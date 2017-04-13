Великая Отечественная война — это уродская машина, которая искалечила жизни миллионов. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую пощадила бы война. Она забирала отцов, сыновей, братьев. Не щадила жен, сестер и матерей. И те, кто за годы войны не получил ни одного ранения, могут считаться невероятно счастливыми людьми. Портал Amic.ru продолжает серию публикаций в рамках "Марафона Победы". В этот раз мы расскажем о том, как прошла Великая Отечественная для заслуженного артиста России Алексея Самохвалова. Почему он рвался на войну, о чем нельзя рассказывать и от чего его хранил Бог, читайте в материале Amic.ru.

За восемь верст

Алексей Николаевич родился в 1922 году в Тюмени. Сегодня он вспоминает город как бедненький и провинциальный. Но семья Самохваловых жила богато. Мама, папа и девять детей. Леша — младший. У семьи была своя пашня, три лошади, три коровы. А у старшего брата была еще и гончарная мастерская. По тем временам это ого-го какое богатство.

Детство будущего актера было счастливым. "Как сыр в масле катался", — вспоминает Самохвалов. Самый младший ребенок помнит, как его каждый день возили на уроки и обратно. Единственного из всей школы.

Блаженство закончилось, когда начали раскулачивать тех, кто хорошо жил. Самохваловы попали под первую категорию. Они жили в трех домах: у старшего брата свой, у среднего – тоже отдельный, остальные жили в самом большом доме. Отцу семейства стало жаль хозяйство. Продали, что смогли, и уехали в Алма-Ату. Но им там не понравилось.

"А тогда очень славился Алтайский край. Славился хлебом. И отец собрал всю нашу ораву и поехали в Славгород. Купили там дом, осели. Но папе не понравилась земля. Он прирожденный хлебороб. И решили переехать в Барнаул. Сказано — сделано. Мы жили на улице Челюскинцев, тогда она называлась 5-й Прудской. Купили дом. Нас 11 человек. Все спали на полу. Дом был меньше, чем вся эта комната", — вспоминает Самохвалов. Комната, к слову сказать, совсем небольшая. Обычный зал в хрущевке.

Алексей учился сначала во 2-й школе, потом его перевели в 13-ю. "Окончил я 7 классов и пошел в 8-й. В 42-ю гимназию. Она тогда в другом здании находилась. Там получали десять классов образования", — говорит актер.

"Красный факел"

На сцену Алексей Николаевич попал случайно. В театре начали ставить пьесу "Алькасар", потребовался отряд малолеток. Взяли 15 человек, в том числе и Самохвалова. Сегодня он признается, что не мечтал играть в театре. Так вышло.

Главную, как он сам говорит, роль в жизни Самохвалова сыграл Познанский Василий Васильевич.

"Красавец-мужчина, интеллигент, чудесный актер, чудесный режиссер. Человечище! Он сыграл главную роль в моей судьбе. Вызвал меня к себе и сказал, что мне здесь делать нечего, надо ехать учиться. И я поехал в театральное училище в Новосибирск. Мне было 16 лет, паспорт только получил. И там приключилась такая история: я сдавал экзамены и начал рассказывать, как я работал в театре, как меня рекомендовали. И сам сделал плохо себе. Мне сказали, мол, извини, мы берем только нетронутых. Те, кто уже поработал в театре, уже испорченные. И не приняли меня", — вспоминает Алексей Николаевич.

"Вот сижу я убитый горем, а идет член комиссии – знаменитая Вера Павловна Редлих. Подходит ко мне и говорит: "Знаете что, молодой человек, не расстраивайтесь. Я вас беру к себе в "Красный факел". У нее студия там была. Ей понравилось, как я читал. Ну и, значит, закончил студию, мне присвоили категорию артиста. В это время в Барнауле организовывается театральное училище. Об этом мало кто знает, для города это совсем незаметное событие. Закончил я два курса, но тут начались тернии. Был самый тревожный 41-й год", — рассказывает Самохвалов.

"Я был на экзамене по химии"

О том, что началась война, Алексей узнал во время экзамена. Он с однокурсниками сдавал химию (училище было хоть и театральное, но дисциплины все преподавали). И вот во время экзамена передают, что началась война. И непонятно, что дальше: то ли в Барнауле оставят, то ли в Ташкент переведут.

"Повестка мне пришла 21 августа. Из училища только я в этот призыв попал. И еще один парень – мы самые молодые были. Кто старше, тех раньше призвали. Ой как мы обрадовались! Мы так верили, что Красная армия непобедима, что мы будем бить врага на его территории. Из нас, молодых, никто в этом даже не сомневался. Ни один! И когда пошли тревожные вести, что мы начали отступать, мы верили, что это временное явление. Вот так была здорово поставлена пропаганда! О силе, мощи, несокрушимости страны! И мы совершенно спокойно себя чувствовали. Мы знали, что мы победим. Когда нас посадили в вагон, мы узнали, что нас отправляют не на фронт, а в Иркутск, в авиашколу. Мы расстроились. А в вагоне ехали ребята все одного возраста, все веселые, все непобедимые", — вспоминает Алексей Николаевич.

Все пришлось продать

Самохвалов подчеркивает, что в Барнауле жил особенный народ. Уникальный даже. Город делился на районы, и в каждом свои хулиганы. И они между собой воевали. Совсем юные мальчишки, а дрались по-настоящему, кирпичами. Отчаянные. Головы ломали, руки. "Мы с детства были воинственные, мы ничего не боялись. Вот с таким настроением и с таким настроем мы поехали в Иркутск", — рассказывает актер. И добавляет, что даже поездка в Иркутск в тот страшный 41-й год было для них путешествием.

