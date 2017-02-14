Перинатальный центр "Дар", который открыли в Барнауле в конце прошлого года, стал темой скандальных материалов. По данным некоторых СМИ, медучреждение не было готово к началу работы – в здании продолжается стройка.
Однако краевые власти уверены, что искать проблемы в работе центра, который только набирает мощность, как минимум некорректно. Ни по отношению к сотрудникам "ДАР", ни по отношению к пациенткам. Заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура предлагает для начала дать центру встать на ноги, выйти на полную мощность и только потом искать проблемы.
Тем более что нападки СМИ, говорят власти, необоснованные.
"Идет "окошмаривание" ситуации. Нагнетание вокруг данной темы. Наверное, нельзя требовать от учреждения, которое только-только начало работу, с первого дня функционировать на все 100% по всем направлениям", – заметила Капура.
Ремонтные работы
Строительство центра началось в октябре 2014 года. В ноябре 2016-го было получено разрешение на ввод центра в эксплуатацию. В декабре прошлого года была получена лицензия, тогда же "ДАР" принял первых пациенток.
На строительство ушло 24 месяца. Всего по всей России запланировано строительство 32 подобных медучреждений. И специалисты отмечают, что перинатальный центр Алтайского края – самый крупный и самый сложный объект.
Для строительства менее емких и сложных перинатальных центров определены сроки в 37 месяцев.
"Наш центр, при всей сложности, сдан первым. Более 2000 единиц оборудования, которые могут смонтировать специалисты из стран-производителей. Сегодня мы ведем доналадку и домонтаж оборудования. Приглашаются специалисты из тех стран, и они проводят обучение наших специалистов, которые будут работать с этим оборудованием. Это требует определенного времени", – рассказала Капура.
"Где-то мы не могли обеспечить проход оборудования для монтажа. Приходилось по ходу расширять дверные проемы, применять другие методы. Мелкие недоделки приводят к тому, что проводятся ремонтные работы. Тем не менее готовность помещения очень высокая, и это никак не влияет на наращивание объемов оказания медицинской помощи. Все требования, которые нам предъявляет в том числе Роспотребнадзор, соблюдены", – подчеркнула Надежда Арсентьевна.
Поэтапный ввод
Органам исполнительной власти дано поручение разработать график поэтапной загрузки и оказания медицинской помощи структурным подразделениям перинатальных центров. В соответствии с этим графиком в перинатальном центре 28 февраля обозначено начало работы гинекологического отделения, операционного блока, отделения реанимации.
На 15 марта запланировано начало работы отделения патологии беременных и послеродового отделения с палатами интенсивной терапии.
На 30 марта намечено два отделения реанимации и интенсивной терапии, также начнут работу отделение патологии новорожденных и центр охраны семьи, здоровья и репродукции.
Как сегодня работает перинатальный центр в Барнауле?
Сегодня на полную мощность функционирует консультативно-диагностическое отделение. Работают отделение лучевой диагностики и краевой центр перинатальной дородовой диагностики нарушения развития ребенка. Также пациентов принимает дневной стационар.
Работает дистанционный консультативный центр с выездом бригад на места и акушерское отделение. С 19 декабря по 10 февраля в амбулаторных условиях проконсультирована 5121 пациентка. Выявлено 37 пороков развития плода и три хромосомные аномалии. Прервано две беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку.
Всего принято десять родов.
Комментарии
Хоть молчали бы, позорище!!!!!!!!! Сдали, отчитались, стали первыми. Не успели начать работать..... Детский лепет советских времён. Не готов, так неготов и хорош ВРАТЬ!!!
В медицинском учреждении, предназначенном оказывать помощь женщинам с патологической беременностью, не открыто отделение реанимации??!!
нам же надо получить федеральных денег, в сельском хозяйстве прославились два раза, субсидии не дали больше, раз воруют.
хватит злобствовать. Центр начал работу, а вы троли прокопьевсие уже заткнулись бы.
Есть такое хорошее русское выражение. Ссы им в глаза, им божя роса. Тут же наоборот. Объяснили, что все по плану, во время заработало и будет введено в соотвествии с графиком. Но нет прокопьевские деньги жгут ляшку, над и врачей, и строителей грязью пополивать.
10 родов за 2 месяца - это ПОКАЗАТЕЛЬ для уже открытого крупного перинатального центра. Показуха банальная.
14.02.2017 15:40 торпеда
Ни к врачам,ни к строителям вопросов нет.Только к "почётному акушеру" и его команде.(теперь-Правительству) Зачем принимать не готовый объект?
прокопия какого-то приплели... ввод в эксплуатацию подразумевает - ЭКСПЛУАТАЦИЮ! и не надо тут про вторую свежесть осетрины, обделались, так хоть подтерайтесь молча.
готов только коридор первого этажа.строителям нет денет, не хватило, стало быть..
Ни к врачам,ни к строителям вопросов нет.Только к "почётному акушеру" и его команде.(теперь-Правительству) Зачем принимать не готовый объект?
к почетному акушеру в любой отрасли столько вопросов, что не понятно, почему до сих пор не в отставке.
Какая отставка, ему на Колыму лес высаживать.
