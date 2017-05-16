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Адвокат Оксаны Ткаченко: "Если понадобится, мы дойдем до европейского суда"

, ИА "Амител"
Адвокат рассказал, что силы женщины подорваны неожиданным решением суда, но она будет бороться до конца

Адвокат Оксаны Ткаченко Александр Шапошников рассказал порталу Amic.ru, что приговор будет однозначно обжалован в установленные законом сроки. На этой неделе будет подана апелляционная жалоба. Возможно, уже в конце июня будет назначено заседание и дело рассмотрит краевой суд.

По мнению адвоката, самым объективным решением суда было бы вынесение оправдательного приговора. Шапошников убежден, что нет достаточных доказательств того, что Ткаченко хотела убить бывшего мужа. "Также нет достаточных доказательств, которые опровергали бы ее показания, что она защищала своего сына, что это была необходимая оборона. Это не опровергается, по моему мнению, ничем. Ну и сопутствующая статья, по которой ее признали виновной, что она научила своего несовершеннолетнего сына и свидетеля Громова давать показания", — рассказал Amic.ru Александр Шапошников.

Суд выборочно оценил заключения экспертов, которые работали с ребенком, и принял во внимание заключение экспертизы, где сказано, что ребенок говорит правду, но есть некие элементы заучивания, отметил правозащитник.

"Но эксперты сказали, что это в силу того, что с ребенком проводилось много следственных проверочных мероприятий. И он часто посторонним лицам это рассказывал. Следовательно, ребенок автоматически заучил некоторые моменты. А некоторые пробелы, которые ребенок забыл, заполняются из близкого круга ребенка. И судья именно это взял во внимание", — добавил адвокат Оксаны Ткаченко.

Адвокат также отметил, что суд мог бы вынести другой приговор: условное наказание или отсрочку. Однако судья в своем приговоре указал, что исправление Оксаны Николаевны невозможно без реальной изоляции от общества. Она может исправиться, только если будет находиться в местах лишения свободы. При этом судья не объяснил, почему Ткаченко не может получить отсрочку или условное наказание.

Хотя, добавляет адвокат, суд должен аргументировать такое решение. Но в данном случае, добавляет Шапошников, суд не посчитал нужным это сделать.

Известно, что бывший муж Ткаченко работал в ГИБДД. "Я не располагаю достоверными доказательствами, что муж Оксаны Николаевны обращался к кому-то из своих коллег или иным работникам правоохранительных органов. Я не могу говорить об этом с утверждением. Но исключать этот момент нельзя, потому что связи у него остались, в том числе и в правоохранительных органах. Исключить нельзя. Но у меня таких данных нет", — продолжает Шапошников.

Адвокат Оксаны Ткаченко рассказал, что силы женщины подорваны. Его подзащитная не рассчитывала на такое решение суда. Но при этом Шапошников и Ткаченко настроены решительно. "Борьба, однозначно борьба. Никто не собирается пускать ситуацию на самотек. Мы, если понадобится, дойдем до европейского суда по правам человека. Сейчас самое главное, чтобы апелляционная инстанция как минимум пересмотрела вопрос о наказании", — рассказывает адвокат.

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Что касается интервью с бывшим мужем, которое вышло в эфире краевого телеканала "Катунь24", то адвокат считает, что большая часть информации, изложенной потерпевшим, носит недостоверный характер. По словам Шапошникова, множество людей говорят о том, что Оксана регулярно ходила избитая, даже во время беременности.

"Медицинские документы тоже не могут обманывать — когда она со сломанными ногами попала в больницу. Она не стала просто этот вопрос поднимать. Он говорит, что это было всего один раз, и то он дал Оксане Николаевне какую-то пощечину. Но это был не единственный раз, как он говорит. Есть как минимум два судебных решения по факту угрозы убийством. Первый раз его простило государство, прошло по амнистии, второй раз его Оксана Николаевна простила", — рассказывает адвокат.

Адвокат подчеркивает, что бывший муж Ткаченко проявлял агрессию даже к своей дочери от первого брака.

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"В материалах дела Ткаченко написано, как он душил, избивал свою дочь от первого брака. А потом она пожалела папу и поменяла показания, и дело просто прекратили. Это мы исследовали в ходе судебного заседания. Эти документы не просто подшиты, а мы их исследовали. Эти документы читал судья в присутствии подсудимой и в присутствии стороны обвинения. Там есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту причинения ей телесных повреждений, есть постановление о прекращении дела. Там написано, что дочь изменила показания. Есть заключение судебно-медицинской экспертизы. Там написано, что на шее у дочери есть следы от механической асфиксии, что ее душили, что у нее разбито практически все лицо", — добавил Шапошников.

А вот резонанс, который получило это дело в СМИ, не мешает работе, говорит Шапошников. Более того, повышенный интерес к такого рода делам подталкивает судебные инстанции более внимательно и детально изучать эти дела. "То, что сейчас происходит в СМИ и соцсетях, тот резонанс, который получило дело, сейчас служит неким индикатором контроля за последующей судебной инстанцией, которая будет проверять это дело", — говорит Александр Шапошников.


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