До Иркутска ехали пять суток. Молодой человек приехал в чужой город в одной футболке, брюках и резиновых тапочках. Все остальное пришлось продать, чтобы купить еду. Кормили солдат всего пару-тройку раз на станциях. А есть хотелось постоянно.

По приезде новобранцев отправили в баню — мыться и подстригаться.

"А у меня были шикарные кудри. Шапка была! Завидовали все! В этой бане нам выдали обмундирование. А надо понимать, что мы в тылу были. И там выдавали то, что было. Зашел я в парикмахерскую. Как я увидел голые головы, так сразу выбежал на улицу. Не домылся даже, не подстригся. Надел, что выдали. Вот тогда в 18 лет чуть инфаркт не приключился из-за того, что я так выглядел. Ворот у гимнастерки не сходится, рукава короткие, брюки начинаются с середины щиколотки. А еще дали ботинки и обмотки. Оделся и встал в строй. Думаю, ну что же делать?.. Встал в хвост, хотя должен был вставать первым по росту. Идет старшина, осматривает, как мы оделись. Вот он доходит до меня. А я без пилотки, безо всего — длинный, как жердь, обмотки не хватило, рукава короткие, брюки вообще кошмар. Посмотрел на меня и говорит: "А это что за чучело? Откуда оно?" Так и прилипло ко мне это прозвище, так и звали меня – Чучело. Ну дальше что делать – в баню пошел подстригся. А одежду другую так и не выдали", — смеется Самохвалов.

Хочу на фронт

Началась учеба. Алексей Николаевич говорит, что не хотел учиться, хотел воевать. Но что поделать, приходилось вместе со всеми посещать занятия, терять, как он говорит, время. От учебы избавила тренировка на колесе, где проверяют вестибулярный аппарат.

"Он у меня оказался ни к черту! Ориентир плохой. У меня и еще у одного барнаульского парня – Белоусова. Нас двоих отправили из этой школы в Читу. Там был штаб Забайкальского фронта. Мы обрадовались, что на фронт наконец-то поехали. А потом расстроились, когда поняли, что опять в тыл отправили", — рассказывает актер.

Вот там-то, в штабе, у барнаульских парней как-то быстро закончилась эйфория.

"Мозги сдвинулись в другую сторону, я начал понимать, что к чему. Я попал во взвод управления дивизиона в отделение разведки. Когда я увидел орудие, систему управления, я понял, что то, что нам говорили, мол, Красная армия непобедима и что у нас самая лучшая техника, – это заблуждение. Когда я увидел этот примитив, я, пацан, ничего не понимавший, понял, что этим невозможно воевать. Когда я увидел пулеметы, то было ощущение, что это делалось в кустарной мастерской. Непонятно, как из него можно попасть, когда он начинает стрелять! Он же даже не закреплен как следует, он прыгает!" - вспоминает Алексей Самохвалов.

В тот момент, по словам Самохвалова, он понял, почему наша армия отступает.

Баян подвел

"Мы все рвались на фронт. Это была общая эйфория. Мы так были воспитаны. Мы верили в армию, в правительство, во всю пропаганду. А то, что там была половина гнилого, мы стали понимать намного позже. Дошло до того, что у нас начали забирать народ и отправлять на фронт. У нас тоже людей не хватало. Всех на фронт отправили. И меня должны были. Но тут меня подвел баян. Я уже в училище учился и кое-что мог играть. "Катюшу", вальс какой-нибудь. Я был один баянист на весь дивизион. Да куда же меня отдадут? А кто будет развлекать офицерский состав? И меня не пустили", — сокрушается артист.

Это сейчас Алексей Николаевич понимает, что Бог его хранил, спасал от страшного. Возможно, даже от смерти. Но тогда молодому парню, который рвался в бой, который хотел служить своему Отечеству и доказать, что он может постоять за Родину, было очень, очень обидно.

Хотя службу легкой не назовешь. Смены, караулы, служба, постоянный страх и тревога.

В этом отдельном дивизионе был политрук Аллилуев. Великолепный человек с прекрасным образованием. Он покровительствовал Алексею Николаевичу. "А я каждый раз говорил, что хочу на фронт, отпустите меня. Ну и потом Бог услышал мои молитвы. Вызвали меня и говорят, что есть хорошая перспектива, поеду на фронт, но для начала надо отучиться. Поеду в институт иностранных языков советской армии в Москву. Я был на седьмом небе. В 43-м году я уехал в столицу", — продолжает Алексей Николаевич.

О том, что было дальше и как служил, ему не рекомендовано было рассказывать. Зато актер говорит, что никогда не забудет день победы. В это время он был в Москве.

"Никогда я не испытывал больше ничего подобного. Это такая любовь, такое счастье. Все люди плачут, слезы радости, все целуются, я не могу передать это словами. Хотя я актер, эмоциями владею, словом – а нет, не могу выразить", — разводит руками заслуженный артист России.

Самое главное

До сих пор Алексей Николаевич не понимает, как мы победили немцев. Видимо, это страсть, праведный гнев, желание справедливости и любовь к Родине помогли противостоять немецкой технике, артиллерии и их мощи.

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила наша медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.