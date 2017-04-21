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В мэрии рассказали, сколько денег потратят на благоустройство набережной

, ИА "Амител"
В администрации города объяснили, сколько денег понадобится на благоустройство набережной и территории Нагорного парка

На заседании общественного совета по развитию туркластера рассказали, сколько денег потребуется на строительство второй лестницы и благоустройство набережной в Барнауле.

Набережная для краевой столицы - один из главных стратегических объектов для туристического кластера. Барнаульцы не первый год мечтают, чтобы на Речном вокзале наконец-то появилась благоустроенная территория, пригодная для прогулок.

О смете на выполнение работ по комплексному благоустройству набережной и территории Нагорного парка отчитался генеральный директор ООО "ПИ "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов.

По словам эксперта, в настоящее время есть три очереди работ: строительство лестницы, благоустройство прилегающей территории и набережной, а также благоустройство Нагорного парка. В смету попытались заложить все, что было ранее предложено на общественных советах. "Мы старались закладывать материалы алтайских производителей, но так, чтобы не страдало качество", — заявил Колотов.

Первый этап работ — строительство лестницы к акватории. Сегодня объект отдан на экспертизу. Однако нельзя говорить, что это окончательный вариант. Стоимость первого этапа определена в 34 миллиона. В нее входит: строительство лестницы, освещение, восстановление дренажных лотков, восстановление газона и проезда. Также сюда заложены расходы на восстановление территории в районе 20 метров по периметру и восстановление водоотводящих лотков.

При выполнении этих видов работ объект будет полностью готов к эксплуатации.

Самый затратный этап — второй. Он подразумевает благоустройство, мощение тротуаров, установку теневых навесов, санкабин и строительство небольшого амфитеатра. Стоимость на настоящий момент составляет примерно 61 миллион рублей. Здесь же заложены деньги на освещение, дорожки, пешеходные зоны, лавочки.

Третий этап касается только Нагорного парка. Под это заложено 16 с небольшим миллионов рублей. Также предусматривается благоустройство, система дорожек, лавочек, освещения, туалетов и освещение по периметру террасной зоны.

"Три этапа сегодня носят пока что предположительный характер, возможно, будет движение статей в рамках финансирования из бюджета или из других уровней. Это будет перетекание из одной позиции в другую. Плюс еще документ будет смотреть Государственная экспертиза Алтайского края, могут быть скорректированы позиции, исходя из норм или их пожеланий. Все, что мы проговаривали на советах, в смету попало, надеемся, что мы сможем отстоять", — добавил Владимир Колотов.


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