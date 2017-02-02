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Плавали, знаем: зачем министр МЧС Пучков прилетал в Алтайский край?

, ИА "Амител"
Паводок на Алтае простым не будет. В зону подтопления могут попасть 42 тысячи человек

Поздно вечером 1 февраля министр МЧС России Владимир Пучков прилетел в Алтайский край. На площадке аэропорта Барнаула министр провел выездное заседание рабочей группы Правительственной комиссии и комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности.

Заседание проходило в огромных палатках, которые установили специально к прилету Пучкова.

Большая вода

Основная тема рабочего совещания была посвящена паводку 2017 года на Алтае. Начальник регионального МЧС Игорь Лисин доложил о текущей обстановке. По предварительным прогнозам, на территории Алтайского края риску подтопления подвержены 48 городов и сел, 204 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, в том числе 8 тысяч детей.

В возможную зону подтопления попадают 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

По словам Лисина, работа по подготовке к паводку 2017 года начата заранее. Еще в 2016 году были выполнены работы по расчистке русел рек, расчистке водохранилища на реке Касмала, а также завершено строительство защитной дамбы на реке Бия в городе Бийске.

Министр МЧС отметил, что уже приняты решения о дальнейшем развитии территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края

"Мы продолжаем программу внедрения новых пожарно-спасательных технологий, совершенствуем систему космического мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз. Мы обсудили все текущие вопросы устойчивой работы энергетики, прикрытие всех автодорог федерального, регионального и местного значения и вопросы подготовки к паводку. Кроме того, мы обсудили конкретную программу совместных действий по поставке сюда (в Алтайский край – прим. ред.) новой современной техники", – заявил Пучков журналистам.

Подготовлено 265 пунктов временного размещения для отселяемого населения общей вместимостью более 35 000 человек.

Пучков поручил проверить запасы материальных ресурсов, социально значимые объекты.

"Проверьте запасы материальных ресурсов, всё должно быть в наличии. Что касается мобильной генерации, проверьте все социально значимые объекты: больницы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Необходимо, чтобы генераторы были в наличии", – поручил министр.

Глава региона подчеркнул, что подготовка к противопаводковым мерам уже началась.

"Готовность достаточно высокая в нашем понимании. Но с учетом очень тревожащей информации, которую нам дают специальные ведомства и эксперты, мы в этом году ускоряемся и по срокам, мы принимаем дополнительные меры консолидации технических средств и людских ресурсов, чтобы минимизировать, по возможности предотвратить последствия паводка, минимизировать потери. Сделать все от нас зависящее, чтобы вред от стихии был причинен Алтайскому краю минимальный", – отметил Александр Карлин.

Техника в помощь

Владимир Пучков отправит в наш регион специальную технику для борьбы с весенним паводком. "Сюда (в Алтайский край — прим. ред.) необходимо поставить суперсовременную технику и все новейшие разработки", – заявил Пучков.

В Алтайский край будут переброшены суда на воздушных подушках, дополнительные плавсредства.

"Я хотел бы сказать слова благодарности жителям Алтайского края, потому что, работая вместе все эти годы, при опасностях и угрозах мы получали необходимую помощь, поддержку и понимание тех задач, которые стояли перед нами, и тех вопросов, которые мы решали", – подчеркнул министр МЧС.

Неблагоприятный прогноз

Специалисты дают неблагоприятный прогноз на паводок 2017 года. Сегодня нельзя назвать предварительные сроки прохождения первой волны. Примерную дату можно будет определить только после уточненного прогноза на март.

В текущем зимнем сезоне в Алтайском крае выпало чуть ли не рекордное количество снега. В соседней Республике Алтай ситуация еще сложнее: по данным инструментальных наблюдений на конец декабря, там в разы превышены многолетние нормативы.

Также в ходе рабочего заседания министр МЧС выслушал доклад заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрия Коровина. Он доложил, что с начала зимы в Алтайском крае было передано десять штормовых предупреждений. В эти периоды гражданам рекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Некоторые трассы региона были перекрыты.

Награды и подарки

После совещания Владимир Пучков вручил сотрудникам МЧС Алтайского края государственные и ведомственные награды, а также ключи от новой спецтехники.

В 18-й отряд федеральной противопожарной службы (село Павловск, Павловский район) передана пожарная автоцистерна (АЦ-5,5-40).

В 1-й отряд ФПС по Алтайскому краю (город Барнаул) – пожарный коленчатый автоподъемник (АКП-32) и пожарно-спасательный автомобиль легкого типа (АПС-1,0-40/2).

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (г. Барнаул) получили на вооружение два снегохода ("TAYGA" Patrul SWT) и два снегоболотохода ("РМ-500-2"). Подобная техника высокой проходимости незаменима при работе в условиях бездорожья, при проведении поисково-спасательных работ на пересеченной местности.

"Эти новые транспортные средства не раз помогут в решении трудных задач, которые приходится выполнять подразделениям МЧС России в ходе повседневной работы. Вся техника отвечает высшим стандартам качества и произведена на территории Российской Федерации", – подчеркнул министр МЧС во время торжественной церемонии.

Добавим, что в Алтайском крае Владимир Пучков пробыл около двух часов. Сразу же после окончания встречи министр МЧС вылетел в Москву.

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