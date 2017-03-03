Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Второе открытие гипермаркета "Ашан" в ТРЦ "Галактика", который в декабре прошлого года пережил обрушение, может состояться в течение ближайшего времени.

Официально дата и даже месяц, когда возобновится работа гипермаркета, пока не называется. Однако, как сообщили порталу Amic.ru несколько источников, знакомых с ситуацией, не исключается, что "Ашан" сможет открыть свои двери в марте-апреле.

Впрочем, такие прогнозы являются все же относительными. Источник в надзорных ведомствах региона напомнил, что проектная документация барнаульского торгового комплекса "Галактика" после обрушения кровли в "Ашане" должна пройти процедуру государственной экспертизы.

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Такая рекомендация была выдана застройщику ООО "БАМЗ", несмотря на полученное ранее положительное заключение негосударственной экспертизы. Все это, конечно, занимает определенное время.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, обрушение кровли в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря прошлого года. После ЧП работа "Ашана" была остановлена. При этом открытие гипермаркета состоялось 17 ноября. То есть магазин проработал чуть больше месяца.

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В связи с произошедшим была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

В государственной инспекции Алтайского края также сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики". Застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.