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Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве

, ИА "Амител"
Для того, чтобы построить не только красивый, но и надежный дом, необходимо соблюдать правила кирпичной кладки

Силикатный кирпич сегодня, пожалуй, самый популярный вид строительных материалов. Он долговечен, красив и к тому же считается экологичным материалом. Дома из силикатного кирпича могут быть практически любого цвета. Благородные и современные оттенки на самый взыскательный вкус.

Качественный кирпич – это уже залог успеха. Однако для того, чтобы построить не только красивый, но и надежный дом, необходимо соблюдать правила кирпичной кладки. При строительстве зданий из кирпича существуют определенные требования. Это необходимо, чтобы строение отвечало всем требованиям безопасности, сохраняло звуко- и теплоизоляционные характеристики, было прочным и долговечным.

Толщина кладки и швов

На толщину кладки влияет не только предназначение будущего строения, но и минимальные зимние температуры. Если вы решили поставить на своем участке "стильный" хозблок, гараж или другую постройку, не предназначенную для проживания, то ширина будет одной. Для возведения жилого дома, соответственно, другой.

И в том, и в другом случае необходимо использовать перевязку швов. Их две разновидности: однорядная или многорядная. В первом случае нужно перевязывать каждый ряд кирпичей. При многорядной перевязке она применяется в качестве основной при кладке.

Кирпичная кладка подразумевает строгую горизонтальность. Строители проверяют качество уровнем через каждые два-три ряда. Подкорректировать смещение можно, немного увеличив толщину шва между кирпичами. Кстати, его толщина, как правило, составляет около сантиметра.

Наружные стены домов обычно выкладывают толщиной в один и более кирпич.

С чего начать?

Кладку кирпичной стены необходимо начинать с тычкового ряда и вести от угла с лицевой стороны. На месте оконных проемов закладываются бруски размером около половины кирпича. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, применяют облегченный вид кирпичной кладки. Эта же технология позволит снизить расход стройматериала.

Она имеет воздушный промежуток. Другими словами, это тонкая наружная стена в полтора кирпича, внутренняя стена и небольшой воздушный промежуток между ними. Можно использовать и утеплители, которых сейчас на рынке предостаточно.

При колодцевой кладке поперечные стенки делают через три кирпича, а углы выкладывают тычковым рядом. Внутренние несущие стены, как правило, имеют толщину 25 см, толщина перегородок при этом равна половине или четверти кирпича.

Золотые правила

Правила, которые гарантируют качество и надежность постройки:

- все плоскости должны быть параллельны между собой;

- нагрузка, распределяемая от единичного кирпича, должна приходиться на два нижних кирпича.

Если вы не уверены, что сможете справиться своими силами, то следует обратиться к услугам профессионалов.

Виды кладки

Сплошная кладка. Выполняется с использованием только двух строительных элементов – кирпича и раствора. Для этой кладки не характерны пустоты и дополнительные слои утепляющих материалов. Чаще всего применяется для постройки несущих стен или заборов. В таком случае дополнительные утепляющие материалы монтируются отдельно или же используется другой метод сбережения тепла.

Армированная кладка. Предполагает обязательную укладку стальной арматуры в швы между кирпичами. Используется для возведения конструкций, от которых требуется особая устойчивость и прочность. Также оптимальна для строений, которые подвержены разного рода вибрациям и сейсмическим воздействиям. При таком виде арматура, размещенная в швах, соединяется с раствором, что представляет собой единую монолитную конструкцию.

Облегченная кладка. Используется для того, чтобы обеспечить возводимой конструкции легкость. Это, в свою очередь, значительно уменьшит нагрузку на фундамент здания. При облегченной кладке значительно уменьшается расход кирпича, так как он частично заменяется другими строительными материалами, такими как разного рода засыпки или легкий бетон.

Декоративная кирпичная кладка. Относится к виду лицевой кирпичной кладки. Ее выбирают, когда хотят сделать фасад здания необычным и более привлекательным.

Больше информации читайте с совместном проекте "Стройберга" и Amic.ru "Построй мечту".


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