Фото пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Алтайского края

В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края подвели итоги работы в сфере труда, занятости и социальной защиты за 2016 год и определили задачи на 2017 год. Коллегия состоялась 1 марта.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура доложила, что 2016 год был продуктивным для региона. Удалось сохранить положительную динамику по зарплатам в базовых отраслях экономики Алтайского края, достигнуты исторические минимумы по уровню регистрируемой безработицы (1,7%).

"Еще 11 лет назад Алтайский край был в тройке отстающих регионов страны. Сегодня мы находимся в противоположной части рейтинговой таблицы. Создано 14,5 тысяч новых рабочих мест, выполняются майские указы президента, оказана существенная государственная поддержка крупным предприятиям края. Привлечены средства из федерального бюджета. За два года реализованы программы дополнительных мероприятий по снижению безработицы на рынке труда", – рассказала Капура во время своего доклада.

Заместитель председателя также отметила, что сегодня в сфере занятости стоят две базовые задачи. Первая – повышение благополучия жителей региона за счет их трудовой деятельности. Вторая – обеспечение экономики края достойными кадрами.

"В бюджетной сфере на этот год запланировано повышение фондов номинальной заработной платы на 5%. По факту мы должны рассчитывать на повышение порядка 10%. И это по плечу и нашим хозяйствующим субъектам, и бюджетной сфере. К выполнению этой задачи мы должны стремиться. Такие задачи заложены на 2018 и 2019 годы. Для этого в каждой отрасли существуют реальные резервы и возможности. Их необходимо аккумулировать и реализовать, используя всевозможные инструменты", – заметила Ольга Капура.

Кроме того, она отметила, что не все работодатели готовы придерживаться принципов социальной ответственности и платить достойную зарплату. Так что в реальном секторе экономики ситуацию нельзя назвать понятной и прозрачной.

Что касается второй важной базовой задачи – обеспечения экономики кадрами, то наличие кадровых ресурсов является обязательной составляющей стабильного экономического развития.

"Алтайский край обладает высоким кадровым потенциалом. В крае проживает более 1 млн 300 тысяч человек в трудоспособном возрасте. Более 70% трудящихся имеют профессиональное образование, а около 30% – высококвалифицированные работники. Важно грамотно и эффективно распорядиться трудовым потенциалом. Это ответственная работа, она требует комплексного подхода на всех этапах. И работа должна начинаться на этапе становления личности. Важной составляющей считается работа с молодежью", – заявила зампредседателя правительства.