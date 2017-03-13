Прошли времена, когда кирпич мог быть только двух цветов: белого и красного. Сегодня на рынке существует множество вариантов, которые определят, как будет выглядеть ваш дом. Это радует не только торговые организации, но и частных клиентов. Цветовая гамма постепенно расширяется – помимо желтого, малинового и молочного шоколада, появился зеленый, в работе мокрый асфальт. Как производят качественный силикатный кирпич "Стройберг", смотрите в фоторепортаже.

Песчаный карьер в селе Власиха, Алтайский край. Собственная сырьевая база. Песок добывается и транспортируется на завод для дальнейшей переработки и смешивания с известью и водой.

Карьер по добыче щебня в селе Камышенка, Алтайский край. Здесь добывается щебень в виде камня. Далее на базе карьера происходит обжиг камня с целью получения извести.

После транспортировки песка с карьера на завод, песок готовится для дальнейшей переработки и смешивания с известью и водой.

Известь хранится в бункерах до транспортировки на завод для дальнейшей переработки.

Собственное производство. Гидравлический пресс. Во время производства силикатного кирпича в пресс подается подготовленная силикатная масса. Здесь же происходит сам процесс прессования с огромной силой.

В процессе формования кирпича большую роль играет давление, которому подвергается силикатная масса. Чем выше эти показатели, тем качественнее будет кирпич – без пустот, с достаточной плотностью.

Автоклавная обработка силикатного кирпича. Это стальной цилиндр, сваренный из отдельных звеньев-обечаек. С торцов цилиндр закрыт выпуклыми днищами, из которых одно или оба закрываются герметическими крышками с помощью механизма. В компании "Стройберг" используют тупиковые автоклавы с одной крышкой.

Готовая продукция. Компания "Стройберг" помимо классического неокрашенного изготавливает и цветной кирпич. Для производства используют оборудование, которое считается одним из лучших в мире. Также для цветного силикатного кирпича "Стройберг" используются качественные пигменты, которые не выгорают на солнце.

Вы можете заказать кирпич практически любого цвета и оттенка. Помните: дом должен быть не только удобным, но и красивым.

С 14 по 17 февраля компания "Стройберг" приняла участие в Международной строительной и интерьерной выставке SibBuild 2017 в Новосибирске, которая была организована в новосибирском Экспоцентре. В этом году на выставке наша компания представила вниманию общественности и специалистов не только новую технологию в строительстве зданий из силикатного кирпича с использованием немецкого оборудования при производстве, но и готовую продукцию широкой цветовой гаммы.

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Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа 379-2015 и даже превышает их. Особое внимание было акцентировано на то, что большинство марок продукции теперь стало возможным использовать для облицовки зданий, что подтверждается паспортом качества и Сертификатом соответствия ГОСТ 379 – 2015.

Отгрузка и доставка застройщикам, торгующим организациям и частным лицам.

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