Недавно глава Ростуризма Олег Сафронов призвал регионы снижать цены на отдых в России. Он заявил, что стоимость туристических услуг в субъектах страны должна быть снижена. Более того, подобную работу проводят уже в Краснодарском крае. Повлияет ли призыв Сафронова на стоимость отдыха в Алтайском крае, читайте в материале портала Amic.ru.

"Снижайте цены на перелеты"

С тем, что регионы должны снижать цены на отдых, не согласны многие эксперты. Руководители туристических агентств Алтайского края задают вопрос: "Покажите, где у нас реально завышена стоимость услуг?". И добавляют, мол, разве что только в Белокурихе есть "заоблачные" цены.

Сегодня снижать стоимость может только вип-сегмент. Низко и среднебюджетные сегменты и так балансирует между заработать и пройти в ноль, уверены специалисты.

"Я соглашусь с тем, что можно снизить цены на перевозки, на бензин, на перелеты, на электричество, на газ, еще на что-то. Ценообразование напрямую зависит от вот этих моментов. На местах цены на самом деле не большие. Стоянка со своей палаткой обойдется около 150 рублей в день. Это дорого? Неблагоустроенный домик стоит 500 рублей с человека. Это дорого? Благоустроенное размещение можно найти от 1000 рублей на человека", — заявила в разговоре с Amic.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

Эксперты говорят, что заявления снижать цены на отдых в регионах – популизм. "У нас Ростуризм ряд голословных заявлений позволяет регулярно. Я как собственник недвижимости считаю, что у нас часто даже низкая цена", — добавила Гордеева.

Такого же мнения придерживается и член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Александр Смирнов.

"Призывы главы Ростуризма напоминают застойные времена. Что значит снижать? Мы же на рынке работаем. Все понимают из чего формируется цена. Стоимость туристических услуг диктует реальная экономическая ситуация", — отмечает Смирнов.

Цена на туристические услуги не может быть ниже себестоимости. Эксперты подчеркивают: многие годы операторы и собственники туристического бизнеса сдерживают цену. Некоторые даже не повышают стоимость в пределах инфляции. Не повышают, чтобы быть конкурентноспособными, чтобы не отпугнуть клиентов, чтобы цена была привлекательной.

Сколько стоит отдых на Алтае?

На Алтае нет монополистов. Можно выбрать подходящий по стоимости и комфорту отдых. Тем более что у нас есть из чего выбирать.

На сегодняшний день сутки прибывания в санатории в Яровом обойдутся в 1460 рублей. В стоимость входит проживание, питание, лечение. Если говорить о сезоне (июль-август), то летом 2017-го стоимость одного койкодня обойдется в 2460 рублей.

Отдых в Белокурихе также можно найти в пределах 2200 рублей в сутки. Естественно, чем выше класс отеля, тем дороже путевка.

Отдых в Горном Алтае обойдется в среднем в 3500 рублей в сутки на двоих. За эту цену вы получите стандартный номер со всеми удобствами на двоих. Кроме того в стоимость входит завтрак. Цены указаны без учета экскурсий.

Если цена кажется высокой, то можно поискать и дешевле. Сегодня предложения еще есть. Туристы еще не начали бронировать номера на майские праздники.

Выездной туризм

Сейчас идет раннее бронирование на Турцию, Кипр и Грецию.

"Первый этап действовал до 22 февраля. На ряд размещений скидки были до 30-40%. Сейчас ряд отелей тоже дают хорошие скидки летом. Акция действует до конца марта. С начала апреля будут базовые варианты. Барнаульцы активно пользуются предложением раннего бронирования", — говорит Наталья Гордеева.

Популярна Турция, Таиланд, Вьетнам, также спросом пользуются Кипр и Греция с прямым вылетом из Новосибирска.

В Турцию можно улететь за 50 тысяч на двоих (май), Греция обойдется несколько дороже.

Специалисты отмечают, что в этом году люди бронируют лето более активно, чем в прошлом. Однако это еще не пик спроса, наплыв клиентов придется на майские каникулы.