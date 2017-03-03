Пятница, 3 Март, 07:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,41
€ 61,52
Brent
$ 51,5
-6°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Великий пост – 2017Крушение вертолета над Телецким озером
Статья

Когда переживший обрушение "Ашан" возобновит работу в ТРЦ "Галактика"?

, ИА "Амител"
Точная дата открытия гипермаркета пока что остается неизвестной

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Второе открытие гипермаркета "Ашан" в ТРЦ "Галактика", который в декабре прошлого года пережил обрушение, может состояться в течение ближайшего времени.

Официально дата и даже месяц, когда возобновится работа гипермаркета, пока не называется. Однако, как сообщили порталу Amic.ru несколько источников, знакомых с ситуацией, не исключается, что "Ашан" сможет открыть свои двери в марте-апреле.

Впрочем, такие прогнозы являются все же относительными. Источник в надзорных ведомствах региона напомнил, что проектная документация барнаульского торгового комплекса "Галактика" после обрушения кровли в "Ашане" должна пройти процедуру государственной экспертизы.

Читайте также: Дыра в потолке, сугроб внутри: в барнаульском "Ашане" обрушилась кровля

Такая рекомендация была выдана застройщику ООО "БАМЗ", несмотря на полученное ранее положительное заключение негосударственной экспертизы. Все это, конечно, занимает определенное время.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, обрушение кровли в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря прошлого года. После ЧП работа "Ашана" была остановлена. При этом открытие гипермаркета состоялось 17 ноября. То есть магазин проработал чуть больше месяца.  

Читайте также: Проект барнаульской "Галактики" после ЧП в "Ашане" ушел на госэкспертизу

В связи с произошедшим была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

В государственной инспекции Алтайского края также сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики". Застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:34
Новый мост в Барнауле "кишит" водителями-должниками – судебные приставы 2
07:17
Прибьет насмерть: барнаульцы опасаются огромной наледи на крыше дома 1
07:03
Когда переживший обрушение "Ашан" возобновит работу в ТРЦ "Галактика"? 0
06:32
Двухэтажную квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 3
06:01
Весенний вызов: Алтаю, помимо тяжелого паводка, грозят ранние лесные пожары 0
05:06
Снег и гололед обещают жителям Алтайского края 3 марта 0
03:18
Facebook научился вычислять склонных к суициду пользователей 0
02:08
Два часа на отдых: какое животное спит меньше всех? 0
01:09
Бюджет третьих "Мстителей" может достигнуть миллиарда долларов 0
00:04
Некоторые бассейны грязнее, чем вода в канализации - ученые 0
23:11
Алтайская пенсионерка пойдет под суд за гибель внука от таблеток 0
22:12
Тимакова назвала пропагандистскими выпадами фильм Навального о Медведеве 4
21:15
Песков рассказал о ночевке Путина в красноярской тайге 2
20:13
Житель Горного Алтая попытался убить свою знакомую из ревности 0
19:46
СМИ: Порошенко дважды говорил по телефону с Путиным на тему Донбасса 3
19:21
"Битва хоров" среди силовиков пройдет в Алтайском крае 0
19:09
Коротко о главном: центр "ДАР", карты "Мир" и миграция в Алтайском крае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 марта
18:48
Суррогатный бензин продают на каждой восьмой АЗС в России 0
18:21
Бастрыкин назвал причину переезда экс-депутата Вороненкова на Украину 0
18:06
Эх, прокачусь: где находится самая длинная ледяная горка региона? 2
17:53
Двое румын погибли во время спора, кто больше выпьет 0
17:34
Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из РФ 0
17:22
Детская кровать своими руками: мастер-класс от программы "Стройка" 1
17:14
Агент Кокорина прокомментировал выезд футболиста на встречную полосу 1
17:03
Как сумма штрафа ГИБДД будет зависеть от социального положения нарушителя? 9
16:47
Когда празднуется Благовещение в 2017 году? 0
16:34
Эксперт спрогнозировал падение цен на зерно при изменении курса рубля 5
16:26
Рабочий погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве 0
16:15
Жительница Китая родила двойню через шесть дней после рождения сына 0
16:03
Столкновение шести машин под Барнаулом: подробности инцидента 2
15:49
Здоровья и всего самого доброго: Путин поздравил Горбачева с 86-летием 22
15:32
Кокорина задержали полицейские за езду по встречной полосе в центре Москвы 7
15:24
Как выглядели этикетки спичек барнаульской фабрики 3
15:17
В "Газпроме" рассказали, на сколько вырастут цены на газ в России 47
15:03
Карта "Мир" в Алтайском крае: где взять и как ею пользоваться 4
14:52
Водооткачивающую технику подготовили к паводку в Барнауле – власти 1
14:33
Минобороны РФ опровергло обвинения в "ошибочной бомбардировке" 2
14:26
Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 24
14:14
Жителя Приморья обвиняют в убийстве пенсионеров из-за 10 тысяч рублей 1
14:02
Экс-работников шинного завода судят за кражу продукции на 91 млн рублей 1
13:51
СМИ уличили главу минюста США в утаивании встреч с российским послом 0
13:35
Ушедшая эпоха. Этикетки спичек как рупор советской власти 6
13:27
Пассажиры поезда отравились газом из баллона алтайского студента 7
13:15
Британские парламентарии призвали МИД начать диалог с Россией 9
13:08
Барнаульцев на работе не устраивает зарплата и руководство – опрос 14
13:00
ИСК "Союз" провела Масленицу для жильцов ЖК "Времена года" 0
12:50
Полицейские нашли в гараже жителя Заринска килограмм марихуаны. Фото 3
12:34
Александр Карлин стал главой совета Туристской ассоциации регионов России 3
12:27
Восемь продуктов, которые заменят мясо в пост 13
12:17
Японский профессор взбудоражил соцсети оптической иллюзией с клубникой 16

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.