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Сильнее взрослых: истории из жизни детского онкологического отделения

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Можно ли распознать онкологию, есть ли симптомы у этой болезни и сколько детей в крае ежегодно заболевает раком

Фото Вячеслав Мельников/Amic.ru

Онкология – это не приговор. Но не дай бог кому-то услышать такой диагноз. В борьбе за здоровье и жизнь приходится терпеть тяжелые, порой болезненные процедуры. Лечение онкологии занимает не один месяц. Иногда речь идет о годах. Не все взрослые способны выдержать подобное испытание. Однако дети, у которых обнаружили онкологию, очень часто поражают своей смелостью и силой.

Детское отделение

Отделение онкогематологии в детской краевой больнице единственное в регионе, где лечат маленьких пациентов. Оно рассчитано на 30 коек. Но сегодня отделение переполнено. Мест хватает всем. Бывает, что детям приходится лежать не в палате, а в игровой комнате. Но это скорее исключение.

За год через отделение проходит около 900 пациентов. Примерно 80-85 человек с первичным диагнозом. Остальные проходят лечение повторно. В Алтайском крае примерно 14-15 человек на 100 тысяч детского населения заболевают онкологией.

За последние 15 лет пациентов стало больше. Наблюдается рост злокачественных опухолей.

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В этом отделении проводят практически все виды лечения. Исключение – трансплантация костного мозга. Но нашему региону нет необходимости в таком методе. Не так много пациентов, кому требуется пересадка. Если есть необходимость, то отправляют в Москву. Кроме того, специалисты говорят, что трансплантация – это не гарантия излечения.

При этом у трети маленьких пациентов лейкоз. Также распространенное заболевание – лимфомы. Это системные опухоли, которые поражают весь организм.

Лечение долгое, сложное, гарантии нет. Однако, если говорить только о лейкозе, то ремиссия наступает в 85% случаев. У детских онкологов по всей России есть цель довести эту цифру до 95%. Больше просто не бывает.

После лечения дети находятся на постоянном контроле до 18 лет. Затем они переходят во взрослую поликлинику. Наблюдение у врача должно быть пожизненное. "Шансы, что рецидива не будет, велики. Но и исключить его нельзя. Мы достоверно не можем судить о природе развития рака", – рассказал порталу Amic.ru заведующий онкологическим отделением для детей Александр Румянцев.

Каким будет исход лечения, зависит от многих факторов: форма болезни, распространенность опухоли, индивидуальная чувствительность ребенка к лечению.

"Все зависит от того, какая опухоль. Есть крайне неблагоприятные в лечении. Они редко встречаются, но крайне тяжело поддаются лечению. И часто не удается достичь результата. Допустим, это распространенные опухоли головного мозга. Поздно диагностируются, образуются метастазы. Некоторые варианты лейкоза. Я не буду углубляться в термины", – добавляет главный внештатный детский онколог Алтайского края.

Как понять, что у ребенка рак?

Онкологические заболевания действительно могут давать симптомы. Заподозрить онкологическую патологию можно благодаря наблюдению у врача-педиатра.

А еще стоит обратить внимание на необычное поведение болезни. На то, что не укладывается в течение обычного ОРВИ. Слишком долго болеет. Или, например, у ребенка кашель, а лечение не помогает. Это заставляет врача-педиатра заподозрить течение чего-то другого. Специальных анализов, которые могут заподозрить рак, нет.

Успех лечения, говорят врачи, зависит от того, когда обнаружили заболевание. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов.

"Лейкоз – это треть детских заболеваний. Начинает развиваться в костном мозге. Соответственно, с током крови опухолевые клетки разносятся по всему организму. Конечно, чем раньше диагностировано заболевание, тем успешнее будет лечение", – добавляет Румянцев.

А вот сказать, в каких районах Алтайского края чаще болеют раком, нельзя. Хотя исследования проводились.

"Я когда-то пытался составить карту и проводить исследование, в каких районах больше болеют, в каких меньше. Но достоверной разницы мы не получили. Возможно, из-за того, что не очень высок процент первичных опухолей. В городах заболеваемость выше, но это оправданно", – отмечает врач.

Мамочка, не бойся!

В онкогематологии лежат долго. Не один и не два месяца. За это время пациенты, врачи и медсестры привыкают друг к другу. Становятся если не семьей, то друзьями. У отделения есть еще один друг – Ольга Гога. Она руководитель общественной организации "Мать и дитя".