Как мне видится, нагнетают как раз власти, практически не скрывая раздражения по поводу того, что ситуация с реальным открытием только 10% перинатального центра выплыла наружу. А всего-то надо было перед Новым годом сказать, что: да ДАР открыт, но пока работает только в тестовом режиме и будет запускаться частями по графику. И все! Но нет же надо было протрубить на всю страну, потом называть какие-то фантастические цифры по количеству там принятых. Но реальная его мощность сегодня - 10 родов за 2 месяца, столько, сколько обычный роддом принимает за час. И этим всё сказано. Что бы не говорили, но это серьезный фейл властей. Не от того, что не успели - всяко бывает, объективные обстоятельства, народ бы понял. А именно за то, что стали втирать очки. И в итоге сделали только хуже. Теперь федералы знают, что за "открытие было на самом деле. И вместо заслуженной благодарности от народа за современный объект здравоохранения теперь будет куча вайна, по сути созданного на пустом месте.
Честно, не знаю ситуации в полном объёме, но грубо говоря, если деньги выделили на 4 этажа, а функционирует 1, то как бы напрашивается вопрос: Где остальное бабло?))
"Какая отставка, ему на Колыму лес высаживать."
Да и в Алтайском крае не мешало бы,порубленный да сожжённый. На много лет занятие!
А то что власти региона, а именно Карлин А.Б. пошел на подлог , то это нормально . А если в результате строительных работ , произойдет короткое замыкание и погибнет кто-нибудь ,из-за отказа оборудования, это тоже плевать. Вы не журналисты. Вы рупор всего мерзкого властьимущего общества региона. Прошу объяснить "журналистов", откуда у вас подтверждающие данные, что доход у людей вырос на 25%, подтвердились ли данные Администрации? Вы к людям подойдите...Они вам скажут, как заработки упали ... А Карлинское вранье уже достало. Он слуга Народа... Не можете обеспечить ремонт дорог, садитесь на общественный транспорт, а служебные машины с молотка....Урежте себе зарплаты... Глядишь и на паводок всем миром собирать не придется...
Сегодня на полную мощность функционирует консультативно-диагностическое отделение. Работают отделение лучевой диагностики и краевой центр перинатальной дородовой диагностики нарушения развития ребенка. Также пациентов принимает дневной стационар.
Ну и в каком из этих отделений можно было принять роды? Может не стоит так откровенно звиздеть?
Возмущаются в основном уехавшие в цеюропу геропейцы, у которых в последние годы не открывается вообще ничего.
ДАР открыл КАБ. Потемкинские деревни- карлинские объекты.
"Где-то мы не могли обеспечить проход оборудования для монтажа. Приходилось по ходу расширять дверные проемы, применять другие методы. Мелкие недоделки приводят к тому, что проводятся ремонтные работы. Тем не менее готовность помещения очень высокая, Источник: © ИА "Амител"
"Зрители аплодируют, аплодируют..."
ПОЗОР
Кругом одно враньё. Народ от вранья устал, у "врач"ей кстати тот же корень в слове что и в слове "врать".
Где-то мы не могли обеспечить проход оборудования для монтажа. Приходилось по ходу расширять дверные проемы, применять другие методы. Мелкие недоделки приводят к тому, что проводятся ремонтные работы. Тем не менее готовность помещения очень высокая, Источник: © ИА "Амител"
)) прикольно. сначала открыли и ввели в эксплуатацию, а потом уже оборудование заносили)))))))))))))))))) Уржаться можно. Вообще как не стыдно, не понимаю
Акты подписаны? Деньги освоены? Если да, то счетная палата и КРУ должны прямо спотыкаясь бегом бежать в вашу сторону
Старухи из Евросоюза и Кази, вы то куда лезете? Это не ваш центр теперь!
А 14 февраля 2017 г. 16:47
Алекс не морочь свою каропку. Все новейшие медицинские центры сегодня вводятся в эксплуатацию поблочно. И не только в России. В мире с этим точно так же.
Тем более что нападки СМИ, говорят власти, необоснованные.
"Идет "окошмаривание" ситуации. Нагнетание вокруг данной темы.
- власти бросили вызов СМИ, называя тем самым их голословными и некомпетентными. что сделает амител? а) репортаж с места и покажет необоснованность/обоснованность нападок б) заимется поиском в интернете и ctrl c, ctrl v
14.02.2017 15:49 - гость -
Так это ваша братия же ляжки обдристала. А за вами никто убирать не будет, учитесь сами справляться.
Нехорошие слухи ходят про поставщиков оборудования, Селф получил деньги, а с поставщиками рассчитывается суррогатами - квартирами и прочим хламом, только вот квартиры еще и продать надо, да и бартер всегда ведет к удорожанию.
14.02.2017 16:47 А
Ну Вы же не стыдитесь показывать своё скудоумие и некомпетентность. Так почему "им" должно быть стыдно?
14.02.2017 17:20 гость
Да подобное не так и редко проходит. Обычная практика.
Да...Богданыч стареет, похоже пора к жене в Москву.....Белакурихинские деньги кончаются, медцентры тоже, больше бобла не будет....пора на покой
И проверить не кому...прокурор прокурору ....
Эх, Сан Саныча бы с Беларуссии вернуть в край
- гость - 14 февраля 2017 г. 17:30
Зачем? Он что тоже сейчас рожать собрался, как здешние комментаторы? )
- гость - 14 февраля 2017 г. 17:44 - гость - 14 февраля 2017 г. 17:30
Зачем? Он что тоже сейчас рожать собрался, как здешние комментаторы? )
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Ты это... Поаккуратнее с выпадами