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"По нам, пулеметчикам, немец в первую очередь палил": ветеран ВОВ о войне

, ИА "Амител"
"Сам Левитан читал мое стихотворение о победе": ветеран Великой Отечественной о войне, победе и всесоюзном триумфе

Герой нашего марафона "Спасибо за победу" награжден Орденом Великой Отечественной войны первой степени, знаком фронтовика, медалью Жукова. Он был дважды ранен, сам выносил убитых друзей с поля боя и признается, что злость придавала сил на войне. Он сражался ради победы и ради того, чтобы отомстить за отца, который погиб в годы войны. А еще Валентин Иванович Белякевич очень гордится, что его стихотворение читал в эфире легендарный диктор Левитан на весь Советский Союз.

Война и тиф

Валентин Иванович Белякевич родился 7 сентября 1926 года в селе Усть-Чагырка Краснощековского района Алтайского края. Вспоминает, что жил в обычной крестьянской семье: мама, папа, братья. Воспоминания о детстве самые счастливые, самые лучшие, несмотря на то, что работать приходилось с малых лет. Зато рядом были самые родные люди.

После окончания семилетки они с другом решили поступать в молочный техникум. Но по дороге в село Алтайское их застала весть: в четыре часа утра немецкие войска вероломно, без объявления войны, напали на границы Советского Союза.

Почти сразу пришло еще одно страшное известие: заболела брюшным тифом мама. Он успел навестить ее в больнице, прежде чем она умерла. Потом, в 42-м, призвали отца. Валентин поехал в Алейск, простился. Больше отца не видел.

А в 1943 году призвали Валентина Ивановича и его братьев. В начале их отправили в Красноярск. Там его выучили на пулеметчика. Вот так в 17 лет его определили в состав 56-й гвардейской Смоленской дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

"Врачи не успевали спасать всех"

"По нам, пулеметчикам, немец в первую очередь бил. Надо было нас вывести из строя. Наша задача была не дать противнику свободно стрелять по нам. После каждой такой атаки половина личного состава лежала на земле. Половина людей была убита! А еще раненые, контуженые. Вот что значит было пойти в атаку", — рассказывает ветеран.

В одной из битв ветеран был серьезно ранен. 

"Немец по нам из пушек бомбил. Рядом с нами снаряд разорвался. Многих ранило. Мне по ноге очередь прошла. Кровь хлестала — ни приведи господь. Санитарка наша, девушка молоденькая, меня сразу начала бинтовать, кровь не останавливается, немец палит! Меня положили на носилки с колесиками, собаки в упряжке, и повезли в санбат. Там раненых было столько — мест не было! Врачи не успевали спасать всех. Меня свалили под дерево, чтобы в тени лежал. Я ждал своей очереди на операцию. Потом меня девушки на руках потащили в операционную. В палатке, прямо на земле, стоят столы. Меня на один положили, дали наркоз. Долго потом восстанавливался. И сейчас нога искалеченная. Но главное, что жив", — говорит ветеран.

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Валентин Иванович говорит, что на войне было страшно в первые дни. А потом это стало работой. Выносил раненых с поля боя, убитых таскали на себе. И даже как-то к атакам привыкли. Хотя после каждого наступления половина личного состава оставалась лежать на земле. Единственное, чего боялся ветеран, — стать калекой. Для него смерть была предпочтительнее. Потому что насмотрелся, как люди становятся инвалидами.

А вот в перерывах между атаками солдаты отвлекались от мрачных мыслей, рассказывает Валентин Иванович: "Мы травили анекдоты, пели, плясали, артисты приезжали. А иначе с ума сошли бы".

Валентин Иванович служил в одном полку вместе со своими братьями, но в разных ротах. После каждого боя изучали сводки о погибших. "Сперва Сергей погиб, потом Петро… Письма пришли потом в деревню. Их похоронили в братской могиле. Никто не стал бы отдельно хоронить. Иначе вся страна бы в кладбище превратилась. Но хоть знаем, где лежат братья. Это по тем временам роскошь была", — делится ветеран.

