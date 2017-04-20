Четверг, 20 Апрель, 07:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,18
€ 60,26
Brent
$ 51,5
8°
Обь
503см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Статья

"Я видел, как над Рейхстагом подняли наше знамя": ветеран ВОВ о годах войны

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru продолжает в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу!" публиковать истории ветеранов ВОВ

"Было темно и ярко. И очень страшно", — так ветеран Алтайского края Захар Масленников говорит о войне. Он ушел на фронт в 18 лет. Победу встретил в Берлине. Захар Петрович был среди тех, кто присутствовал при легендарном водружении советского знамени над Рейхстагом. Это произошло 30 апреля 1945 года. Сегодня ветеран Великой Отечественной повторяет: "Только я вам могу про это рассказать, больше вы такого нигде не услышите". И добавляет, что война для него не закончилась и не закончится никогда.

Тяжело в учении

Захар Петрович, или Захарыч, как его звали друзья-однополчане, родился в селе Чернопятово Павловского района Алтайского края.

Тот черный день, 21 июня 1941 года, помнит хорошо. Он и другие мальчишки работали в поле. Пахали, боронили землю. Но тут приехал посыльный, который наказал срочно бросать работу и скорее бежать в село. В селе на собрании объявили, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Некоторые мужики сразу же сказали, что пойдут добровольцами, говорит ветеран. А его не взяли — мал еще был.

"Для меня война как черная грозная туча, которая нависла и не уходит. Бомбили города, наши парни гибли. Катастрофа, да и только. Меня-то не сразу взяли в армию — молодой. Лето закончилось, урожай собрали. Мы жили по лозунгу: "Все для фронта, все для победы", — вспоминает Захар Масленников.

Его призвали в 1942 году. Привезли в Красноярск. Там он окончил полковую школу младших командиров. Даже получил звание младшего сержанта. "И привезли нас в Бийск. Призвали уже 25-й год рождения, а мы их обучали. Сами салаги, а приходилось другим военную науку объяснять. Потом приехал генерал-майор, нас привели на полигон и начали учить. Создали ситуацию, максимально приближенную к военным действиям. Стреляли по мишеням, ползли по земле. Не страшно тогда было, нет. И нам сказали, что мы готовы к ведению военных действий и должны закончить войну с победой. Выдали одежду, обмотки. Мы их называли "обмотки по три метра и от грязи, и от ветра", — вспоминает с улыбкой ветеран.

Товарняк

А дальше ребят посадили в товарные составы и повезли на Запад. "Прибыли мы в Белоруссию. По левую сторону Днепра земли были уже освобождены. Мы вышли из поезда, отошли, и немец начал бомбить по составу. Они знали, что должно прибыть подкрепление, и начали огонь. Слава богу, нас уже не было в нем…" - вздыхает ветеран.

Материалы по теме

Ночевать пришлось в лесу. Огонь нельзя было разводить, чтобы враг не увидел. Утром солдат собрали и отправили на построение. Пришли "покупатели" – так военные окрестили командиров подразделений, которые вели боевые действия. Они приходили за живой силой или техникой.

"Танкисты, артиллеристы. Мы были последние. А я минометчик с первого до последнего выстрела. Нас двое было. Я маленький, а тот большой, солидный. Что-то долго про нас говорили. А потом пригласили меня, задали несколько вопросов. Командир похлопал меня по плечу и сказал, что я буду наводчиком во втором взводе. А второго, того, большого, подносчиком сделали", — рассказывает Захар Петрович.

Война

Захар Петрович загибает пальцы и считает: "Николаев погиб, Мураев погиб, Аксенов, Федотов, Муценко… Все погибли. А я здесь с вами сижу. Это мои друзья боевые, однополчане".

Сколько было боев — не сосчитать. Друзья, однополчане, незнакомые ребята гибли на каждом огневом рубеже.

"Было страшно. Взрываются снаряды, осколки летят, а ты думаешь, что дай бог, чтобы только не в меня. Дай бог! Хотя в бога я тогда не верил. Сколько ребят погибло на одной огневой позиции! А меня даже не ранило!" - вспоминает Захар Петрович.

