Фото: Amic.ru
Реализацией нескольких крупных проектов, предполагающих вложения сотен миллионов рублей, отметится текущий год в Барнауле. Портал Amic.ru напоминает, какие начинания стоят на повестке дня, будь то бюджетные средства или частные капиталы.
Набережная Оби
Данный объект строится в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". В настоящий момент здесь активно ведутся работы. Власти регионального центра ранее отмечали, что открыть набережную планируется в первой половине текущего года.
Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен"
Второй для Барнаула гипермаркет "Леруа Мерлен" в данный момент уже максимально приблизился к своему открытию. Сейчас здание уже готовят к вводу в эксплуатацию. Как ожидается, "Леруа Мерлен" заработает уже в марте.
Торгово-выставочный комплекс "Галактика"
Барнаульская "Галактика", попавшая в неприятную историю после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан", как ожидается, заработает на полную мощь в первой половине 2017 года. Сейчас "Ашан" закрыт, а строительство второй очереди комплекса было предписано приостановить. Однако, вероятнее всего, все недостатки будут устранены, а проблемы – решены, после чего крупнейший ТРЦ Барнаула начнет свою работу.
Реконструкция старого моста через Обь
Вопрос о необходимости капитального ремонта старого моста через Обь стоит уже давно. На новый виток обсуждения проблема вышла после того, как суд летом 2016-го обязал мэрию отремонтировать переправу в ближайшие полтора года. В связи с тем, что решение суда выполнять обязательно, городским властям придется изыскать очень большие средства и провести ремонт. Что касается сроков, то начала работ следует ждать либо в конце этого года, либо в первой половине следующего.
Благоустройство привокзальной площади
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин не так давно заявил о необходимости сделать из площади перед городским вокзалом визитную карточку краевой столицы. Судя по риторике сити-менеджера, в долгий ящик данный проект откладывать не планируют. Так что не исключено, что благоустраивать площадь начнут уже скоро. Ждем.
Комментарии
Дороги будут строить?
Какого фига понадобилось корпус АГУ или ещё чего строить на Сахарова? В архитектуре или взяточники, или дураки
А школы? Школы и садики в плане не стоят?
А денег на тротуар и освещение возле кардиоцентра нет. Как и на разворот/перекресток через малахова до бии.
Читаешь про другие города - новые заводы, школы, новые линии производства. Про Барнаул уже три года подряд набережная, набережная, набережная. Может пора ее уже сделать!
У нас последние заводы ликвидируют, например, пожар на радиозаводе. В очереди на запись в первый класс народ стоял всю ночь, но многие так и не попали в школу на районе. Беда
Фигня всё это. Делайте путепровод под ж/д вокзалом, и всем будет счастье
Или над вокзалом
На Новом рынке уже сделали мост в никуда.
Больницу сделайте на потоке. 6-ти этажное здание на Титова который год закрытое стоит. В новых районах города ни дорог, ни поликлиник, ни школ.... НИЧЕГО! А Леруа затопит весной, на счёт него лучше бы помалкивали.
А художественный музей, театр кукол - когда достроят? Или как Зенит-Арена в Питере? Строятся только торговые центры да церкви, прямо опережают по строительству друг друга, наверное прибыльное предприятие. Болото.
ничего не построят и не обновят. разве в этих объектах нуждается город? но на горожан смачно плюют
Мало лестниц в проекте.
Постройте лестницу вдоль кардиоцентра. Мост на вокзалом. Музей в парке Юбилейный
Набережная как то не очень активно строится , вот что точно будет готово так это торговые центры .
для начала торгашей с тротуара уберите(просто дикая барахолка,половина продавцов и по русски то не говорят)наведите порядок на парковках подъехать невозможно все заставлено автобусами
Для ТЦ нужен специалист по крышам, а он пока в Питере тренируется на Зенит-Арене.