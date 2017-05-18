Вопросы прочности и красоты — самые важные при постройке дома. Особенно многоэтажного. И фасады домов в этом случае играют не только декоративную роль. Специально для Amic.ru редактор "Алтайского строительного портала" Константин Ганов рассказал, какие фасады пользуются любовью барнаульских строителей и во что будут "одевать" стены в недалеком будущем.

Первые вентилируемые

Фото: barnaul.3goroda.ru

В конце позапрошлого — начале прошлого века в Барнауле особо модными считались обшитые деревянные фасады с декоративными элементами в стиле модерн. Собственно, модерновость этим, по сути, первым вентилируемым фасадным системам придавал не столько сам рисунок обшивки (вертикальный, горизонтальный, косой и "елочкой"), сколько его совместная игра с резными и точеными элементами. Была у таких фасадов и чисто практическая сторона: дощатая обшивка защищала и от птиц (которые часто выклевывали заложенный между бревен мох), и от неблагоприятных атмосферных воздействий, и от холода. Основная бревенчатая кладка не темнела и не рассыхалась от дождя и солнца, а под правильно смонтированной обшивкой поддерживалась комфортная для дерева влажность, поскольку лишняя "выветривалась".

Сегодня эти первые в истории города вентилируемые фасады украшают старинные дома – памятники архитектуры, среди которых знаменитые дом Лесневского и ресторан "Русский чай". Знающие люди активно воспроизводили такие фасады в дачном строительстве, используя при этом отходы плотницкой работы (обрезки штакетника) или ворованную вагонку.

Взлет и падения керамогранита

Повторно системы навесных вентилируемых фасадов, подобно коммунизму, в Россию пришли из Европы, наследив здесь гораздо больше, чем в самой Европе.

Почему? Из-за особенностей климата, законодательства и менталитета. После взлета цен на услуги ЖКХ и новые требования энергоэффективности навесные вентфасады выглядели настоящим спасением для строительной отрасли, еще не до конца отвыкшей от советских нормативов. Стена получает теплую шубу из минераловатных плит, защищенную от внешних воздействий керамогранитом, а вся лишняя влага (которая, следуя законам физики, выходит из основных стен зимой) выветривается благодаря специально оставленному вентилируемому зазору между облицовкой и утеплителем (отсюда и название вентилируемых фасадных систем). В результате сухая защищенная стена, закрытая сухим же утеплителем, согласно всем расчетам, почти идеально удерживает тепло внутри дома.

Те же расчеты показывали, что без текущего ремонта такие фасады теоретически служат от 15 до 25 лет, а между капитальными ремонтами (с заменой всех элементов) должно проходить не менее 50 лет. Но это, опять же, при условии проведения текущих ремонтов не реже чем раз в три-четыре года. Кроме того, как известно, на практике теория от практики отличается гораздо сильнее, чем в теории. А практика показала, что плиты керамогранита периодически падают и ломаются. В городах России немало случаев с летальными исходами. Потому что если не сам застройщик, то недобросовестный (или вынужденный экономить) подрядчик, а то и ушлый прораб в некоторых случаях по неискорененной привычке начинали экономить (в свой карман) на прокладках между стеной и кронштейном (минус энергоэффективности), креплениях и профилях (минус долговечности подсистемы) и даже кляммерах, которые держат в своих лапках те самые керамогранитные плиты.

"Что касается навесных вентилируемых фасадов, то к ним я отношусь с определенной осторожностью, — рассказывает гендиректор СРО "Алтайские строители" Андрей Калашников. – Уверен, что прежде надо созреть к применению каких-то технологий, а всегда зреем уже в процессе их применения, набивая шишки и так далее. Всякая технология имеет право на использование, но она должна быть изучена достаточно сильно, и воплощение ее должно быть на высоком уровне как в части проектирования, так и в части строительства. Самое главное, чтобы все было воплощено в жизнь именно так, как было задумано".

Примечательно, что именно керамогранит стал самым популярным облицовочным материалом в Барнаульских НВФ. Будучи строителями, градоначальники Колганов, а за ним и Савинцев, прекрасно понимали тягу коллег-строителей к экономии (часто через нарушения технологии), хорошо понимали последствия такой экономии и по возможности боролись со слишком активным распространением НВФ с внешним слоем из керамогранита. Для СМИ и большинства горожан борьба эта осталась закрытой, поскольку велась она на уровне согласования-несогласования проектов, выдачи-невыдачи разрешений на строительство (антикерамогранитные протесты самого активного архитектора города Александра Деринга, который одним из первых использовал все тот же керамогранит в облицовке "Пассажа" — не в счет). Конечно, отказать градоначальники могли не всем, но постепенное вытеснение керамогранита линеарными панелями и распространение невентилируемых фасадных систем (так называемые мокрые фасады) можно считать одним из результатов той вялотекущей борьбы.

