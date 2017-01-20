В старом центре краевой столицы может появиться пешеходная улица. О том, что барнаульский Арбат – это реальность, говорит тот факт, что эта мечта барнаульцев уже внесена в проект туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".

Единственная улица

Чтобы исключить проезд транспорта по городской улице, необходимо лишить застройку и хозяев этой застройки подъездов к зданиям. При этом надо обеспечить транспортную загрузку с соседних параллельных улиц через дворы. Единственная улица Барнаула, которая попадает под эти условия, – Мало-Тобольская.

"Проанализировав ситуацию в историческом центре города, мы нашли такое место. Это улица Мало-Тобольская. От проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Там есть реальная возможность сделать загрузку торговых объектов со стороны улицы Льва Толстого и со стороны старого рынка. На Мало-Тобольской есть эта счастливая возможность", – рассказал порталу Amic.ru главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Сейчас Мало-Тобольская "взята на вооружение". Улица обозначена в проекте как отрезок, гипотетически пригодный для того, чтобы сделать улицу пешеходной. Идея заложена в концепцию туристического кластера.

Первые шаги

Уже в 2016 году был разработан проект ремонта части улицы Мало-Тобольской от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. На этом участке предусмотрено устройство ливневой канализации, асфальтовое покрытие, установка бордюров. Другими словами, необходимо сделать надежную и качественную основу для создания будущей пешеходной улицы.

Техническая часть работы по обустройству этой территории (ныне проезжей, а впоследствии пешеходной) сделана.

Важно сказать, что в проекте предусмотрена возможность проезда транспорта по этому участку на случай ЧС или ремонтных работ.

Зона притяжения

Для того чтобы сделать улицу пешеходной, там должны быть интересные и привлекательные объекты торговли. Каждая дверь каждого магазина или кофейни должна быть открыта для клиентов. На Мало-Тобольской пока немного другая ситуация.

Однако эта часть улицы интересна не только инфраструктурой и разнообразием заведений. Это старый центр города со своей атмосферой и историей.

Есть еще одно важное условие для создания барнаульского Арбата: необходимо, чтобы в начале и в конце улицы были так называемые зоны притяжения. В случае с Мало-Тобольской проблем не будет. Со стороны проспекта Ленина такие зоны уже существуют. Это остановочный пункт общественного транспорта, торговые центры, новый мост через Барнаулку, который обязательно будет пользоваться популярностью среди горожан и гостей краевой столицы.

Также не должно быть проблем на противоположном конце улицы. Там расположена прекрасная зона отдыха, которая всегда привлекала горожан. Особенно в конце весны, летом и в начале осени. Речь идет о парке Центрального района.

Важно, что парк тоже будет меняться. Его внешним видом займутся уже в следующем году.

Так или иначе, но Мало-Тобольская станет пешеходной нескоро. Это перспектива отдаленного будущего. Все-таки слишком много работы необходимо проделать для того, чтобы в Барнауле появился свой маленький Арбат. В ближайшие два года основные силы будут брошены на другие объекты туристического кластера.

Больше материалов о том, как менялся Барнаул в 2016 году и какая работа будет проделана уже в 2017-м, читайте в проекте Amic.ru "БАРНАУЛ. Итоги 2016 года".