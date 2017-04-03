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Минздрав предупреждал: как в России будут бороться с табакозависимостью?

, ИА "Амител"
Алтайский край предлагает ужесточить антитабачную концепцию и выдвигает ряд радикальных мер против курения

Антитабачная концепция – это свод предложений и инициатив, руководствуясь которыми в ближайшие пять лет в России будут снижать зависимость населения от табака. Некоторые методы уже были вынесены на обсуждение и получили довольно спорную оценку. Например, инициатива запретить продажу сигарет детям, которые родились после 2015 года, вызвала общественный резонанс. Сейчас обсуждают возможность обязать курильщиков частично возмещать средства за лечение болезни, которую вызвало табакокурение. И это далеко не все.

"Бомж же не курит"

Антитабачная стратегия создавалась по указанию министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. С документом уже ознакомлен ряд ведомств, в том числе Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФАС. И не все инициативы были единогласно поддержаны. Новая концепция еще больше ужесточает отношения с курильщиками.

Один из методов борьбы с курением – запретить сигареты на экранах и в спектаклях. По словам депутата Государственной думы от Алтайского края Николая Герасименко, кинематограф и театральные постановки часто формируют положительный имидж сигаретам. Мол, когда главный герой дымит в кадре, ему могут подражать в реальной жизни. Так же обстоит дело и с театром.

"Необходимо формировать отрицательный имидж курильщика. У нас не показывают же, что бомжи курят. Только положительные герои "смолят". А вот за рубежом в кино курят только отрицательные герои", – отмечает Герасименко.

Кроме того, одной из мер пропаганды должны стать уроки для школьников в начальных классах.

Европейские цены на пачку сигарет

Сегодня курит треть населения нашей страны, говорит Герасименко. С момента действия концепции (с 2009 по 2016 год) снизилось потребление табака на 6%. "Учитывая, что 1% населения России – это 1,5 миллиона человек, то это очень серьезная цифра. Раньше считалось, что курит 50% населения, сейчас курит одна треть населения", – отметил депутат.

Кроме того, в концепции, которая будет действовать с 2017 по 2022 год, обозначена цель снизить потребление табака еще на 8%. Другими словами, 12 миллионов жителей России должны перестать потреблять табак. Также в документе было прописано ежегодное поэтапное повышение налогов до уровня восточной Европы: 2,28 доллара, или 140 рублей за пачку. Но противниками такой инициативы выступили несколько ведомств, в том числе МВД, ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг.

"В итоге Минздрав отказался от этой цифры, оставили просто поэтапное повышение налогов. Но это зря. Самый главный механизм по снижению потребления – это стоимость пачки сигарет. Чем дороже, тем меньше будут покупать", – считает Герасименко.

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Параллельно обсуждают возможность обязать курильщиков частично возмещать средства за лечение болезни, которую вызвало табакокурение.

Электронные и опасные

Электронные сигареты будут приравнены к обычным. Также это касается кальянов и вейперов.

"Они продаются через интернет, продаются независимо от возраста. Это неправильно. Их может купить кто угодно, даже подросток, а вред от них не меньше, чем от обычных сигарет. Мы не запрещаем производство и потребление. Изменение в маркировке и упаковке. Сейчас на пачку необходимо будет вносить полный состав табачной смеси", – рассказал Николай Федорович.

Читайте также: No smoking: курение в парках и набережных могут запретить в Алтайском крае

Было предложение, которое вызвало огромный резонанс: запретить продажу сигарет детям, которые родились после 2015 года. Несмотря на критику, многие согласны с тем, что это действенная мера.

"Известия" привели слова сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктора Зыкова. Эксперт отметил, что передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам.

Концепция предполагает расширение территорий, свободных от табачного дыма. Это коммунальные квартиры, переходы надземные и подземные, автомобили, особенно там, где ребенок и остановки. "Также нельзя будет курить в том случае, если в компании людей кто-то возражает против табачного дыма. Курильщик должен прекратить дымить, даже если это происходит в вашей квартире. В этом случае можно пригласить полицейского и принять правовые меры", – уточняет Герасименко.

Инициативы Алтайского края

В законе, который предлагается в Алтайском крае, пошли еще дальше. В Парламентском центре алтайские депутаты обсудили возможность введения запрета на курение в общественных местах – это парки, скверы, набережная. Также хотят запретить курить в летних кафе, ресторанах и на площадках у входа в помещения сферы услуг.

В Алтайском крае могут запретить продажу сигарет беременным женщинам. Такое предложение минздрав региона уже направил на рассмотрение в Госдуму.

А что еще?

А еще были инициативы увеличить рабочий день курильщиков на то время, которое они тратят на перекуры. Но Минтруд РФ выступил против такой инициативы. "На самом деле это абсолютно правильная мера. И во многих странах это применяется. Это право фирм, руководителей организаций. Законом такая мера не определяется", – заявил Герасименко.

Контроль

Контроль исполнения концепции должен осуществлять координационный совет: "Один Минздрав не сможет обеспечить эффективную реализацию концепции, для этого должны быть общие усилия ведущих профильных министерств – МВД, Минпромторга, ФАС, Минэкономразвития. Необходимо на уровне субъекта Федерации делать координационные советы при высшем должностном лице региона", – отметил депутат.

