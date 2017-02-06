Фото: Amic.ru

Реализацией нескольких крупных проектов, предполагающих вложения сотен миллионов рублей, отметится текущий год в Барнауле. Портал Amic.ru напоминает, какие начинания стоят на повестке дня, будь то бюджетные средства или частные капиталы.

Набережная Оби

Данный объект строится в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". В настоящий момент здесь активно ведутся работы. Власти регионального центра ранее отмечали, что открыть набережную планируется в первой половине текущего года.

Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен"

Второй для Барнаула гипермаркет "Леруа Мерлен" в данный момент уже максимально приблизился к своему открытию. Сейчас здание уже готовят к вводу в эксплуатацию. Как ожидается, "Леруа Мерлен" заработает уже в марте.

Торгово-выставочный комплекс "Галактика"

Барнаульская "Галактика", попавшая в неприятную историю после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан", как ожидается, заработает на полную мощь в первой половине 2017 года. Сейчас "Ашан" закрыт, а строительство второй очереди комплекса было предписано приостановить. Однако, вероятнее всего, все недостатки будут устранены, а проблемы – решены, после чего крупнейший ТРЦ Барнаула начнет свою работу.

Реконструкция старого моста через Обь

Вопрос о необходимости капитального ремонта старого моста через Обь стоит уже давно. На новый виток обсуждения проблема вышла после того, как суд летом 2016-го обязал мэрию отремонтировать переправу в ближайшие полтора года. В связи с тем, что решение суда выполнять обязательно, городским властям придется изыскать очень большие средства и провести ремонт. Что касается сроков, то начала работ следует ждать либо в конце этого года, либо в первой половине следующего.

Благоустройство привокзальной площади

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин не так давно заявил о необходимости сделать из площади перед городским вокзалом визитную карточку краевой столицы. Судя по риторике сити-менеджера, в долгий ящик данный проект откладывать не планируют. Так что не исключено, что благоустраивать площадь начнут уже скоро. Ждем.