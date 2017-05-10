Накануне вся страна праздновала, пожалуй, самый народный праздник – День Победы. Миллионы людей по всей России приняли участие в акциях и торжественных мероприятиях. Барнаул не стал исключением. Несмотря на холодную погоду, жители краевой столицы вышли на улицы, чтобы почтить память о советских солдатах и принять участие в торжествах. Рассказываем, как это было.
Мы помним, мы гордимся
Праздничные мероприятия начались в Барнауле с самого утра. Торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы прошло в 9.00. Возложить цветы в честь павших героев пришли тысячи горожан. Это не только ветераны или представители старшего поколения, но и студенты, школьники, молодые семьи с детьми.
Поздравления от властей
Первые лица города и края также поздравили жителей региона. "Вечная слава павшим, низкий поклон живущим! С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!" - поздравил с 9 мая губернатор Александр Карлин.
Сергей Дугин пожелал жителям краевой столицы счастья, здоровья, оптимизма и мирного неба. "Выросло несколько поколений, знающих о самой страшной войне ХХ столетия по песням, книгам и кинофильмам. Нет задачи важнее сохранения памяти о героических страницах истории нашей страны, заботы о живущих рядом с нами ветеранах", — добавил глава администрации.
Площадь Советов
Главные мероприятия по традиции прошли на площади Советов. Там состоялся парад Победы. Посмотреть на построение войск Барнаульского гарнизона пришли тысячи горожан. Торжественным прохождением войск командовал полковник Николай Алексейчук, принимал парад полковник Владимир Кульчихин.
В торжественном параде приняли участие воспитанники Барнаульского кадетского корпуса, Барнаульской специальной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, Алтайского кадетского корпуса. Также в праздничном строю можно было заметить представителей УФСИН, МЧС, МВД, космических войск, а также войск Росгвардии.
"Бессмертный полк"
В Барнауле в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". В этом году в ней приняло участие более 62 тысяч человек. Горожане прошли с портретами своих близких по проспекту Ленина. Отметим, что некоторые барнаульцы жаловались на организацию акции. Люди отметили, что начало шествия задержали почти на час.
Всего шествие "Бессмертного полка" по всей стране объединило около 7,8 миллиона человек.
Ретроавтомобили
Выставка ретроавтомобилей началась в Барнауле 9 мая в 10.00. Это традиционное мероприятие. Горожане смогли увидеть редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, а также мотоциклы. Всего в мероприятии участвовало более 50 единиц техники. Выставка работала до 15.00.
Парад Победы в Москве
Надо отметить, что жители Барнаула смогли посмотреть, как проходит парад Победы в столице России. В городе были установлены экраны, на которых велась прямая трансляция военного парада на Красной площади. Один из таких экранов был установлен на привокзальной площади.
"Стена Памяти"
Жители Барнаула приняли участие в традиционной всероссийской акции "Стена памяти". Все желающие могли оставить на ней поздравления с Днем Победы, а также вписать имена своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
По традиции ее расположили рядом со зданием по адресу проспект Социалистический, 124.
Полевая кухня
В некоторых точках краевой столицы работала полевая кухня. Горожанам предлагали попробовать гречневую кашу с тушенкой, чай и хлеб. Например, на площади рядом с автовокзалом изначально планировалось накормить тысячу горожан. Однако желающих попробовать блюда полевой кухни оказалось значительно больше. Также полевая кухня работала рядом с кинотеатром "Россия".
Служба по контракту
На площади Сахарова в Барнауле работал пункт отбора на военную службу по контракту. Заявки подали более 50 человек. Среди них как взрослые, семейные люди с детьми, так и молодежь в возрасте от 20 лет.
Музеи, концерты, экскурсии
Кроме того, в Барнауле работало множество площадок, где исполнялись военные песни. Например, на проспектах Социалистический и Ленина были смонтированы несколько сцен, где участники творческих коллективов исполнили композиции на военную тематику. Также сцена работала рядом с кинотеатром "Россия". Торжества также прошли на площади Сахарова в Барнауле.
Салют
В Барнауле 9 мая 2017 года салют в честь Дня Победы прогремел в 22:30 сразу на пяти площадках города: площади Сахарова, площадке возле парка "Солнечный ветер", в парке "Лесная сказка", на площади Мира и площади ДК "Южный".
Главный фейерверк традиционно прошел на площади Сахарова. Длительность салюта составила 5,5 минут, высота огненных залпов достигала 125 метров.
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