Страшный бой

Атак было много. Но одна запомнилась особо сильно. Взрывы, ничего не видно из-за дыма, огня. Не слышно даже, как люди кричат от боли и от страха смерти.

"Между нами и немцем была нейтральная земля. Готовили атаку. Разведчики должны были пойти и привести "языка" – пленного немца то есть, чтобы узнать о силах противника. Но не получилось. И было принято решение идти в лобовую атаку. Идем, наступаем, и смотрю – идут три роты. Мы остановились. А это штрафбат шагает. Мы стоим. Некоторые им кричат: "Прощайте!" Другие слова кричали, мол, парни, простите. Эх… Штрафбат кидали туда, где нельзя было выжить. На мясо. Но если они выживали, то им давали бумажку, документ, что он искупил свою вину кровью. Ну и атака… Задрожала земля, неба не видно, снаряды взрываются. Наши гибнут. А мне надо, чтобы мой пулемет только работал. Я "поливал" что было мочи. А злость какая была! Ох как она мне сил придавала! Я еще за отца немцам мстил", — вспоминает ветеран Великой Отечественной.

День Победы

День Победы Валентин Иванович встретил в Рязани в танковом полку. "Ночью заорали: "Подъем!" Мы все подскочили, ничего понять не можем. И опять крик: "Победа!" И что тут началось! Как мы все радовались! Нам на обед в честь Дня Победы не только капусту положили, дали кусочек жареной рыбы! Это был такой праздник!" - вспоминает ветеран.

А дальше была победа. Но вся жизнь после мая 1945 года все равно была посвящена войне. О ней ветеран пишет стихи, рассказывает на уроках мужества в школах, дает интервью журналистам.

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Валентин Иванович написал стихотворение, которое в эфире на всю страну прочитал легендарный Левитан. Это было спустя 30 лет после взятия Рейхстага. Произведение барнаульского ветерана, прочитанное знаменитым диктором, произвело огромное впечатление на людей. После по просьбам слушателей стихотворение повторили в эфире. Жаль, что не осталось записи, как его читает Юрий Борисович. Записывать эфиры на пленку стали только после 80-го года. Зато можно послушать, как произведение читает сам автор – Валентин Иванович. Со страстью, болью и чувством вины перед всеми, кто погиб, перед теми, кого не смог вынести с поля боя.

Стих "День победы" читает ветеран ВОВ Валентин Белякевич

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила наша медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

Читайте также в сюжете: Марафон Победы-2017


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Комментарии

28.04.2017 13:01
Один Случай

"93-летняя Ветеран Войны, участница боевых действий, блокадница, Михайлова Татьяна Васильевна 14.01.1924 г.р. кинута своим внуком и невесткой в полуразвалившимся доме в 130 километрах от Санкт-Петербурга.

Её сын умер, остался из близких только внук. Татьяна Васильевна выживает в нечеловеческих условиях. У неё фактически нет еды, нет тепла, нет ванны.

Уже год, живущие в тёплой и чистой квартире в городе, внук и невестка не навещают это "грязную, вонючую старуху". Они так её называют. Татьяна Васильевна почти не ходит, практически не может себя обслуживать.

31-летний внук Стасик (бабушка его так называет) живёт в квартире, выданной государством Татьяне Васильевне. Растит маленького сына, заботится о жене. О бабушке не вспоминает.

Местная администрация отказывается помогать Татьяне Васильевне, потому что она не прописана в доме, в котором она в блокадных условиях доживает свои часы. А прописана она там, где сейчас живёт её внук.

Я не знаю, доживёт ли Татьяна Васильевна до 9 мая, но я точно знаю, что на 9 мая Стасик пойдёт на какой-нибудь бессмертный полк и будет смотреть с гордостью парад." (с)

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