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Сравниваем силикатный кирпич с разными строительными материалами

, ИА "Амител"
Какие преимущества имеет силикатный кирпич перед другими строительными материалами?

Сегодня рынок предлагает множество строительных материалов на любой вкус, цвет и кошелек. В лидерах спроса у застройщиков и торгующих организаций находится силикатный кирпич. Он экологичен, прочен, устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, удобен в использовании.

Кроме того, дома, построенные из кирпича, красивы и долговечны. Однако некоторые потребители задаются вопросом: действительно ли силикатный кирпич имеет преимущества перед другими строительными материалами? Так ли это, давайте разбираться. Для сравнения мы выбрали один из самых популярных материалов – керамический кирпич.

Долговечность

Долговечность зависит в том числе и от морозостойкости. До 2015 года существовал нормативный документ, по которому изготавливался силикатный кирпич. В этом документе были довольно низкие требования к материалу. После введения новых стандартов требования к качеству и свойствам силикатного кирпича практически сравнялись с керамическим. Производители силикатного изменили технологию производства. Произошло полное переоснащение производственных мощностей передовым европейским оборудованием, которое позволило делать качественную продукцию, отвечающую не только российским ГОСТам, но и международным стандартам качества.

В производстве силикатного кирпича в компании "Стройберг" используют исключительно немецкое оборудование, применяя европейскую технологию производства. Внутреннюю поверхность силосов-реакторов – одного из важнейших компонентов в производстве силикатного кирпича – покрыли специально разработанным составом полимера. Такой подход к процессу изготовления силикатного кирпича позволяет говорить о высоком качестве продукции. В компании "Стройберг" добились показателя прочности М 150. Сегодня нет никаких сомнений, что силикатный кирпич является одним из самых долговечных материалов. Он не уступает лидерство в том числе керамическому кирпичу.

Морозостойкость

Одно из распространенных заблуждений, говорят специалисты, уверенность в том, что керамический кирпич – самый морозостойкий материал. Сегодня это утверждение устарело. Действительно, красный кирпич морозоустойчив. Однако силикатный не уступает ему по этим параметрам. Дома, которые строятся из силикатного кирпича, прослужат не одно десятилетие. В компании "Стройберг" добились показателя морозостойкости F 50 циклов, а это означает, что не менее 50 циклов, или 50 лет кирпич сохраняет свои первоначальные данные и технические характеристики. По ГОСТу 379 – 2015 в России допустимым является показатель заморозки в 25 циклов.

Силикатный кирпич ТМ "Стройберг" способен выдержать 50 и более циклов заморозки. В СССР допустимым считался уровень заморозки 15 циклов, и эти дома простояли по 50-70 лет. Значит, дом, построенный из кирпича "Стройберг", выдержавшего 50 циклов, можно считать вечным.

Цена

Силикатный кирпич выигрывает у керамического в цене. Стоимость силикатного значительно ниже. На цену влияет в первую очередь то, что изготовление силикатного кирпича существенно дешевле керамического. Кроме того, в компании "Стройберг" производят преимущественно силикатный кирпич утолщенный/полуторный (размер кирпича 250 * 120 * 88 мм). За счет увеличенной высоты силикатного кирпича до 88 мм в сравнении с высотой керамического (65 мм) имеет место быть явная экономия на растворе в кладке. Расход одинарного керамического кирпича (размер кирпича 250 * 120 * 65 мм) на 1 м2 больше, чем силикатного утолщенного/полуторного, поэтому и расход раствора при использовании керамического кирпича увеличивается.

Огнеупорность

По этому свойству красный керамический кирпич несколько превосходит силикатный. Керамический может выдерживать более высокие температуры. Например, силикатный кирпич не подойдет для изготовления печей, но прекрасно подходит для строительства многоквартирных домов и малоэтажного строения.

Экологичность

Силикатный кирпич делают из извести, песка и воды. Керамический изготавливают из разных сортов глины. И тот, и другой материал изготавливается из экологически чистых материалов. Однако при изготовлении красного керамического кирпича его обрабатывают при высоких температурах. При обжиге могут вырабатываться продукты горения и токсины. Производство силикатного кирпича полностью исключает негативное воздействие на материал, а значит, силикатный кирпич абсолютно безопасен.

Внешний вид

Одно из явных преимуществ силикатного кирпича перед керамическим в том, что силикатный не изменит цвет. Во время кладки в зимнее время используется раствор с содержанием соли. Это необходимо для того, чтобы раствор не замерзал. Соль может стекать по кирпичу и оставлять разводы. На красном кирпиче этот процесс особенно заметен. Силикатный кирпич не поменяет внешний вид и не испортит облик здания.

На вкус и цвет

Считается, что силикатный кирпич может быть только белого цвета. Но это не так. Сейчас на рынке представлен силикатный кирпич самых разных цветов: желтого, малинового, молочного шоколада, зеленого, мокрого асфальта и других оттенков. Самые популярные цвета уже представлены и запущена линия по производству. В октябре 2016 года компанией "Стройберг" произведен первый объемно-окрашенный силикатный кирпич, построена линия для его изготовления на основе немецкой мешалки фирмы "Айрих". Мешалки этой фирмы считаются одними из лучших в мире, своего рода "Мерседесы". Для получения требуемого цвета и однородности окраски работа линии автоматизирована, красители подаются в мешалку особо точными весовыми дозаторами. Используемые пигменты имеют максимальное значение цветостойкости, то есть не выгорят на солнце. Потребитель может заказать кирпич практически любого цвета и оттенка, ведь дома должны быть не только удобными, но и красивыми!

Светостойкость

Силикатный кирпич, как и керамический, устойчив к морозу, палящему солнцу, ветрам и другим агрессивным воздействиям окружающей среды, а это означает, что кирпич сохраняет свои первоначальные данные, технические характеристики и цвет.

Погода в доме

Одним из важных свойств силикатного кирпича является способность создания микроклимата в доме. Это значит, что зимой материал будет удерживать тепло, а летом – сохранять в доме приятную прохладу.

Больше информации читайте с совместном проекте "Стройберга" и Amic.ru "Построй мечту".


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