"Помню, миномет привел в боевое положение, занял боевую позицию. А там как: одни смотрят, куда падают наши мины, и корректируют, говорят, куда стрелять. Вот меня направлял командир батареи. Эх, он погиб за несколько дней до того, как мы зашли в Берлин", — продолжает ветеран.

Масленникова призвали в 1942 году. Боевые действия для него начались в 1943 году. Сперва войска были в Белоруссии, потом зашли в Польшу.

"Когда Варшаву освободили и мы приблизились к немецкой границе, нам провели открытое партийное собрание. Там сказали, чтобы мы были осторожнее. Нельзя никакие трофеи с земли поднимать, это все может быть минами", — вспоминает ветеран ВОВ.

Знамя над Рейхстагом

"На Берлин! Мы шли на Берлин! Энтузиазма у солдат ого-го сколько было! Счастливые, все вперед рвутся, в бой скорее! И идем квартал за кварталом, рубеж за рубежом. Подъезжает командующий артиллерией. Командует, что стрелять будет третий. А третий — это я. Выстрел сделал — удачно! А дальше команда была — стрелять батареей! И потом крик: "Знамя надо на Рейхстаг, знамя валяется под Рейхстагом! Подхватили знамя, на колонну сперва водрузили, потом на самую высокую точку - купол. В тот момент для меня война закончилась. Это все было 30 апреля. А вот 2 мая узнаем, что берлинский гарнизон капитулировал. Я сказал бы так: я был счастлив, что все закончилось", — рассказывает Захар Масленников.

Потом солдат готовили к параду с союзниками. "По шесть часов топали-топали. А потом узнали, что парад отменили. Ну мы обрадовались — ноги хоть отдохнут", – вспоминает ветеран.

Материалы по теме

"Я в газету написал"

После окончания войны Захар Николаевич вернулся в Алтайский край. Поступил работать в пожарную охрану. А что, говорит, еще делать, специальности же никакой не было. Так потихоньку жизнь начала налаживаться. Но не мог он забыть тех, с кем воевал бок о бок. Так пришла мысль разыскать однополчан.

"В Красноярске выходила газета "Красноярский рабочий". Я туда взял да написал. Мол, кто воевал в таких-то частях, откликнитесь! Ну один командир взял и откликнулся. Мы долго переписывались. А в то время билет на самолет до Красноярска стоил 12 рублей. Я и написал, что надо встретиться. Ты ко мне приезжай или я к тебе с женой. Но так и не собрались. Так и заглохла переписка. Потом я поступил в пожарную охрану. А что делать — у меня же специальности не было. Отправили меня в Макеевку, в пожарно-техническое училище.

А там другой случай произошел. С нами на войне служил Афонька Роговой. Он постоянно нам повторял, что живет в Харцызске. Это на Украине. И вот когда я на учебу поехал, то вспомнил о нем. Мне сказали, что до этого села тут недалеко, на автобусе добраться можно. Ладно, пошел на вокзал, сел в автобус. Там встречаю мужчину, говорю, воевал со мной Афонька Роговой. Где его найти? Он отвечает, что Василия Рогового знает, а Афоньку не знает. Ну что делать, поехал к Василию. Ни на что не надеялся. Прихожу к дому, там женщина, объясняю, что мне надо. Она на меня смотрит, достает фронтовую фотографию, смотрю — это мы! А потом он ко мне в Макеевку приехал. Посидели, поговорили. Уговаривал меня переехать. Но нет, я в Барнаул", — рассказывает ветеран.

Сегодня Захару Петровичу 93 года. Конечно, для него 9 мая — главный праздник. Он повторяет: хорошо, что война закончилась. Это действительно праздник. Но как же плохо, что она была. А еще он пишет стихи. Конечно же, о войне, о солдатах и о Родине. Преподает уроки мужества всем нам. Своим примером, своей историей. Вздыхает, что на войне не был даже ранен, а сегодня, в свои 93 года, не может быстро ходить — нога болит. А еще в конце разговора добавил, что не стал оставлять свой "автограф" на Рейхстаге.

"Рейхстаг... Посмотрел на него. Некоторые расписывались на нем, а я из деревни, кому моя подпись нужна? Я и не стал", — вздыхает Захар Петрович.

Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу" в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram.

