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Студенческие семьи региона будут получать больше льгот. Об этом заявил министр по труду и социальной защите Алтайского края Михаил Дайбов.

"Сегодня мы имеем паспорт на все студенческие семьи. Посмотрели, что можно сделать для улучшения социального положения студентов в период обучения. Рассматривались вопросы о предоставлении таким семьям места для проживания в студенческих общежитиях", – заявил министр.

Также вносится предложение единовременной выплаты за первого ребенка в размере пяти тысяч рублей. За второго – десять тысяч. Кроме того, таким семьям должны предоставлять общежитие и организовывать помощь в присмотре за детьми, пока родители на парах. Окончательное решение за депутатами АКЗС, подчеркнул Михаил Дайбов.

"Предложения пройдут окончательное обсуждение в комитетах правительства, согласуем наши пожелания с Министерством финансов, поскольку в итоговом значении все равно вопрос будет решаться в части ресурсного подкрепления студенческих семей. Поручение выполняется. Я полагаю, что мы должны успеть к февральской сессии окончательно сформулировать все наши предложения. А депутаты рассмотрят и примут в качестве закона", – добавил Дайбов.

О том, что власти региона будут оказывать поддержку студенческим семьям, заявил губернатор Александр Карлин во время отчета о деятельности администрации за 2016 год.

Однако не все студенческие семьи будут получать льготы. Есть возрастное ограничение – до 30 лет. Под критерий попадают студенты аспирантуры и магистратуры. Также льготы будут получать только те, кто учится очно. На помощь могут рассчитывать как студенты вузов, так и средне-специальных учреждений.

Кроме того, предусмотрено предоставление единовременной материальной помощи на оплату аренды жилья студенческим семьям, имеющим детей до полутора лет.