Много лет она помогает отделению: ищет благотворителей, неравнодушных людей, организовывает сбор денег на нужды детей, родителей и отделения. Помогают в том числе и с помощью благотворительного телевизионного проекта "Надежда на чудо", где исполняются детские мечты.

"Если мы видим, что ребенок тяжелый, что ему тяжело, то мы спрашиваем, о чем он мечтает. Когда он говорит об этом, когда начинает ждать, он психологически начинает искать в себе резерв ждать этот подарок. Жизненный потенциал приподнимается", – говорит Гога.

В гости в отделение приходят музыканты, журналисты, актеры, художники. Может прийти каждый. Было бы желание помочь.

Буквально на днях был острый момент: надо было срочно доставить редкий препарат из Москвы. Больница заказала лекарство, и надо было решить вопрос о доставке. Курьерская служба не подходила – слишком долго пришлось бы ждать. Клич был кинут в социальных сетях: кто летит из Москвы? Но пришлось искать другой вариант: оплатили дорогу папе туда и обратно. Мужчина утром улетел, в ночь прилетел обратно и доставил лекарство в отделение.

"Был такой случай: мы спрашивали у детей, о чем они мечтают. И взрослый мальчик, подросток сказал, что у него все есть. Но попросил сделать подарок его маме – серьги. Мы кинули клич, но не нашли тех, кто бы мог исполнить желание больного ребенка. Тогда я сама выбрала украшения. Серьги из серебра с малахитом. И он когда дарил подарок... Надо было это видеть. Мама не ожидала от сына такого поступка. Она просто опустилась на колени и сказала, что она никогда бы себе ничего такого не купила. Это не первый случай, когда подростки просят подарки для родителей. Даже маленькие дети, когда видят, что мама вот-вот заплачет, успокаивают ее и говорят, что, мамочка, не бойся, все будет хорошо. Понимаете? Это бойцы. Они сильные, смелые. Такие крохи, а проходят то, через что не все взрослые смогут пройти", – рассказывает Гога.

О тех, которые ушли

О детях, которых побеждает болезнь, в отделении говорят: уходящие.

"Нельзя привыкнуть к уходу детей. Каждый уход – это кусочек твоего сердца, души. Об этом очень сложно говорить. Тем, кто много лет работает в отделении, невероятно тяжело. Физически и морально. Потому что идти, улыбаться и знать заранее, что ребенок будет уходить, а мы порой об этом знаем, невероятно сложно. Ты улыбаешься, а внутри все переворачивается. Единственное – я всегда прошу у Бога: "Господи, если ты уж не даешь жизни, так хоть не мучай", – рассказывает Ольга Михайловна.

И продолжает: "Мы никогда не забудем детей. Они с нами. Это был 2009 год. На моих руках уходил воспитанник летной школы, где я когда-то работала. Мне позвонили и сказали, что нужна будет помощь. Илья поступил в училище и на построении упал. Оказалось, что это рак мозга. И вот этот случай я никогда не забуду. Я пообещала Илье, что буду с ним находиться до любого конца: либо выздоровление, либо... Ну так и получилось: его рука в моей руке", – продолжает Гога.

"Еще один случай. Ксюша. Они шли с нами давно. А потом мне однажды позвонили и сказали, что девочка экстренно поступила в отделение. Ее спустили после пункции. И она почувствовала меня. Вы знаете, они действительно чувствуют. Если они даже во сне будут уходить, я четко знаю, они попрощаются. Так вот, Ксюша была еще под наркозом, но мою руку чувствовала. Мы с ней "пообщались". В ночь она ушла", – вспоминает Ольга Гога.

Кто помогает и как помочь?

Вы можете позвонить в благотворительную организацию "Мать и дитя" по телефону 61-62-12 и узнать, какая помощь требуется. Также можно опустить деньги в копилки, которые стоят в магазинах "Новэкс". Все собранные средства идут на помощь детям.

"Что такое тысяча рублей? Это упаковка памперсов. Химия длится очень долго. И нужны памперсы как для маленьких деток, так и для взрослых. Эта тысяча очень важна. Огромное спасибо тем, кто оставляет деньги. У нас каждая копейка на счету. И спасибо всем, кто помогает. Все диваны, все столы – это все сделали друзья отделения. СУСК Алтайского края, прокуратура, БЮИ – это тоже наши друзья. Они уж много-много лет нам помогают", – рассказала Ольга Михайловна.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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