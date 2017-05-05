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"Ничего нет страшнее блокадного Ленинграда": ветеран ВОВ о войне и голоде

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
"Булка хлеба в блокадном Ленинграде стоила 800 рублей": воспоминания ветерана ВОВ о страшных годах войны

"На войне была хоть какая-то жизнь", — так говорит о страшных черных годах Великой Отечественной Мария Панкова. Ей есть с чем сравнивать. Она оказалась в числе жителей блокадного Ленинграда. О том, что пришлось пережить в ту зиму 1941-1942 годов, вспоминать не любит. По сравнению с тем ужасом, который творился в городе на Неве, война казалось избавлением.

Не успели уехать

Мария Ивановна родилась 21 декабря 1921 года в Калининской области. Окончила семь классов и поехала в Ленинград. Семья жила в пригороде Северной столицы. Каждый день ездили в город на Неве на работу. Мария получила образование ткачихи и работала на комбинате. В тот черный день, 22 июня 1941 года, была на работе. По громкой связи всем рабочим объявили, что началась война. Народ замер. Все разговоры и все мысли были только об одном: что же будет дальше.

Поскольку семья жила не в Ленинграде, а в пригороде, мама, папа и Мария каждый день ездили на работу. В один день мама уехала к детям, а Мария с отцом не успели. Немец плотным кольцом обступил город. Они остались в Северной столице. Началась блокада.

"Бомбили каждый день. Я не работала уже, фабрику остановили. Молодежь стала собираться. Многие ушли на фронт", – рассказывает Мария Ивановна.

Могила за 800 граммов хлеба

Что творилось в городе, нельзя передать словами. Зима, холод, голод, нет денег, еды, воды. Горожане, кто жил недалеко, ходили на Неву. Мария с отцом набирали снег и оттаивали его.

"Каждое утро проезжала машина и собирала покойников. Увозили на Пискаревское кладбище. В братскую могилу. И вот умер папа. Он 21 день пролежал – и все, ушел. А как хоронить? Могила тогда стоила 800 граммов хлеба. Гробов не было, завернули папу в простынь и на тротуар. И трупы как дрова собирали. Машина едет и закидывает покойников", — вспоминает Мария Ивановна.

"Идет человек, падает, а тебе все равно. Ты перешагиваешь и идешь дальше", — продолжает блокадница.

Блокадный Ленинград

"На заводе у нас стояли ткацкие станки. А челнок сделан из костей, из жил. И мы из него варили суп. Отрывали и варили. А я воды мало пила, не отекала. И 250 граммов хлеба в день. И все, ничего. Ну еще эту "погонялку" от ткацкого станка варили", — рассказывает ветеран ВОВ.

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В Ленинграде жизни не было, говорит блокадница. "Встаешь, а идти некуда. Все есть просят, все голодные. Смотришь, с санками зимой люди идут на Неву за водой. Кто-то доходил. И купить ничего нельзя было. Булка хлеба стоила 800 рублей! А где их взять? А на фронте по килограмму давали! В Ленинграде еще боялись инфекции. У людей не было стыда. Сел человек и оправился. Как сейчас собаки гуляют, вот так и там раньше было.

А еще было полно пустых домов и квартир. Семьями умирали. Все осталось, а людей нет. Мародерство страшное было. Остались в Ленинграде те, кто хлеб продавал. А у тех, у кого ничего не было, все было плохо. Умирали или на фронт уходили", — продолжает блокадница.

Мария Ивановна ушла на фронт, в самое пекло, лишь бы не оставаться в блокадном городе. На вопрос, где было страшнее: в Ленинграде или на фронте", отвечает с удивлением в голосе, мол, это же очевидно: "Конечно, на войне! Там хоть какая-то жизнь была".

В самое пекло

Мария Ивановна окончила курсы медсестры. А еще там же учили на связистов. Нужны были универсальные специалисты. Людей не хватало — гибли не то что каждый день, каждую минуту. "Вот как в фильмах показывают, так и у нас было", — добавляет Мария Ивановна.

2 февраля 1942 года она через Ладогу перешла на Ленинградский фронт. Сразу оказалась на Макарьевском болоте, где шли страшные бои. Попала в 6-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота.

