Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. Воздушное судно направлялось в Сирию. На борту Ту-154 находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажир.

25 декабря

в 5.40 утра по московскому времени самолет пропадает с радаров. В это же день службы Минобороны России и МЧС начинают поиск обломков самолета и тела погибших.

В самом начале поисковой операции было задействовано семь судов и пять вертолетов Ми-8. Уже вечером группировка была увеличена до 32 судов и катеров. Были привлечены 109 водолазов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты "Тайгер" и "Фалькон".

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

26 декабря

Через сутки к поиску обломком лайнера и тел пассажира были привлечены 45 кораблей (в том числе 7 судов Черноморского флота), 192 водолаза, глубоководные аппараты, 12 самолётов и 5 вертолётов. Поисковая группа была увеличена до 3,5 тысяч человек. Кроме того в поисковой операции приняли участие спасатели Абхазии.

Также 26 декабря Министерство обороны России сообщило, что обнаружены обломки самолета в Черном море. Части лайнера находились на расстоянии 1700 метров от берега и имели радиус разброса 500 метров.

Первый самолет с останками жертв крушения Ту-154 прибыл в Москву.

27 декабря

На вторые сутки поисков водолазам удалось поднять на поверхность первый из двух бортовых самописцев. Его в дальнейшем доставят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС.

Кроме того 27 декабря обнаружили большое скопление обломков на расстоянии почти в пять километров от берега.

28 декабря

На поверхность поднимают второй "черный" ящик. Специалисты удовлетворительно оценивают его состояние и приступают к расшифровке.

29 декабря

В этот день была завершена активная фаза поисков. Всего были обнаружены тела 20 пассажиров и многочисленные останки.

Фрагменты и тела жертв катастрофы были отправлены в Москву для проведения экспертизы.

29 декабря прошли первые похороны погибших.

В этот день СМИ сообщили, что третий черный ящик Ту-154 разрушен.

29 декабря состоялась пресс-конференция о предварительных итогах расследования. По данным, полученным в ходе расследования, до момента крушения все бортовые системы и оборудование Ту-154 находились в рабочем состоянии. Таким образом, у специалистов остается одна версия крушения — ошибка экипажа.

29 декабря была завершена активная фаза поисковой операции. Всего были обнаружены тела 20 человек и многочисленные останки. Найденные тела и фрагменты тел жертв катастрофы отправлялись в Москву для проведения опознания и генетической экспертизы[44]. Были обнаружены и подняты на поверхность мелкие части самолёта[45], о подъёме крыльев и фюзеляжа не сообщалось.

14, 16 и 17 января 2017 года

Проходят похороны погибших в авиакатастрофе. В январе 2017 года, после проведения ДНК-экспертизы, идентифицированы останки 70 погибших.

16 января 2017 года

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что его представитель принимает участие в расследовании. Несколько позже комитет уточнил, что все официальные комментарии по данному расследованию может делать только Минобороны.

19 января 2017 года

Агентство "Интерфакс" сообщило, что во время подводных поисков обломков Ту-154 были обнаружены фрагменты бомбардировщика американского производства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston, поставленного в СССР по ленд-лизу из США и разбившегося 15 ноября 1942 года[48]. Также было обнаружено несколько авиабомб, которые затем были уничтожены.

Помним, скорбим

На борту Ту-154 находился знаменитый Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Также в самолёте были три съемочные группы российских телеканалов, несколько военнослужащих и известный филантроп Елизавета Глинка, более известная, как Доктор Лиза. Всего на борту было 92 человека. Все погибли.