство), смириться нелегко. И невозможно, если вы действительно оплатили счета, но так и остались должны государству. Такова наша с вами реальность. К сожалению, такие случаи не редкость, происходят они и в Барнауле. В преддверии Нового года в редакцию портала Amic.ru обратилось сразу несколько читателей, которые вынужденно оплатили штраф государству два, а то и три раза. Портал Amic.ru решил разобраться в ситуации, выяснить, как работают приставы и как вести себя, если такой случай произойдет с вами.

Неприятный сюрприз

Буквально в последний рабочий день, 30 декабря, на телефон читательницы портала Amic.ru Елены Ивановой (имя и фамилия изменены по просьбе героини – прим. ред.) пришло уведомление о списании денежных средств за неоплаченный штраф. Две тысячи рублей банк снял за административное правонарушение, штраф за которое был наложен в сентябре 2016 года.

И все бы ничего, ведь по счетам действительно нужно платить. Вся соль в том, что наша читательница, соблюдая установленные в постановлении сроки, оплатила указанную сумму еще в сентябре, а после подтвердила факт платежа в судебном участке.

Как выяснилось только 30 декабря, в какой-то момент в системе произошел сбой, и административное производство прекращено не было, о чем девушка не догадывалась. Спустя пару часов уже с другой личной карты Сбербанка произошло повторное списание, а также банк снял пеню за свои услуги. В итоге за одно правонарушение с жительницы Барнаула взяли оплату трижды.

Попытки связаться с судебными приставами по телефону результатов не дали. Единственной рекомендацией с их стороны стало предложение обратиться лично в Управление службы судебных приставов после праздников.

Законно ли это?

Судебные приставы по закону всегда имели возможность забрать деньги с личного счета должника. Но раньше эта процедура была малоэффективной, так как предполагала множество запросов в банки, чтобы отыскать эти счета. После того, как Федеральная служба судебных приставов наладила централизованное взаимодействие с банками, взыскания стали проходить намного эффективнее.

Но в любом случае судебные приставы не могут списать деньги сразу после того, как у них на руках окажется исполнительный лист. Они должны в письменном виде уведомить должника о своих дальнейших действиях и предложить ему заплатить по исполнительному листу добровольно (ФЗ №229). Если же должник отказывается, пристав списывает деньги.

Но при этом в случае, если приставы отправили письмо-уведомление, а оно по каким-либо причинам не дошло до адресата, пристав не будет нести ответственность, ведь его действия были правомерными и имели все основания. Возможно, так произошло и в случае с Еленой. 

Зарплатный, кредитный, жизненно важный

Знайте, что разрешения на списание средств со счета от должника никто не ждет. Деньги могут снять с любого счета, будь то кредит или зарплатный счет. Но есть и ряд ограничений: по закону можно удерживать зарплату до 50%, но не больше. 

Также существуют счета, с которых снимать деньги приставам не положено. Например, нельзя списывать деньги с детских пособий и алиментов, выплат в связи с потерей кормильца, средств, которые используются для приобретения лекарств и других жизненно важных продуктов, и др. 

Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (57-ФЗ) должник обязан самостоятельно предоставить приставам документы, подтверждающие наличие у него имущества и доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В противном случае списать денежные средства могут с любого счета, который оформлен на этого человека. 

Расплата за чужие ошибки

В случае если с вас списали деньги по ошибке, в первую очередь нужно обжаловать незаконные действия пристава. Это можно сделать в течение 10 дней с момента вынесения постановления о наложении взыскания на счет представителем ФССП.

Правда, предварительно придется совершить квест по кабинетам ведомства и доказать, что с вас списали долги незаконно. То есть минимум пару раз отпроситься с работы, отсидеть в очередях и попытаться доказать, что вы правы. Кстати, не забудьте взять в банке документ, подтверждающий факт списания денег с вашего счета.  

Затем должник обязан написать заявление в службу судебных приставов о неправомерном взыскании средств, приложив подтверждающие это документы. Если вследствие неправомерных действий приставов вы понесли убытки, можете обратиться в суд. Туда также потребуется принести документы, которые подтверждают незаконность списания средств и ареста карты. 

"Приставы являются госорганом. В Гражданском кодексе существует статья "Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления", – пояснил Amic.ru адвокат Михаил Давыдов. 

Если вследствие списания денежных средств был нанесен реальный ущерб, с заявлением можно обратиться в суд.

"Например, у человека списали средства, и он не смог заплатить кредит либо арендную плату за съемную квартиру, так как другого вида дохода у него просто нет. Нужно будет доказать нанесение вреда, реального ущерба и негативных последствий, наступивших в связи с нанесением этого вреда", – добавил адвокат.

Кстати, исковое заявление на действие госорганов можно подать в течение трех месяцев. 

Береженого Бог бережет

И даже если вы на 100% правы, не стоит рассчитывать, что вам быстро вернут ваши кровно заработанные. Помните, что лучший способ защиты от непредвиденных расходов – регулярный мониторинг своих долгов. Лучше раз в неделю проверять себя по базе, которая находится в открытом доступе на сайте федеральных судебных приставов. Необходимо лишь вбить в строчку фамилию, чтобы узнать, не числится ли за вами какой-то штраф.

А также не забывайте контролировать состояние своих счетов. Оптимальным считается подключение смс-оповещения, которое всегда подскажет вам о движении средств по банковским картам. В противном случае вы можете не узнать о списании, а их, как выяснилось, может быть несколько.

А где же деньги?

На момент выхода статьи деньги нашей читательнице так и не вернули. И это несмотря на то, что заявление на незаконные действия пристава Елена написала в десятидневный срок. В ФССП обещали сделать возврат в течение недели, но деньги на расчетные счета зачислены так и не были.

Чтобы выяснить подробности случившегося, мы отправили запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Мы следим за развитием этой истории.

 


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Комментарии

19.01.2017 08:14
месный

списали незаконно или больше чем возможно (зарплатная карта к примеру или перечисленные коммандировочные)- добро пожаловать 5 лет строгого режима - по другому там порядка не будет. А возврат в 1000 кратном размере от удержанного. Должник живёт по прописке, а уведомление не доставленно - кто-то на почте должен присесть на 3-ник общего плюс 100 кратный штраф в размере иска по которому не полученно уведомление.

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