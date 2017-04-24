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В ресторане "Русский чай" в Барнауле будут работать два заведения общепита

, ИА "Амител"
Уже в мае в Барнауле начнут реставрацию дома купца Шадрина. Работы займут от 8 до 12 месяцев

В Барнауле приступят к реставрации дома купца Шадрина. Речь идет о здании ресторана "Русский чай", которое находится на проспекте Красноармейском. К работам планируют приступить в начале мая. В ближайшие две недели территорию должны огородить забором и поставить паспорт объекта. Собственники уже заключили договор подряда со строительной компанией "Селф". Кроме того, выдано разрешение Алтайохранкультурой на производство реставрационных работ. Сроки завершения реставрации составят от 8 до 12 месяцев.

Проект реставрации объекта культурного наследия обсудили на заседании Общественного совета по развитию барнаульского туркластера.

Разработкой проекта реставрации здания занимался барнаульский архитектор Александр Деринг. Он отметил, что это символ деревянной барнаульской архитектуры, поэтому упор будет сделан на тщательном воссоздании утраченного декора. После завершения работ в "Русском чае" будут работать заведения общепита.

"Мы сделали классический проект реставрации. Найдены документы по границам усадьбы. Раньше там были богатые ворота. Мы тоже их предлагаем воссоздать. Сейчас на здании есть следы пожара, повело стену. Эти задачи мы тоже решали. После окончания работ там будет располагаться ресторанный комплекс. На первом этаже — кафе быстрого питания, на втором — классический ресторан", — рассказал Деринг.

Что касается конечного вида здания, то некоторые из собравшихся отметили, что цветовое решение усадьбы купца Шадрина идет вразрез с Демидовской площадью. Отметим, что "Русский чай" не относится к туристическому кластеру.

Представитель собственника здания Ирина Ковалева заострила внимание на границах территории объекта. Исторически там было двое въездных ворот: со стороны Гоголя и со стороны проспекта Красноармейского.

"Мы бы хотели восстановить двое ворот, чтобы территория была полноценной. Сегодня территория возле здания используется под парковку клиентов и сотрудников банка, который находится рядом. Также хочется, чтобы город проредил деревья. Срок службы насаждений уже закончился. Также есть такая проблема, как отвод ливневых вод. Вода постоянно скапливается, фильтруется со стороны северного фасада, это ухудшает состояние здания. Я знаю, что проектом это предусмотрено", — отметила Ирина Ковалева.

Также Ковалева попросила городскую администрацию взять на себя расходы по проекту охранных зон, хотя это обязательство прописано за собственником.

"Так как объект требует больших вложений, то хотелось бы, чтобы эти расходы город каким-то образом взял на себя", — продолжила Ковалева.

Что касается территории рядом со зданием, то Ковалева отметила, что им бы хотелось использовать участок для создания парковой зоны. Возможно, летом там будет работать открытое кафе.

Стоимость работ по реставрации ресторана "Русский чай" не называлась.

Дом купца Шадрина располагается по адресу: пр. Красноармейский, 8. Изначально он представлял собой двухэтажный жилой дом. Его построили по заказу купца Ф.А. Шадрина в 1914 году. В 1976 году в здании произошел пожар, нанесший ему значительный урон. В течение двух лет после пожара памятник архитектуры отреставрировали.


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Комментарии

24.04.2017 07:43
- гость -

снести трухлявую избушку

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