Эта бригада была сформирована 16 сентября 1941 года за счёт личного состава кораблей Балтийского флота, курсантов Учебного отряда и Военно-медицинского училища в Кронштадте. Занимала позиции на восточной окраине Ленинграда на участке протяжённостью 12 км. Вела ожесточённые бои в районе Пулково, Пушкино, Колпино, к югу от Волхова, в районе Войбокало.

"И на телефонах сидели, на приборах, когда самолеты обстреливали, и раненым помогали", — говорит ветеран.

Мария Ивановна никогда не рассказывает, что было на самом деле в те страшные военные годы. В семье не принято было задавать вопросов и расспрашивать, потому что женщина не любит об этом вспоминать. О том, через что пришлось пройти.

Как-то пару лет назад ветеран обронила фразу про фронт: "Голову повернешь — земля шевелится". Это про людей, про советских солдат, которые еще живые оставались лежать на земле. В семье информацию о военных годах Марии Ивановны собирают по крупицам.

6-я бригада морской пехоты Балтийского флота была сформирована за счёт личного состава Балтийского флота по решению Военного Совета Ленинградского фронта от 12 сентября 1941 года. 1-й и 2-й батальоны бригады формировались за счёт личного состава кораблей и курсантов Учебного отряда Балтийского флота и Военно-медицинского училища в Кронштадте, 3-й стрелковый батальон и остальные подразделения — за счёт Ленинградского флотского полуэкипажа в Ленинграде. В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 16 сентября 1941 года по 16 мая 1943 года.

17 сентября 1941 года заняла позиции на второй линии обороны на восточной окраине Ленинграда.

"Страшно первые дни. А потом привыкаешь. Тебе надоедает прятаться, бояться. Стало все равно. Погибнуть не боялась. А чего бояться? Убитых как мух было. Насмотришься на это и не страшно", — добавляет Мария Панкова.

"Так, царапина"

16 мая 1943 года 6-я бригада морской пехоты обращена на формирование 138-й стрелковой дивизии. Марию Ивановну направляют в зенитную часть.

В первых окопах, чуть ли не в нескольких метрах от немца, находились солдаты штрафбата. Мария Ивановна чуть дальше — около километра от передовой. Фашисты в первую очередь хотели убрать зенитчиков. Снаряды падали и разрывались постоянно. Однажды разорвался снаряд и ранил Марию Ивановну. Она говорит, что ее "просто поцарапало" и "ничего особенного". На деле же ей раздробило ногу.

"Осколком сапог порвали, ногу ранило. Немного. Там клок вырвало, ничего страшного. В госпитале потом лечили", — вспоминает блокадница.

Там, обороняя Ленинград, она познакомилась со старшим лейтенантом Панковым Сергеем Ивановичем, уроженцем Калманского района Алтайского края. Сергей Иванович прошёл уже финскую войну и был командиром взвода.

Весть о том, что закончилась война, узнали по радио. Знаменитый голос Левитана объявил о победе Советского Союза. "Ой как радовались, ой как кричали! Нас собрали в клубе на Измайловском, документы выдали, подарки. Нас выпустили в гимнастерках, а нужна была одежда. Подарили ситца три метра на платья, тапочки… Вот не помню, чулки дали или нет", — вспоминает ветеран.

Много лет у Марии Ивановны не было даже удостоверения ВОВ. Только в 80-е годы она написала в архив, чтобы получить "корочки". Женщину 40 лет не поздравляли с Днем Победы, никто не считался с тем, что пришлось пережить блокаднице и участнице боевых действий.

"Не дожил до золотой свадьбы"

После победы семью демобилизовали в Ленинград. Вернулась мама с братьями и сестрами. Их немец угнал в маленькую деревушку, где они выживали все годы войны. В Ленинграде дали квартиру.

После войны муж, уроженец Алтайского края, решил вернуться домой, на малую родину. Однако его потом отправили на службу. Мол, рано демобилизовали. Сергея Ивановича опять призвали в армию. Так семья оказалась в Китае, где прожила около восьми лет.

Вернуться в Санкт-Петербург, на свою родину, Мария Ивановна не захотела. Им с мужем и здесь, в Барнауле, было хорошо. Прожили вместе счастливую долгую жизнь. Он не дожил несколько месяцев до золотой свадьбы.

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила наша медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу!" в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.05.2017 13:53
гость

спасибо! Здоровья!

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