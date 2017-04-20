"Было темно и ярко. И очень страшно", — так ветеран Алтайского края Захар Масленников говорит о войне. Он ушел на фронт в 18 лет. Победу встретил в Берлине. Захар Петрович был среди тех, кто присутствовал при легендарном водружении советского знамени над Рейхстагом. Это произошло 30 апреля 1945 года. Сегодня ветеран Великой Отечественной повторяет: "Только я вам могу про это рассказать, больше вы такого нигде не услышите". И добавляет, что война для него не закончилась и не закончится никогда.

Тяжело в учении

Захар Петрович, или Захарыч, как его звали друзья-однополчане, родился в селе Чернопятово Павловского района Алтайского края.

Тот черный день, 21 июня 1941 года, помнит хорошо. Он и другие мальчишки работали в поле. Пахали, боронили землю. Но тут приехал посыльный, который наказал срочно бросать работу и скорее бежать в село. В селе на собрании объявили, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Некоторые мужики сразу же сказали, что пойдут добровольцами, говорит ветеран. А его не взяли — мал еще был.

"Для меня война как черная грозная туча, которая нависла и не уходит. Бомбили города, наши парни гибли. Катастрофа, да и только. Меня-то не сразу взяли в армию — молодой. Лето закончилось, урожай собрали. Мы жили по лозунгу: "Все для фронта, все для победы", — вспоминает Захар Масленников.

Его призвали в 1942 году. Привезли в Красноярск. Там он окончил полковую школу младших командиров. Даже получил звание младшего сержанта. "И привезли нас в Бийск. Призвали уже 25-й год рождения, а мы их обучали. Сами салаги, а приходилось другим военную науку объяснять. Потом приехал генерал-майор, нас привели на полигон и начали учить. Создали ситуацию, максимально приближенную к военным действиям. Стреляли по мишеням, ползли по земле. Не страшно тогда было, нет. И нам сказали, что мы готовы к ведению военных действий и должны закончить войну с победой. Выдали одежду, обмотки. Мы их называли "обмотки по три метра и от грязи, и от ветра", — вспоминает с улыбкой ветеран.

Товарняк

А дальше ребят посадили в товарные составы и повезли на Запад. "Прибыли мы в Белоруссию. По левую сторону Днепра земли были уже освобождены. Мы вышли из поезда, отошли, и немец начал бомбить по составу. Они знали, что должно прибыть подкрепление, и начали огонь. Слава богу, нас уже не было в нем…" - вздыхает ветеран.

Ночевать пришлось в лесу. Огонь нельзя было разводить, чтобы враг не увидел. Утром солдат собрали и отправили на построение. Пришли "покупатели" – так военные окрестили командиров подразделений, которые вели боевые действия. Они приходили за живой силой или техникой.

"Танкисты, артиллеристы. Мы были последние. А я минометчик с первого до последнего выстрела. Нас двое было. Я маленький, а тот большой, солидный. Что-то долго про нас говорили. А потом пригласили меня, задали несколько вопросов. Командир похлопал меня по плечу и сказал, что я буду наводчиком во втором взводе. А второго, того, большого, подносчиком сделали", — рассказывает Захар Петрович.

Война

Захар Петрович загибает пальцы и считает: "Николаев погиб, Мураев погиб, Аксенов, Федотов, Муценко… Все погибли. А я здесь с вами сижу. Это мои друзья боевые, однополчане".

Сколько было боев — не сосчитать. Друзья, однополчане, незнакомые ребята гибли на каждом огневом рубеже.

"Было страшно. Взрываются снаряды, осколки летят, а ты думаешь, что дай бог, чтобы только не в меня. Дай бог! Хотя в бога я тогда не верил. Сколько ребят погибло на одной огневой позиции! А меня даже не ранило!" - вспоминает Захар Петрович.

"Помню, миномет привел в боевое положение, занял боевую позицию. А там как: одни смотрят, куда падают наши мины, и корректируют, говорят, куда стрелять. Вот меня направлял командир батареи. Эх, он погиб за несколько дней до того, как мы зашли в Берлин", — продолжает ветеран.

