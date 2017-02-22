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"Планируем пересадку сердца": как на Алтае развивают трансплантацию органов

, ИА "Амител"
Программа посмертного донорства в Алтайском крае работает только в одном медицинском учреждении

В Алтайской краевой клинической больнице развивают практику трансплантации органов. В конце января 2017 года врачи провели успешную пересадку печени. Это вторая подобная операция для региона.

Печень пересадили пациенту из Родинского района. В мае прошлого года у мужчины диагностировали желтуху. Из районной больницы пациента отправили в краевую клиническую больницу. Там медики установили: цирроз, требуется пересадка. Пациента сразу же внесли в лист ожидания. Примерно через четыре месяца стала возможна операция по пересадке.

"Пациент попал в поле зрения в конце лета прошлого года. У него быстро и драматично развивалось заболевание. Диагноз – цирроз. Мы приняли решение включить его в лист ожидания на пересадку печени. В ночь с 31 января мы выполнили трансплантацию. Все прошло гладко", – рассказал заведующий отделением пересадки органов КГБУЗ "Краевая клиническая больница" Евгений Григоров.

О том, что предстоит пересадка печени, врачи узнали за пару часов до операции.

Операция длилась около семи часов. Врачи приступили к пересадке вечером и закончили глубокой ночью. Сегодня пациент чувствует себя прекрасно, готовится к выписке. Мужчину ожидает пожизненный контроль медиков. Но это ничто по сравнению с возможностью жить полноценной жизнью.

Посмертное донорство

Врачи отмечают: программа трансплантации печени в крае стартовала не как разовая акция. Изначально планировали поставить эти операции на поток, чтобы помочь максимальному количеству пациентов региона.

Сегодня в списке ожидания находятся 18 человек. Основным критерием является совместимость. Пересадку проводят не в порядке очереди, а тому, кому подходит орган.

К сожалению, программа посмертного донорства в нашем регионе работает только в КГБУЗ "Краевая клиническая больница".

"Мы очень надеемся, что другие больницы также включатся в работу этой программы. Тогда мы сможем лучше помогать нашим пациентам, у которых нет другой альтернативы, кроме как трансплантация органов", – добавил Григоров.

В России действует презумпция согласия. Если человек при жизни не высказал негативного отношения к посмертному донорству, то он считается согласным. Другие больницы региона не смогут работать по этой программе, не получив для этого разрешительных документов.

Что касается программы родственной пересадки, то ей мешает начать работу комплекс факторов. В том числе и тот факт, что алтайские врачи пока не готовы к столь сложной операции.

Программа родственной пересадки – это весьма ответственная технология, которая подразумевает, что у здорового человека забирают фрагмент печени. Врачи отмечают, что это требует большого хирургического мастерства и опыта. Сейчас медики краевой клинической собираются этот опыт нарабатывать, и уже через пару лет они будут готовы к проведению подобных операций.

Планы на 2017 год

В 2017 году в краевой клинической больнице планируют провести операцию по пересадке сердца. Также выделены квоты на 15 операций по пересадке почек и на 2 операции по пересадке печени.

Стоимость трансплантации почки обойдется более чем в 800 тысяч рублей, трансплантация печени – примерно в один миллион рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов.

Всего в этом отделении поведено 55 пересадок почек и две пересадки печени. Однако врачи отмечают, что они готовы проводить куда больше таких операций. Проблема в донорских органах.


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