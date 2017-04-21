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Не всем по зубам: сколько стоят услуги стоматолога в Барнауле?

, ИА "Амител"
Лечение зубов - дорогое удовольствие. Сколько стоят услуги стоматолога в Барнауле и можно ли получить лечение бесплатно?

В идеале посещать стоматолога необходимо раз в полгода. Но мало кто следует этому правилу. Многие откладывают поход к зубному врачу до тех пор, пока проблема не станет совсем серьезной. Чем "запущеннее" зуб, тем сложнее и дороже будет лечение. Портал Amic.ru выяснил, сколько стоят услуги стоматологов в Барнауле и получится ли вылечить зубы бесплатно.

Сколько стоит лечение в частной клинике?

Стоимость услуг в частных клиниках начинается от 200 рублей. Столько стоит первичная консультация специалиста. За лечение придется отдать намного больше.

Например, лечение кариеса начинается от 550 рублей. Но, как показывает практика, конечная цена превосходит стартовую в несколько раз.

На сайтах некоторых стоматологических клиник в прайсе указано, что лечение кариеса начинается от 1500 рублей. Но, как говорят специалисты, оценить уровень сложности и объем работы можно только тогда, когда начинаешь лечение.

"Цена зависит от того, насколько разрушен зуб. Плюс добавляется анестезия, лечебная прокладка. Если глубокий кариес, то ставится изолирующая прокладка. Расход фотоматериала, также цена зависит от качества материала. Где-то дороже, где-то дешевле. Иногда приходится убирать нерв, если кариес идет "вглубь". Часто бывает так, что внешнее изменение не особо большое, а когда начинаешь лечение, оказывается, что зуб изнутри практически разрушен. Поэтому конечная цена может отличаться от заявленной", — рассказал Amic.ru стоматолог одной из клиник Барнаула.

В среднем лечение кариеса обойдется пациенту в 2000 рублей.

Профилактическая чистка зубов стоит в районе 1800 рублей. Есть дешевле (от 800 рублей). За отбеливание (сегодня эта услуга пользуется популярностью) придется выложить около 7000 тысяч рублей.

Реставрация зубов начинается от 1400 рублей. Но есть и дороже. В некоторых частных клиниках цена начинается от 2500 рублей. Реставрация передних зубов обойдется минимум в 3000 рублей.

Лечение пульпита обойдется куда дороже. Это заболевание, при котором потребуется удаление нерва. Симптомы: зуб реагирует на горячее, холодное, ноет, под вечер начинает болеть, и боль долго не проходит. Одноканальный пульпит обойдется примерно в 3500-4000 рублей, если проблема серьезнее, то цена может достигнуть 10000 рублей.

Самая большая статья расходов — протезирование. Здесь сумма может начинаться от 7 тысяч рублей и доходить до нескольких десятков тысяч.

За деньги не значит хорошо

Справедливости ради надо отметить, что не всегда услуги частных клиник лучше, чем в бюджетных. Есть немало историй, когда пациентам предлагали "полечить" здоровые зубы за немалую сумму денег.

"Решила проверить зубы (год у стоматолога не была) и пошла в частную клинику. Мне там насчитали восемь зубов и сказали, что это обойдется примерно в 28 тысяч рублей. Я уже думала кредит брать. Потом подруга порекомендовала своего врача. Ну я уже ничего не теряла, решила сходить. В общем, этот прекрасный врач сказал, что так называемый износ зубов есть, а вот лечить там нечего. Здоровые зубы. Так что доверия к частным клиникам у меня теперь нет совсем", — поделилась своей историей жительница Барнаула Татьяна Радченко.

И таких историй, к сожалению, немало. "Решила, что в частной клинике мне точно сделают все на отлично. Тем более удобное расположение медучреждения, в самом центре, рядом с моей работой. Сервис, доброжелательный персонал. Все нравилось. Кроме одного — качества лечения. Поставили пломбу, а она продержалась чуть меньше трех недель! Пошла на повторный прием, опять пломбу поставили. На этот раз два месяца продержалась. В сумме отдала около семи тысяч. Плюнула и пошла по полису бесплатно. Второй год зуб не беспокоит", — жалуется жительница Барнаула Галина Севрюкова.

Бесплатно, но за деньги

Бывает, что врачи в государственных стоматологических поликлиниках берут деньги за свои услуги.

"Знакомая порекомендовала врача в одной из поликлиник города. Пришла, завела карточку, все лечение идет по полису, бесплатно то есть. Но человек, который мне рекомендовал специалиста, рассказывал, что платит "в карман" 500 рублей. Я тоже отдаю стоматологу деньги. Во-первых, ничего не боюсь так, как бесплатной медицины, во-вторых, в частных клиниках я бы отдала минимум в четыре раза дороже, плюс ко всему мне так надежнее: отдал деньги – тебе сделали зубы. Хотя моя подруга делает все по полису и не платит ни копейки и тоже довольна результатом", — рассказала Amic.ru жительница краевой столицы Татьяна К.

Таких историй немало. Очень часто люди выбирают стоматолога по рекомендации своих знакомых. Контакты зубных врачей передаются из рук в руки. Каждый хочет лечить у по-настоящему хорошего врача. Желательно за умеренные деньги или вообще бесплатно.

Бесплатно по полису ОМС

Лечение зубов не ударит по карману, если лечиться в государственных учреждениях. Для этого необходимы три документа: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Вам оформляют карточку, и вы пользуетесь услугами клиники. Надо сказать, что в бесплатных кабинетах работают прекрасные врачи.

Но полис ОМС не покрывает два вида услуг. За протезирование и фотопломбы придется платить. Цена зависит от объема работы, в среднем фотополимер обойдется пациенту в 1000 рублей. А вот удаление, рентген, физиолечение, анестезия — все бесплатно. Кстати, фотопломбы сделали платными с 2017 года. До этого их покрывал полис ОМС.

Также пациент может выбрать любую стоматологическую клинику, независимо от того, где он проживает.

"Пациент может прийти в любую бесплатную клинику. Не важно, в каком районе вы проживаете, в каком селе. Приписки жесткой нет. Есть рекомендации Минздрава по обслуживанию по территориальному принципу. Мы можем рекомендовать лечиться в другом месте, но отказать не можем. Принимаем всех", — рассказал Amic.ru главный врач стоматологической поликлиники №3 Роман Толмачев.

Многие пациенты пользуются возможностью вылечить зубы если не совсем бесплатно, то хотя бы за минимальные деньги.

"У меня не было денег на стоматолога, а лечить зубы надо было срочно. Пришлось идти в свою поликлинику. Очень боялась. Боялась, что будет больно, что анестезия плохая, что сделают плохо. И оказалось, что страхи были напрасными. Прекрасно обезболили, поставили фотопломбы. Теперь раз в полгода хожу только в бесплатную поликлинику. И очень довольна", — рассказала Amic.ru Лариса К.

Качество лечения зависит от врача и от материалов, которые он использует. И помните, что лучше ходить к стоматологу раз в полгода. В этом случае удастся избежать серьезной проблемы, а значит, сэкономить приличную сумму денег.


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