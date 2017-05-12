Пока школьники со страхом думают о сдаче ЕГЭ, многие родители с ужасом ждут выпускного бала. Радостное событие — прощание со школой — может очень сильно ударить по семейному бюджету. В последние годы в Барнауле все больше школ проводят выпускные балы с размахом: заказывают лимузины, цветочные композиции, снимают дорогие помещения для торжественной церемонии. Портал Amic.ru разбирался, в какую сумму обойдется выпускной бал в школах и детских садах.

Детский сад какой-то

Стоимость выпускного в детском саду во многом зависит от настроя родителей. Некоторые мамы и папы желают устроить детям такой праздник, что взрослые позавидуют. Например, заказывают лимузины, снимают кафе или игровые центры, преподносят дорогие подарки воспитателям. И в этом нет ничего плохого, если в группе все семьи примерно одинакового достатка и такие расходы не окажутся ощутимыми.

"У нас в группе были дети из очень состоятельной семьи. Они хотели на выпускной "все самое лучшее" и "все самое дорогое". Ресторан, розовый лимузин, аниматоров, предлагали позвать "дорогого" фотографа. Однако остальные родители взбунтовались против такого роскошного праздника. Не могу сказать, что выпускной нам дешево обошелся. Мы скидывались по 5 тысяч рублей на все. Это фото- и видеосъемка, подарки воспитателям, туда же торт и воздушные шары для украшения помещения", — рассказала порталу Amic.ru мама выпускника детского сада Анастасия.

В другой группе сразу отказались от роскошных атрибутов.

"В нашей группе выпускной будет довольно скромным. Никаких лимузинов, кафе-ресторанов. Мы складываемся по 3500 рублей, и в эту сумму входят все организационные расходы: украшение зала, фотограф, она же видеооператор, торт для детей, подарки воспитателям и садику, а также цветы персоналу сада. Торт решено заказать на стороне, у какой-то мастерицы, которая сотрудничает с выпускающимися группами. От аниматоров решили отказаться, так как официальная часть будет не меньше часа, еще чаепитие. Дети устанут. Потом если кто захочет, могут съездить в парк или куда еще", — рассказала Amic.ru читательница портала Елена.

Детский сад на стиле

Общие сборы на выпускной в детский сад в Барнауле составляют примерно 3,5-5 тысяч рублей. Конечно, где-то суммы выше, но мы говорим о средних. Отдельная статья расходов — одежда, обувь, прическа, маникюр для девочек.

Одежда для девочек начинается в среднем от тысячи и до бесконечности. Найти платье можно как в магазинах краевой столицы, на шопинге в онлайн-пространстве, также некоторые родители просматривают сайт "Авито". Там тоже встречаются интересные предложения за вполне приемлемую цену.

"Что касается наряда, то мне невероятно повезло. Попала на распродажу в интернет-магазине и купила дочке два платья на выбор по 500 рублей. Потому видела одно такое в одном из барнаульских магазинов - выставлено за 3 тысячи. Я против "принцессных платьев" или, что еще хуже, а-ля "вечерних", похожих на женские — с декольте, разрезами. На семилетней девочке смотрится пошло. У нас милое пышное детское платье. Очень удобное. И для того, чтобы резвиться, и нарядное, чтобы быть в центре внимания", — продолжает Елена, мама выпускницы детского сада.

В некоторых детских магазинах стоимость наряда на выпускной начинается от семи тысяч рублей. За такие деньги там предлагают наряды известных брендов.

Костюм для мальчика (рубашка, брюки пиджак и жилет) обойдется где-то в 3,5 тысячи рублей. Это, пожалуй, минимум. Надо постараться, чтобы найти дешевле. Верхней планки цены нет — все зависит от возможностей родителей.

Одежда на мальчика: брюки от 1200, пиджак около 1800, рубашка от 500 рублей, жилет от 700 рублей.

Обувь для девочки можно купить за 1,5-2 тысячи, для мальчика летние туфли можно найти за 2200 рублей.

Многие родители не могут отказать дочкам в прическах, маникюре и стильных аксессуарах. Так, плетение кос в барнаульских салонах начинается от 450 рублей, прическа – от 600 рублей, сумочка обойдется от 1000 рублей, маникюр стоит в среднем 500 рублей для ребенка.

