Перинатальный центр "Дар", который открыли в Барнауле в конце прошлого года, стал темой скандальных материалов. По данным некоторых СМИ, медучреждение не было готово к началу работы – в здании продолжается стройка.

Однако краевые власти уверены, что искать проблемы в работе центра, который только набирает мощность, как минимум некорректно. Ни по отношению к сотрудникам "ДАР", ни по отношению к пациенткам. Заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура предлагает для начала дать центру встать на ноги, выйти на полную мощность и только потом искать проблемы.

Тем более что нападки СМИ, говорят власти, необоснованные.

"Идет "окошмаривание" ситуации. Нагнетание вокруг данной темы. Наверное, нельзя требовать от учреждения, которое только-только начало работу, с первого дня функционировать на все 100% по всем направлениям", – заметила Капура.

Ремонтные работы

Строительство центра началось в октябре 2014 года. В ноябре 2016-го было получено разрешение на ввод центра в эксплуатацию. В декабре прошлого года была получена лицензия, тогда же "ДАР" принял первых пациенток.

На строительство ушло 24 месяца. Всего по всей России запланировано строительство 32 подобных медучреждений. И специалисты отмечают, что перинатальный центр Алтайского края – самый крупный и самый сложный объект.

Для строительства менее емких и сложных перинатальных центров определены сроки в 37 месяцев.

"Наш центр, при всей сложности, сдан первым. Более 2000 единиц оборудования, которые могут смонтировать специалисты из стран-производителей. Сегодня мы ведем доналадку и домонтаж оборудования. Приглашаются специалисты из тех стран, и они проводят обучение наших специалистов, которые будут работать с этим оборудованием. Это требует определенного времени", – рассказала Капура.

"Где-то мы не могли обеспечить проход оборудования для монтажа. Приходилось по ходу расширять дверные проемы, применять другие методы. Мелкие недоделки приводят к тому, что проводятся ремонтные работы. Тем не менее готовность помещения очень высокая, и это никак не влияет на наращивание объемов оказания медицинской помощи. Все требования, которые нам предъявляет в том числе Роспотребнадзор, соблюдены", – подчеркнула Надежда Арсентьевна.

Поэтапный ввод

Органам исполнительной власти дано поручение разработать график поэтапной загрузки и оказания медицинской помощи структурным подразделениям перинатальных центров. В соответствии с этим графиком в перинатальном центре 28 февраля обозначено начало работы гинекологического отделения, операционного блока, отделения реанимации.

На 15 марта запланировано начало работы отделения патологии беременных и послеродового отделения с палатами интенсивной терапии.

На 30 марта намечено два отделения реанимации и интенсивной терапии, также начнут работу отделение патологии новорожденных и центр охраны семьи, здоровья и репродукции.

Как сегодня работает перинатальный центр в Барнауле?

Сегодня на полную мощность функционирует консультативно-диагностическое отделение. Работают отделение лучевой диагностики и краевой центр перинатальной дородовой диагностики нарушения развития ребенка. Также пациентов принимает дневной стационар.

Работает дистанционный консультативный центр с выездом бригад на места и акушерское отделение. С 19 декабря по 10 февраля в амбулаторных условиях проконсультирована 5121 пациентка. Выявлено 37 пороков развития плода и три хромосомные аномалии. Прервано две беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку.

Всего принято десять родов.