Фото Amic.ru / Вячеслав Мельников

Сроки, когда концепция начнет работать, еще не называются. Документ еще должен быть изучен и одобрен правительством. Также неизвестно, какие инициативы останутся, а какие уберут.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания

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Комментарии

3.04.2017 07:28
- гость -

"Сейчас обсуждают возможность обязать курильщиков частично возмещать средства за лечение болезни" --------- То есть с начала заложили в пачку сигарет 98% налога, а теперь выясняется, что и этого мало. PS Сам не курю, но подобную практику считаю опасной, так как эти сволочи после курильщиков перейдут на алкоголиков, а потом и обычных людей лечить не будут, так как они намеренно дышат плохим воздухом и едят не хорошие продукты питания

0  0
3.04.2017 07:35
- гость -

Решили цену на сигареты поднять до уровня восточной Европы? Я за. Только сначала зарплаты не забудьте поднять до уровня восточной Европы!

0  0
3.04.2017 08:03
могиканин

всегда удивлялся,как полные идиоты могут прорваться на вершину власти? какие психиатры их лечат? у минздрава нет других забот ,кроме курильщиков,лучше бы на здравоохранение внимание уделили. вот почему власть не борется столь же ретиво с наркоманией? наркомафия больше платит? будь прокляты дураки голосовавшие за едросов. дальше печатные слова кончаются....

0  0
3.04.2017 08:05
Гость

Так-бы и сказали, что денег на зарплаты депутатов не хватает.налоги ссыкотно сильно поднимать.будем бороться с населением.

0  0
3.04.2017 08:15
как-то так..

"Согласно данным ВОЗ, наибольшее воздействие оказывают образ жизни (50–55%) и состояние окружающей среды (до 25%). Доля наследственности составляет около 15–20%, а медицинского обеспечения – до 15%." Почему эти "клоуны от политики = демагогии" от фактора "образа жизни" борются только с курением, а не за улучшение условий труда и его оплаты, условий проживания и быта, и самое главное хотя-бы нормальное питание в условиях "импортозамещения", когда доморощенный фальсификат буквально заместил более или менее качественные продукты питания. Этого им не видно! Вол всем виноваты сами граждане потому, что курят! То ли умышленно это делают, то ли попросту дурачки... и то и другое гораздо опаснее для страны, чем курение!

0  0
3.04.2017 08:16
- гость -

Во-первых, табак - это нехилые акцизы в бюджет, во-вторых, курящие практически не страдают мозговыми болезнями (например, Альцгеймер). Какие выводы напрашиваются? Государству не нужны деньги, государству не нужны думающие мозгом и живущие подольше. Ни в коем раза не призываю курить, но такая рьяная борьба с не самой важной проблемой в стране лично у меня вызывает, как минимум, недоумение.

Но табачная мафия, похоже, очень хорошо пропустила, а то кол-во контрафакта резко снизилось в последние годы, прибыль теряется... Вот как-то сам собой такой вывод напрашивается.

А, если серьезно, то делайте доступным здоровый образ жизни, посылайте уровень жизни, и люди сами больше внимания здоровью уделять начнут. Как известно, чем выше уровень жизни, тем меньший процент курящих. Но, видимо, это ну очень сложно, проще переложить проблему запретом и деньгами на рядовых ГРАЖДАН.

0  0
3.04.2017 08:25
- гость -

Неужели кто-то верит, что они о здоровье граждан думают? По мне так просто хотят в очередной раз отобрать деньги у определённой группы лиц.

0  0
3.04.2017 08:26
- гость -

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, подготовленный Минздравом РФ, не нашел поддержки у других заинтересованных ведомств. В Минфине опасаются, что предусмотренное проектом повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции. Помимо повышения ставок акцизов и дополнительных налогов проект антитабачной концепции предполагает введение "экологического налога" на сигареты уже с 2018 года, а также запрет на продажу табака с 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

0  0
3.04.2017 08:31
Filin

Опять лезут "разумные" требования чиновников - акциз и цены повысить, заставить оплачивать лечение (типа сейчас все бесплатно, попробуй без страховки приди). С курением надо бороться, но почему-то борются со следствием, а не с причиной. И таки да - на пачке нужно указывать состав, ибо сами же чиновники хвалятся, что в сигаретах не табак, а мусор.

0  0
3.04.2017 08:45
барнаулец

ох чувствую скоро вместо картошки и помидорчиков согурчиками, на дачах плантации "самосада" будут сажать))

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3.04.2017 08:56
Палыч

Все эти инициативы - это месть Герасименко Российскому народу за Крым!

0  0
3.04.2017 09:12
- гость -

Пылыч завязывай со стекломоем.

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3.04.2017 09:23
Стальной Алхимик

Речь идет об антиТАБАЧНОМ законе. Казалось бы, при чем здесь электронные сигареты?! Автор текста вообще имеет представление, что это, как выглядит и как устроено? Не позорились бы...

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