Но это опять же необязательные траты. "Мы сами заплетем косы. Нашла в интернете разные варианты. Буду тренироваться сама плести. Осталось приобрести туфли. Это где-то около двух тысяч рублей. Но будем смотреть с прицелом, чтобы потом ей ходить в школу", — добавляет Елена.

Итого: в среднем выпускной в детском саду обойдется для родителей минимум в 7 тысяч рублей.

Первый бал

Школьные выпускные обойдутся родителям куда дороже. Только за организацию придется выложить в среднем 10 тысяч рублей. В некоторых школах, где торжества проходят в режиме "эконом", собирают, конечно, меньше. Но чаще всего у школьников краевой столицы выпускной проходит с размахом.

Так, в одной из барнаульских гимназий родители учеников "скидываются" по 12 тысяч рублей. Это только на организацию. В сумму входит: заказ лимузинов, фотографа, музыканта, ведущего и банкет. Допустим, в классе 28 учеников, в параллели учится пять классов. Получается, что 1 миллион 680 тысяч уйдет на организацию торжества.

Также все чаще для вручения дипломов школы выбирают торжественную обстановку филармонии или театров. Банкет проходит в ресторанах.

Если члены семьи желают поприсутствовать на банкете, придется доплатить от 2,5 до 3 тысяч рублей.

На подарки учителям скидываются отдельно, минимум по 1000 рублей. Учителям дарят бытовую технику, деньги в конверте, ювелирные украшения.

"Мы скидывались по три тысячи рублей на подарок учителю. Дарили ювелирный набор, который покупали в одном из магазинов города. Не знаю, может, кто-то скажет, что это недопустимая роскошь. Но у нас была просто потрясающая классная руководительница! И дети, и родители хотели ее отблагодарить", — рассказала порталу Amic.ru читательница.

"Я выпускалась из гимназии №42. У нас был просто потрясающий выпускной! Аттестаты нам вручали в краевом театре драмы, был салют, возили на Речной вокзал. Выпускной запомнился на всю жизнь, мое лучшее воспоминание о школе. Это было десять лет назад. Но тогда суммы не были заоблачными. Не было огромных поборов. Мы заплатили не самую большую сумму за грандиозный праздник", — поделилась воспоминаниями жительница Барнаула Татьяна.

"Хоть кредит бери"

Сборы выпускников — одна из самых затратных частей. Мальчики обойдутся дешевле. Костюм можно купить за 7 тысяч рублей, рубашку – за 2 тысячи, обувь в среднем обойдется в 5 тысяч рублей. Зато прическа не ударит по карману. В обычной парикмахерской за мужскую стрижку придется отдать примерно 350 рублей. В мужских салонах красоты работа мастера начинается от 1000 рублей. Но это мелочи по сравнению с тем, во сколько могут обойтись наряды и салоны для девочек.

"Дочь учится в хорошей школе в центре города. В классе в основном дети из обеспеченных семей. Они могут себе позволить дорогие наряды. Конечно, мне хочется, чтобы моя дочка выглядела не хуже. Стоимость платьев в магазине просто заоблачная. Уже ходили, смотрели. То, что нравится, стоит от 15 тысяч. Хоть кредит бери на все расходы", — сетует жительница Барнаула Екатерина.

Действительно, стоимость наряда для девочек начинается от 10 тысяч рублей. Туфли в среднем стоят 8 тысяч рублей. Сумочки к платью – от 2,5 тысяч. Верхнего предела, как вы понимаете, нет. Кроме того, понадобятся чулки или колготки, а это еще где-то 600 рублей, и белье — примерно 2200 рублей. Маникюр с дизайном от 1000 рублей. Укладка от полутора тысяч, макияж – около 2000 рублей.

"У меня сестра в этом году выпускается. Уже купили два платья, каждое по 10 тысяч рублей. Одно для вручения аттестата, другое для банкета", — рассказала читательница Amic.ru Нина.

"Мы дополнительно заказывали торт в одном из ресторанов города за 17 тысяч рублей", — поделилась жительница Барнаула Анна.

Итого: выпускной бал в школе обойдется минимум в 30 тысяч рублей.