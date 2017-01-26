Полигон твердых бытовых отходов функционирует в Барнауле с 1974 года. По оценке специалистов, максимально он может вместить до 70 млн куб. м отходов. По словам генерального директора ОАО "Эко-комплекс" Виктора Карла, на сегодняшний день полигон уже принял порядка 54-56 млн куб. м ТБО, которые свозят сюда со всего Барнаула.

Уникальный полигон

Ежегодный объем захоронений единственного городского полигона ТБО – 1800 тыс. куб. м. Поэтому к вопросу оптимизации тут подходят очень серьезно. Здесь мусор уплотняется путем прохода по отвалам тяжелой гусеничной техники. Во все сезоны, за исключением зимнего периода, работает каток. Эти меры позволяют значительно сократить объем отходов и продлить срок службы городской свалки.

За состоянием полигона регулярно ведется мониторинг. По границам участка расположено несколько скважин, с которых осуществляется забор воды, анализ передается в экологические природоохранные организации. Так определяется негативное воздействие этого объекта на окружающую среду.

"Барнаульский полигон уникальный, потому что он находится в естественном образовании — овраге. В той части полигона, которая выходит к пойме Оби, установлен гидрозамок. Он представляет собой бетонные плиты, заполненные глиной. Само ложе полигона – это плотные слои глины, которые не допускают проникновения фильтрата в грунтовые воды. Благодаря естественному состоянию полигона на сегодняшний день фильтраты, которые образуются на полигоне, в грунтовые воды не поступают", – успокоил жителей Виктор Карл.

Мусор подорожает

Гендиректор добавил, что нынешний полигон ТБО расположен в выгодном месте для мусоровывозящих компаний, так как тариф на вывоз отходов включает в себя и транспортную удаленность. Чем дальше новый полигон будет находиться от города, тем больше будут суммы в квитанциях горожан.

Но, по словам эксперта, ресурсов действующего полигона хватит еще на пять, максимум семь лет. Напомним, ранее глава администрации города Сергей Дугин сообщил, что действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще порядка 15 лет.

Новому полигону быть!

Как бы там ни было, после завершения срока эксплуатации свалка будет рекультивирована. В связи с этим не теряет своей актуальности вопрос размещения нового полигона ТБО в Барнауле. Но пока его место так и не определили.

"Наиболее подходящее место есть на Луне. Но нам в силу определенных обстоятельств все-таки придется его искать в Барнауле. Никто не хочет, чтобы полигон находился рядом с домом. И ни в Павловском районе, ни в Калманском нас не ждут", – отметил гендиректор.

Эксперт добавил, что новые объекты ТБО существенно отличаются от своих предшественников. Федеральный закон №458 выдвигает жесткие требования к современным сооружениям. В частности, такие объекты обязательно должны включать в себя очистные сооружения, гидроизоляцию ложа во избежание попадания фильтратов в грунтовые воды. Также предусматривается изъятие фракций, которые можно использовать во вторичной переработке.

Тем не менее негативное воздействие на окружающую среду этот объект все же оказывает. Поэтому выбор нового места должен происходить с учетом санитарно-охранных зон, близости грунтовых вод и других пунктов. По мнению Виктора Карла, жителям и администрации предстоит сложная работа в этом направлении, но в ближайшие три года с местом для нового полигона нужно будет все же определиться. Далее предстоит работа по поиску инвестора.

Напомним, первые публичные слушания по проекту генплана, которые должны были состояться в ДК Центрального района в Барнауле, были признаны несостоявшимися. На них пришло значительно больше желающих, чем мог вместить зал дома культуры. Те, кто попал в ДК, выразили недовольство по возможной организации полигона ТБО в Центральном районе. После сити-менеджер Сергей Дугин заявил, что тема строительства этого объекта в Барнауле пока будет закрыта.