Фото barnaul.org
Архитекторы раскритиковали эскизные проекты торговых павильонов, которые будут располагаться на территории туристического кластера в Барнауле. Обсуждение единой концепции торгового пространства прошло на заседании общественного совета по развитию туркластера в мэрии города.
Равнение на Париж
Концепцию торговых мест представил директор студии дизайна "Творика" Евгений Кураков.
"Мы изучили и кратко изложили рекомендации, как делать нужно и как делать не нужно в будущем туркластере, который может стать образцом для остального города. Актуальность проблемы ясна. Это запущенные торговые точки, на которые предприниматели обращают мало внимания", — заявил Кураков.
Он также сообщил, что экспертами была изучена культурно-историческая стилистика торговых мест. В качестве примера директор "Творики" назвал Стамбул и Париж. Также узнаваемые туристические объекты для торговли, на которые можно равняться, есть в Казахстане и Австралии.
В качестве примера для торговых павильонов барнаульского туркластера были представлены две категории. Первая так называемая мобильная торговля. К ней относятся фургоны с мороженым и напитками. Сегодня, объяснил Кураков, существуют лотки, которые несут колоссальное количество брендинга. "Такой визуальный мусор нам не нужен", — добавил Евгений Борисович.
Что касается второй категории торговых зон, то в качестве примера был представлен проект русской торговой избы, укомплектованной ставнями. Чтобы избежать стилистических повторов (такие избы можно встретить в Иркутске или Томске), создатели пришли к более легкому решению. Вместо бруса дизайнеры ушли к каркасному строению, которое можно декорировать под различные мероприятия.
Не выдерживает критики
Далеко не всем понравились примеры эскизов торговых изб. Так, некоторые участники заседания попросили разработчиков описать Барнаул. По словам Куракова, это провинциальный и уютный город. Однако, по мнению общественности, русские избы не вписываются в стилистическую концепцию туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко был категоричен в своем заявлении. Он высказался, что эти проекты не выдерживают никакой критики, однако поддержал идею развития мобильной торговли. Кроме того, его коллега архитектор Петр Анисифоров заметил, что подобные избы были бы уместны в Тальменке или Алейске, но никак не в краевой столице.
Торговые площади
В настоящее время заложены точки, где должны размещаться торговые места. Это территория за мостом по проспекту Социалистическому. Там должен расположиться ряд объектов торговли. Еще одна локация — внизу существующей лестницы и на территории Нагорного парка после его благоустройства.
"Мы будем объявлять конкурс. После того, как мы утвердим варианты, будем выставлять на аукцион на право предоставления земельного участка", — заявил заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка.
Отметим, что проекты торговых павильонов еще не утвердили.
Комментарии
Судя по фото, они не то что раскритиковали, они офигели!
Сколько денег заплатили за разработку этих изб?
страна дураков
посмотрите как в Чехиии и Германии (р-н Рудные горы) и т.п. добавьте что-нибудь и ок. но изба актуальна в тайге.
Может пора обратиться к Студии Артемия Лебедева? У них есть опыт в приведении внешнего вида городов в порядок.
и что, опять торговые объекты?
по-моему, "торговых карксасных изб" в Барнауле уже с избытком.
лучше бы заводы строили. хоть горные, хоть какие-нибудь.