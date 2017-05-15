Фото: "Алтайский спорт", федерация шахмат Алтайского края

Барнаулец Алексей Сорокин, учащийся гимназии №42, стал победителем первенства России по классическим шахматам среди юниоров до 21 года. Целевая программа развития шахмат в Алтайском крае была принята только в 2012 году, однако уже приносит свои результаты. В планах руководителей федерации самого интеллектуального спорта в мире в ближайшие годы – подарить региону первого в истории гроссмейстера. Возможно, именно им и станет Алексей Сорокин.

Барнаульскому школьнику всего 17 лет, но по решению Российской шахматной федерации молодой мастер ФИДЕ был персонально допущен в круговой турнир десяти сильнейших юниоров страны, проходивший 20-29 апреля в курортном посёлке Лоо Краснодарского края. К счастью, Алексей согласился и приехал на турнир, имея восьмой рейтинг посева, и сотворил маленькую сенсацию.

Нашла и открыла этот талант известный детский тренер в городе Барнауле Татьяна Цепенникова и гроссмейстер Артур Габриелян. Шахматами начал заниматься только в 11 лет, сразу после образования федерации Алтайского края. За шесть лет Алексей последовательно шел к высоким результатам: неоднократно побеждал на первенствах Сибирского федерального округа и входил в десятку лучших Высшей лиги среди шахматистов своего возраста, а в прошлом году занял третье место на чемпионате Европы среди участников своего возраста.

Свое выступление Алексей Сорокин начал с трёх ничейных результатов – с Андреем Есипенко из Московской области, москвичами Давидом Паравяном и Семёном Ломасовым. После этого алтайский шахматист выдал серию из трёх побед подряд. Ему удалось переиграть мастера ФИДЕ Рамиля Файзрахманова из Казани, гроссмейстера Даниила Юффу из Тюмени и международного мастера Кирилла Козионова из Ижевска.

В итоге к финалу Алексей делил первое и второе места с 15-летним Андреем Есипенко из Подмосковья, с которым сыграл вничью в первом туре. После блестяще выигранных седьмого и восьмого матчей, где барнаульский школьник играл черными фигурами, Алексей Сорокин вышел на чистое первое место турнира и являлся его теневым фаворитом. Далее все развивалось так же удачно — Сорокин разошелся миром с Владимиром Захарцовым из Ростова-на-Дону, а затем победил москвича Алексея Сарану.

Судьба золота решилась в самом последнем туре. В шестичасовом поединке барнаульский шахматист разошелся миром с Дмитрием Хегаем из Красноярска. В параллельном матче Андрей Есипенко поделил очко с Владимиром Захарцовым, что гарантировало Алексею Сорокину чистое первое место с результатом 6,5 очка. Вторым на финише стал Есипенко, третьим – Паравян, оба набрали по 6 очков.

В ближайшее время Алексей примет участие в чемпионате Европы до 19 лет в Румынии, а также он завоевал право отправиться в октябре в Италию на первенство мира среди юниоров. Кроме того, эта победа позволила ему принять участие в чемпионате России среди мужчин.

Руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов рассказал Amic.ru, что отчасти не ожидал такого успеха от Алексея Сорокина, который этой победой вплотную подобрался к элите шахмат. Также в руководстве федерации надеются, что победа барнаульского школьника даст толчок развитию шахмат во всем регионе и уже в ближайшие годы в Алтайском крае появится свой гроссмейстер.

"Понятное дело, что мы не рассчитывали, что он займет первое место. Надеялись, что, если зацепится за середину таблицы, то это будет здорово. У нас есть ребята, которые в ближайшие годы могут выстрелить. Алексей поднял очень высокую планку. Ростислав Марчук играл в возрасте до 17 лет в Высшей лиге, где поделил третье и пятое места, что является отличным результатом. Кроме того, в марте Ростислав Марчук и Виктория Лоскутова (до 15 лет) попали в финал Кубка России. Виктория, к слову, заняла там третье место. У нас есть свои звездочки, мы ждем, что они подрастут и выстрелят", — сказал Артем Поломошнов.

Руководитель региональной федерации шахмат сетует, что в последнее время пришлось столкнуться с недобором в группах по некоторым возрастам. Так, четыре года назад была основана алтайская гроссмейстерская школа, куда приезжали из соседних регионов Сибири ведущие тренеры и игроки, которые помогали готовить наших ребят к высоким соревнованиям. Такая системная работа моментально дала результаты. Потом финансирование сократилось, количество мастер-классов уменьшилось, и результаты стали немного хуже. Также уменьшилось количество выездов алтайских ребят на различные турниры, а практика в этом возрасте для юных шахматистов необходима.

Поэтому федерация шахмат Алтайского края собирает рабочую группу из наиболее талантливых тренеров, и будет придумана стратегия развития детских шахмат в регионе. Мощным фактором для развития этого интеллектуального вида спорта является образовательный проект "Шахматы в школе", в котором на втором этапе принимают участие 24 школы края. Проект реализуется благодаря Геннадию и Елене Тимченко. С их помощью шахматы должны развиваться не только в Барнауле, но и во всем Алтайском крае. Сейчас есть идея проехать по районам региона и оценить потенциал молодых игроков. Цель проекта – не вырастить шахматистов, а познакомить детей с шахматами, развить логическое мышление. Это пригодится ребёнку при дальнейшем обучении.

"Сейчас перед нами стоит задача возрождения алтайской гроссмейстерской школы. Мы понимаем, что бюджет напряженный, поэтому был создан попечительский совет, и прозрачная эффективная работа привела к тому, что известные бизнесмены готовы вкладывать свои деньги. С помощью администрации края, спонсоров мы надеемся, что в ближайшие три-четыре года в Алтайском крае появится свой гроссмейстер. Алексей Сорокин — только первая звездочка, и я уверен, что мы получим и других ребят, которые покажут высокие результаты. Уверен, что Алексей станет гроссмейстером. Вопрос в том, успеет ли он сделать это до того, как покинет Алтайский край и переберется в другой регион страны. После окончания гимназии Алексей собирается продолжать обучение в Москве или Санкт-Петербурге. У него огромный потенциал, но, переехав туда, он уже не сможет выступать за Алтайский край", — добавил Артем Поломошнов.