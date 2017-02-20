Что подарить мужу, брату, папе и сыну на самый мужской праздник? До недавних пор на 23 февраля было принято дарить нехитрый набор: носки и пену для бритья. Сегодня эта традиция уходит в прошлое, и женщины стараются найти для своих защитников что-то по-настоящему достойное. То, что понравится именно ему. Если вы до сих пор не знаете, что подарить вашему мужчине на 23 февраля, читайте материал Amic.ru.

Косметика для мужчин

Сегодня не только женщины тщательно ухаживают за собой. Сильная половина также уделяет внимание своей внешности. Так что на прилавках появляется все больше и больше уходовых средств. Это не только крем после бриться, дезодорант или гель для душа и шампунь в одном флаконе.

Известные бренды выпускают солнцезащитные линейки, средства для кожи вокруг глаз, увлажнение, специальное очищение, тонизирование, маски для лица. Если мужчина пользуется вашим шампунем, потому что от него волосы шелковистые и он "вкусно" пахнет, то, возможно, стоит подарить ему набор косметических средств.

Аромат

Дарить парфюм можно только в том случае, если вы уверены, что знаете вкус мужчины. В этом случае любимые духи или туалетная вода в качестве презента – беспроигрышный вариант. А вот если вы не уверены, что знаете предпочтения мужчины, лучше не рисковать. Мужчина останется без подарка, а вы выбросите на ветер деньги, все-таки хорошая парфюмерия стоит недешево.

Продвинутому

Если ваш муж (папа, брат, сын) – фанат компьютерных новинок, то электронная новинка станет действительно желанным подарком. Это могут быть специальные очки, джойстик, приставка, крутые наушники, платная подписка на игры, "умная" зарядка для телефона, флешка.

А еще, пожалуй, любой мужчина обрадуется радиоуправляемому вертолету или машинке.

Если вы не ограничены в средствах, то можно приобрести планшет, электронную книгу, дорогое мобильное устройство или качественные HI-END колонки.

Экстрим-подарки

Если вы хотите подарить эмоции, впечатления, то отличным подарком станет сертификат на прыжок с парашютом. Стоимость прыжков в тандеме составляет около 6000 рублей, плюс придется отдать несколько сотен за страховку, одиночное "падение" обойдется дешевле.

Также среди вариантов курсы экстремального вождения, обучение дайвингу, прохождение квестов.

Сувенир, но хороший

Если нет денег на дорогой подарок, можно обойтись и сувениром (все-таки главное – это внимание). Однако сувенир должен быть продуманным. Можно подарить машинку, смешную шапку, футболку с надписью (их можно заказать индивидуально или купить готовую), билет в кино.

Сертификаты

Оптимальный вариант для тех, кто боится не угадать с подарком, или просто нет времени на поиски чего-то достойного.

Это может быть сертификат на посещение СПА-салона, ресторана, боулинг-клуба, бильярдного центра. Также можно купить подарочную карту в магазинах одежды или парфюмерии.

Прекрасный вариант для интеллектуалов – сертификат в книжный магазин.

Помните: подарок не должен быть куплен "для галочки". Это обидно. Тем более 8 марта не за горами, так что не давайте повод для мести.