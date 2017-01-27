Фото Barnaul 22

В четверг, 26 января 2017 года, про Алтайский край рассказывали не только региональные, но и федеральные СМИ. Телевидение, информационные агентства и радиостанции сообщали, что на Алтай обрушился страшный снегопад, который парализовал движение на региональных и федеральных трассах, что в плену стихии оказались сотни людей. Не рассказывали, пожалуй, только о людях, которые совершили маленькие, но такие нужные подвиги. Портал Amic.ru исправляет несправедливость и публикует истории взаимопомощи и взаимовыручки.

"Спасибо, ребята, за теплый прием!"

Жители Алтайского края, которые пострадали от снегопада, делились благодарностями в социальных сетях. В группе Barnaul 22 вечером 26 января появилось вот такое сообщение:

"Хочу поблагодарить сотрудников заправочной станции "Газпромнефть" в селе Шипуново, которые не дали нам замерзнуть. Снег валил без остановки, ехать невозможно, ничего не видно, разметку замело, а как стемнело, вообще жуть. Мы остановились на ночевку на этой АЗС, разместились под навесом. Таких же бедолаг собралось около 15 машин. По очереди грелись, операторы нам предлагали горячий чай и кофе, заряжали наши телефоны, оказывали всяческую поддержку и помощь. Не думал, что такое может произойти в XXI веке и мы можем оказаться заложниками стихии. Спасибо, ребята, за теплый прием!"

В комментариях под этим постом многие пользователи также присоединились к благодарности. Некоторые даже отметили, что вообще в Шипуново живут отличные люди.

"Вообще в Шипуново большинство людей готовы прийти на помощь, по себе знаю))) Порвался ремень грм, остановился парень на "Газели", посмотрел, позвонил знакомому, он меня в мастерскую оттащил))", – пишут в комментариях.

Водитель, спасибо!

Метель объединила жителей края. Водители не раздумывая приходили на выручку друг к другу.

"Хочу выразить огромную благодарность молодому водителю (не успела спросить его имя), который помог мне выехать вчера утром в районе 09:30 на виадуке по направлению в Новоалтайск. Дорогу перемело, правая часть автомобиля села. Спасибо молодому человеку, который не развернулся и не уехал, а вышел, нашёл у автоколлег трос, организовал вылазку! И, помимо этого, помог развернуться и сопроводил до Новоалтайска! Спасибо большое! Не думала, что такие люди ещё есть, прям вселил веру в поколение!" – написала Елена Банщикова в Barnaul 22.

"Продолжаю пост добра! Вчера около 19.30 на въезде в свой ПГСК около магазина "Ярче" по адресу ул. Взлетная, 71, пропуская встречную машину, забуксовала намертво. Включила аварийку и собралась было в гараж за лопатой... Смотрю в зеркало – два парня уже приготовились толкать мою "пуговку" – Витца. Вытолкали на раз-два, быстро... Я успела только крикнуть им в окно "спасибо большое"... В ответ крикнули "газуй". Ребятушки, огромное Вам человеческое спасибо! Приятно осознавать, что есть ещё Настоящие Мужчины, способные на поступки! Добра Вам и Вашим близким!" – вот еще один пример человечности.

"Спасибо двум парням, которые вчера в районе 13.30 помогли выехать из двора на улице Телефонной! Машина забуксовала, час пыталась выехать, прохожие и водители старательно делали вид, что меня нет. До слез было обидно. Молодые люди подошли и быстро вытолкнули! Была так благодарна, что чуть на шею не кинулась! Ребята, если читаете, еще раз огромное спасибо!" – написала на своей странице в социальной сети девушка.

Один за всех

Снегопады, которые не единожды испытывали на прочность жителей Барнаула, похоже, только сдружили горожан.

"Постоянно в окно наблюдаю картину взаимопомощи во дворе. 90% приходят на помощь друг другу, так что не все так плохо у нас! Мужчины все же ими остаются!" – написали в комментариях в группе Barnaul 22.

"У нас после каждого снегопада во дворе образуется затор. Машины буксуют, не могут проехать. И каждый раз, когда слышим с улицы характерные звуки автомобиля, который не может выехать, муж хватает куртку, перчатки и бежит помогать. Смотришь, через минуту уже толпа мужиков собирается на помощь. Приятно посмотреть!" – рассказала Amic.ru жительница краевой столицы Татьяна.

Приятный сюрприз

И еще одна благодарность, которая адресована управляющей компании.

"Спасибо нашей управляющей компании за приятный сюрприз! Думали, что теперь неделю к подъезду будем пробираться по колено в снегу, а машину ставить не во дворе, а где получится, но нет! Вечером приезжаем домой, а придомовая территория трактором почищена! Очень хорошо почищена!" – поделились с порталом Amic.ru читатели.