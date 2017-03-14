Если вы отдаете свое предпочтение силикатному кирпичу, то можете быть уверены: ваш дом точно будет крепким, красивым и надежным. Благодаря качественному материалу он простоит более 50 лет.

Морозостойкость и водопоглощение

Газобетон явно уступает силикатному кирпичу по этому параметру. Газобетон — пористый материал. Он хорошо впитывает воду и не менее хорошо, говорят специалисты, разрушается от мороза.

Состав

Силикатный кирпич состоит из извести, песка и воды. В состав газобетона входит цемент. Наличие этого элемента в составе говорит о том, что материал не может считаться на 100% экологичным. Подводя итог, можно сказать, что силикатный кирпич – один из лучших вариантов для строительства дома.

Прочность

За счет того, что газобетон – довольно пористый материал, он не прочный. Построить из этого материала здание, которое будет выше двух этажей, из области фантастики, говорят эксперты. Кроме того, газобетон – довольно хрупкий материал.

Долговечность

Если газобетон защитить от агрессивной окружающей среды, например, зашить его сайдингом, то дом простоит довольно долго. Если же стены из газобетона не закрывать, то его долговечность значительно сократится. Силикатный кирпич нет необходимости "закрывать". Долговечность материала от этого не изменится. Дополнительных расходов на закрывающий материал не будет в случае использования силикатного кирпича в строительстве.

Эстетика

Стены из газобетона смотрятся довольно неэстетично. Их необходимо "закрывать", иначе будет складываться ощущение недостроенного и неухоженного строения, как бы красив ни был дом внутри.

Кирпич сам по себе смотрится красиво, богато и благородно.

Светостойкость

Газобетон, в отличие от силикатного кирпича, восприимчив к агрессивной окружающей среде.

Вес

Газобетон легче, чем силикатный и керамический кирпич.

Цена

Стоимость газобетона несколько ниже, чем стоимость силикатного и керамического кирпича.

Подводя итог, можно смело говорить, что силикатный кирпич не уступает по свойствам своим "конкурентам", а по некоторым характеристикам даже превосходит их.

Больше информации читайте с совместном проекте "Стройберга" и Amic.ru "Построй мечту".