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

Читайте также в сюжете: Марафон Победы-2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:03
"Я видел, как над Рейхстагом подняли наше знамя": ветеран ВОВ о годах войны 0
06:32
Элегантный коттедж с бассейном продают под Барнаулом за 22 млн рублей. Фото 2
06:01
Хранители истории: фотовояж по музею дорожной техники Алтая 0
05:13
Как записать ребенка в очередь в детский сад в Барнауле и получить путевку? 0
04:37
Тепло до +16 градусов и дожди ожидают в Алтайском крае 20 апреля 0
03:12
Сорго и просо: чем питались солдаты армии Наполеона Бонапарта? 0
02:03
Ученые сняли тайную жизнь китов в Антарктике 0
01:07
Кира Найтли возвращается в трейлере "Пираты Карибского моря" 0
00:29
Трасса "Павловск-Топчиха" перекрыта в Алтайском крае 0
00:09
Назарбаев хочет запретить черные наряды женщин и бороды у мужчин 1
23:11
Подростки занялись паркуром у Вечного огня в Астраханской области 0
22:15
Российское правительство продолжит работу над "майскими указами" - Медведев 2
21:13
ФСБ уничтожила двух предполагаемых террористов во Владимирской области 0
20:17
Премьер-министр РФ назвал приоритеты властей при индексации пенсий 0
19:48
Минэнерго Украины подало в кабмин документ о запрете ввоза российского угля 0
19:26
Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума 2
19:08
Коротко о главном: детсадовский вопрос, "опорный" АлтГУ и прогноз на лето
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 апреля
18:52
Twitter собирается перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году 0
18:37
Профессиональную студию звукозаписи открыли в алтайской колонии 0
18:26
Женщина на Алтае убила мужчину за отказ прекратить курить в помещении 1
18:07
Медведев заявил, что в 2017 году налоги повышаться не будут 0
17:52
Экс-директор турагентства идет под суд за махинации с деньгами барнаульцев 0
17:40
Медведев призвал не превращать президентскую кампанию в войну 11
17:31
Куда жаловаться, если автомобиль паркуют на газоне и детской площадке? 3
17:27
Все дети с трех лет получат места в детсадах Барнаула в 2017 году — власти 2
17:23
Читательница Amic.ru увидит Барнаул с высоты птичьего полета 0
17:14
Кобзон отшутился от госпитализации: "Я недавно головой быка убил" 1
17:06
Американский флаг упал после упоминания о Клинтон в прямом эфире. Видео 2
16:53
Казахстанец пытался контрабандой ввезти на Алтай шкурки соболя на млн руб. 3
16:40
Фильм Гарика Сукачева об Алтае откроет Шукшинский кинофестиваль 2017 года 2
16:32
Обстановка в подтопленных районах Алтая стабилизируется – МЧС 0
16:23
Улицу Вешнюю на сутки перекроют в Барнауле 0
16:14
Выборы мэра Омска признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов 2
16:04
Новосибирские власти после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ на 20% 11
15:52
Алтайский совет сторонников "Единой России" возглавила Наталья Жмылева 15
15:41
Многоквартирный дом загорелся в Рубцовске 0
15:33
Почти девять тысяч маленьких барнаульцев сядут за парты 1 сентября 2017 г. 0
15:23
Барнаульскую больницу проверяют на предмет некачественной помощи ребенку 6
15:12
Выплаты пособия по уходу за ребенком предлагают продлить до трех лет 4
15:07
Июнь может стать самым жарким месяцем предстоящего лета в Алтайском крае 2
14:53
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море 0
14:43
Стоп-кадр. В Барнауле "зацвели" березы 0
14:36
"Врач" с образованием автомеханика придумывал болезни в элитной клинике 2
14:30
Новое такси появилось в Барнауле с проездом 49 рублей. На правах рекламы
Приложение по подбору такси Easycabs уже начало работу в городе
14:22
Трамп заявил, что американцам следует опасаться ядерной войны с КНДР 4
14:18
Все зависит от погоды: прогноз на вторую волну паводка на Алтае 0
14:08
Реальные доходы россиян в марте упали на 2,5% – Росстат 10
14:00
Жители Алтайского края смогут стать новыми лицами рекламы Tele2 0
13:51
КНДР показала постановочное видео ядерного удара по США 0
13:43
Житель Бийска идет под суд за попытку отпилить ногу своей знакомой 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.