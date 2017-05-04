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Тунеядству – бой: как боролись с лентяями в Советском Союзе?

, ИА "Амител"
Кто не работает, тот не ест. Интересные факты о тех, кто "не хотел" строить коммунизм

Указ об усилении борьбы с тунеядством был принят в мае 1961 года. Бездельников порицали, судили и заставляли работать. Кто не работает, тот не ест. Этот лозунг должен быть актуален и в наше время, считают некоторые депутаты. Так, парламентарии заксобрания Санкт-Петербурга год назад предложили возобновить уголовную ответственность за умышленное отклонение от труда. О том, как боролись с тунеядцами 56 лет назад и как собираются "влиять" на тех, кто не работает и сегодня, читайте в материале портала Amic.ru.

Стучите!

Сдавать на суд общественности и толкать в руки правосудия "паразитов" должны были сотрудники МВД. Им на помощь приходили комсомольцы, дружинники и партийные деятели.

Граждане Советского Союза, мягко говоря, недолюбливали тех, кто отказывался "честно трудиться". В список неблагонадежных попадали все трудоспособные люди с нетрудовыми доходами. Например, человек сдавал квартиру в аренду, получал деньги и преспокойно жил на них. Но вот только строительство коммунизма благодаря таким доходам не двигалось с мертвой точки. Поэтому советские руководители решили, что если гражданин не трудился на благо светлого будущего четыре месяца подряд и его вина была доказана судом, то ему предстоит коротать срок от двух до пяти лет в местах не столь отдаленных.

И ладно бы, если просто в тюрьму отправляли! Имущество тунеядца, нажитое нечестным путем, конфисковывали полностью.

Исключение составляли женщины, которые воспитывали маленьких детей.

Тунеядец Бродский

Интересно, что представители творческих профессий считались тунеядцами. В том числе поэты, прозаики. Только представьте, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе судили как тунеядца. Иосиф Бродский получил максимально возможный срок: его отправили в ссылку на пять лет в Архангельскую область за тунеядство. Постановление вынес народный суд Дзержинского района города Ленинграда.

В сети можно найти знаменитую стенограмму судебного процесса над поэтом.

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: Никаких “я полагаю”. У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…

Судья: Нас не интересует “я полагаю”. Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Бродский был этапирован в Архангельскую область. В заключении он находился полтора года. Срок был сокращён значительно благодаря поддержке писателей и поэтов по всему миру.

Жаргонное словечко

В уголовном жаргоне есть слово "борзой". Так называли человека, который не хочет работать от слова "совсем". Это определение пошло от аббревиатуры БОРЗ. Она расшифровывалась как "без определенного рода занятий".

Кстати, слово "тунеядец" образовано путем слияния устаревшего наречия "туне", означающего "даром", с глаголом "ясти" – "питаться". Еще одно значение тунеядца — "дармоед".

Борьба с тунеядством велась до принятия в апреле 1991 года закона "О занятости населения", отменившего уголовную ответственность за тунеядство и признавшего безработицу. В дальнейшем в законодательстве постсоветских государств термин "тунеядство" не употреблялся.

А что сегодня?

Сегодня в России по всем правилам трудоустроены примерно 48 миллионов человек. Еще 20 миллионов предпочитают работать без оформления, "по договору" или получать "серую" зарплату. Также в нашей стране примерно 18 миллионов человек, род занятий которых вовсе определить проблематично.

В 2016 году депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в законодательство нашего государства и возобновить уголовную ответственность за умышленное отклонение от труда. Питерские парламентарии предлагают наказывать лиц, уклоняющихся от трудоустройства (при наличии подходящих вакансий) в течение 6 месяцев и дольше, исправительными и принудительными работами на срок до 1 года.

Законопроект направлен прежде всего на тех, кто работает "на себя" или занимается предпринимательской деятельностью без оформления ИП. Предусмотрены и исключения: беременные женщины и матери, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, не достигшие совершеннолетия; граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов или недееспособных родственников, и некоторые другие категории.

Однако на сегодняшний день данный законопроект находится на доработке, и борьба с тунеядством в России еще не начата. Согласно действующей Конституции, труд доброволен и любая деятельность должна осуществляться человеком по его желанию. Соответственно, государство не вправе заставлять и принуждать население работать.


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