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Рассмотрение по существу уголовного дела бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова начинается в понедельник, 23 января, в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Судебное заседание стартует в 10:00. Вместе с бывшим вице-губернатором, обвиняемым в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством, на скамье подсудимых будет находиться его супруга Татьяна Денисова. Ей инкриминируют посредничество в преступной схеме.

От 200 тысяч к 2,5 миллионам

Уголовное дело в отношении Юрия Денисова было возбуждено в марте 2016 года – сразу после того, как он покинул кресло замглавы региона – руководителя Главного управления образования Алтайского края (ныне министерство образования и науки региона). Изначально сообщалось, что бывший чиновник столь крупного калибра попался на взятке в 200 тысяч рублей.

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Сумма названной взятки вызвала у общественности вопросы, связанные с тем, что 200 тысяч для экс-заместителя губернатора – смешные деньги. Впрочем, в ходе расследования уголовного дела региональное управление СКР выявило новые эпизоды преступной деятельности Юрия Денисова, и общая сумма незаконного обогащения, сопряженного в том числе и с вымогательством, в окончательной редакции обвинения доросла до 2,5 миллионов рублей.

По завершении расследования уголовного дела прокуратура довольно быстро утвердила обвинительное заключение, и в конце прошлого года материалы ушли в суд.

Хождения по судам

За то время, как Юрий Денисов оказался под уголовным преследованием, судебные заседания по тем или иным вопросам успели пройти уже в нескольких судах. Первоначально меру пресечения в отношении четы Денисовых избирал Октябрьский районный суд.

Периодически судебные заседания перемещались в краевой суд. Это происходило в те моменты, когда адвокаты обвиняемых требовали выпустить своих доверителей из следственного изолятора.

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По завершении расследования уголовного дела материалы были направлены в Центральный районный суд, который, в свою очередь, направил дело в Железнодорожный райсуд. В этой инстанции и предстоит рассматривать данное дело.

К слову, разбираться во всех тонкостях дела Юрия и Татьяны Денисовых предстоит судье Надежде Первухиной.

СИЗО и разлука

С марта прошлого года Юрий и Татьяна Денисовы находились под стражей – эта мера пресечения продлевалась в отношении обвиняемых неоднократно, несмотря на усилия адвокатов, которые пытались добиться выпуска фигурантов дела из стен следственного изолятора.

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Определенный "перелом" произошел 15 декабря, когда в краевом суде рассматривались очередные апелляции Денисовых на продление их ареста. В итоге мера пресечения в отношении Татьяны Денисовой была смягчена – ее поместили под домашний арест. А вот Юрий Денисов был оставлен СИЗО.

В последний на данный момент раз меру пресечения в отношении обвиняемых продлили в самый канун Нового года, 28 декабря. Татьяне Денисовой домашний арест пролонгировали до 16 марта. Ее супруг до этой же даты был все так же оставлен в следственном изоляторе.