Масленникова призвали в 1942 году. Боевые действия для него начались в 1943 году. Сперва войска были в Белоруссии, потом зашли в Польшу.

"Когда Варшаву освободили и мы приблизились к немецкой границе, нам провели открытое партийное собрание. Там сказали, чтобы мы были осторожнее. Нельзя никакие трофеи с земли поднимать, это все может быть минами", — вспоминает ветеран ВОВ.

Знамя над Рейхстагом

"На Берлин! Мы шли на Берлин! Энтузиазма у солдат ого-го сколько было! Счастливые, все вперед рвутся, в бой скорее! И идем квартал за кварталом, рубеж за рубежом. Подъезжает командующий артиллерией. Командует, что стрелять будет третий. А третий — это я. Выстрел сделал — удачно! А дальше команда была — стрелять батареей! И потом крик: "Знамя надо на Рейхстаг, знамя валяется под Рейхстагом! Подхватили знамя, на колонну сперва водрузили, потом на самую высокую точку - купол. В тот момент для меня война закончилась. Это все было 30 апреля. А вот 2 мая узнаем, что берлинский гарнизон капитулировал. Я сказал бы так: я был счастлив, что все закончилось", — рассказывает Захар Масленников.

Потом солдат готовили к параду с союзниками. "По шесть часов топали-топали. А потом узнали, что парад отменили. Ну мы обрадовались — ноги хоть отдохнут", – вспоминает ветеран.

"Я в газету написал"

После окончания войны Захар Николаевич вернулся в Алтайский край. Поступил работать в пожарную охрану. А что, говорит, еще делать, специальности же никакой не было. Так потихоньку жизнь начала налаживаться. Но не мог он забыть тех, с кем воевал бок о бок. Так пришла мысль разыскать однополчан.

"В Красноярске выходила газета "Красноярский рабочий". Я туда взял да написал. Мол, кто воевал в таких-то частях, откликнитесь! Ну один командир взял и откликнулся. Мы долго переписывались. А в то время билет на самолет до Красноярска стоил 12 рублей. Я и написал, что надо встретиться. Ты ко мне приезжай или я к тебе с женой. Но так и не собрались. Так и заглохла переписка. Потом я поступил в пожарную охрану. А что делать — у меня же специальности не было. Отправили меня в Макеевку, в пожарно-техническое училище.

А там другой случай произошел. С нами на войне служил Афонька Роговой. Он постоянно нам повторял, что живет в Харцызске. Это на Украине. И вот когда я на учебу поехал, то вспомнил о нем. Мне сказали, что до этого села тут недалеко, на автобусе добраться можно. Ладно, пошел на вокзал, сел в автобус. Там встречаю мужчину, говорю, воевал со мной Афонька Роговой. Где его найти? Он отвечает, что Василия Рогового знает, а Афоньку не знает. Ну что делать, поехал к Василию. Ни на что не надеялся. Прихожу к дому, там женщина, объясняю, что мне надо. Она на меня смотрит, достает фронтовую фотографию, смотрю — это мы! А потом он ко мне в Макеевку приехал. Посидели, поговорили. Уговаривал меня переехать. Но нет, я в Барнаул", — рассказывает ветеран.

Сегодня Захару Петровичу 93 года. Конечно, для него 9 мая — главный праздник. Он повторяет: хорошо, что война закончилась. Это действительно праздник. Но как же плохо, что она была. А еще он пишет стихи. Конечно же, о войне, о солдатах и о Родине. Преподает уроки мужества всем нам. Своим примером, своей историей. Вздыхает, что на войне не был даже ранен, а сегодня, в свои 93 года, не может быстро ходить — нога болит. А еще в конце разговора добавил, что не стал оставлять свой "автограф" на Рейхстаге.

"Рейхстаг... Посмотрел на него. Некоторые расписывались на нем, а я из деревни, кому моя подпись нужна? Я и не стал", — вздыхает Захар Петрович.

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Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.