Экономика стены

Так почему же все-таки многоэтажка, одетая в керамогранит, стала чисто российским явлением? Согласно одной из наиболее правдоподобных версий, в странах с развитым рынком жилье в таких домах попросту не пользуется спросом из-за необходимости постоянно вкладывать деньги в текущий ремонт, который по некоторым нормативам должен производиться не реже раза в три-четыре года. К тому же самая лучшая минераловатная плита во влажном резко континентальном климате едва дотягивает до 15 лет. Нужно ли говорить об особенностях российской системы фондов капремонта, в рамках которой собственно капремонта можно ждать десятилетиями (исправно оплачивая его), а в результате получить некачественный перемонтаж еще крепкой кровли, которая протечет и обвалится в первую же зиму. Разумеется, систему эту обещают совершенствовать, но не проще ли вообще не связываться с тем, что постоянно требует внимания и вложений? И капиталистический европейский рынок сделал выбор в пользу так называемых мокрых фасадов с пенополистирольными утеплителями. В той же Германии, считающейся родиной НВФ, по данным Института строительной физики Фраунгофера (г. Хольцкирхен), с начала 1960 годов было обустроено более 500 млн кв. м мокрых фасадов, которые ремонтировались только новой покраской и лишь в отдельных случаях – обновлением небольших участков штукатурки. Само собой, их зимы с нашими не сравнить, но сам факт не теоретического, а фактического подтверждения 70-летнего срока безремонтной службы мокрого фасада показателен.

"Зима в Барнауле гораздо длиннее, чем в Европе и западной части страны, где мокрые фасады применяются давно и широко, — рассуждает Калашников. — Это единственный момент, который меня несколько смущает. Хотя, с другой стороны, эстетически такой способ утепления выглядит более выигрышным, поскольку предоставляет массу возможностей для архитектурной выразительности."

Умеющие считать деньги практичные немцы стараются подтянуть срок службы фасадной системы к длительности эксплуатации всего дома. Поэтому там и не прижились вполне привычные для России дома с монолитным каркасом, заполнением наружных стен газобетонными блоками и керамогранитными фасадными системами. Ведь срок эксплуатации монолитного (сборно-монолитного) каркаса может превышать 150 лет, тогда как подтвержденная (практикой) долговечность газобетона – всего 40 – 45 лет, а крепящийся на него НВФ с керамогранитом в ремонте будет нуждаться каждые четыре года. При этом не стоит забывать, что газобетон достаточно требователен к системам крепежа, и если застройщик (ушлый прораб) начнет еще и здесь экономить, ничего хорошего из этого не выйдет.

Следует отметить, что несоблюдение технологии и экономия успели подмочить репутацию и мокрым фасадам (в том числе и в России): достаточно набрать в "Ютубе" "Обрушение фасада" и посмотреть несколько видеороликов, на которых утеплитель со слоем штукатурки попросту сносит ветром. В Алтайском крае подобного, к счастью, пока не было. Иначе региональная госинспекция приступила бы к массовым проверкам всех фасадных систем.

Чем заменят керамогранит

Для навесных фасадных систем существуют гораздо более легкие и экономичные фиброцементные плиты, еще более легкие магнезит (стекломагниевый лист), линеарные, композитные панели и другие материалы, из всего множества которых в Барнауле выбрали самый требовательный к качеству крепежа керамогранит. Но сегодня сама экономика диктует дальнейшее развитие НВФ в сторону удешевления и облегчения конструкции, уверен эксперт по фасадным системам, руководитель алтайского завода сэндвич-панелей Владимир Писанов.

"На самом деле сегодня есть чем заменить тяжелый и травмоопасный керамогранит. — рассуждает Писанов. — Существуют гораздо более легкие и экономичные фиброцементные плиты, еще более легкие магнезит (стекломагниевый лист), линеарные, композитные панели и другие, из всего множества которых в Барнауле пока еще лидирует самый требовательный к качеству крепежа керамогранит. В то же время в европейских странах в системах НВФ лидируют HPL-панели — ламинат высокого давления, защищенный атмосферостойким акриловым покрытием с обеих сторон. Этот материал допускает монтаж как открытым (на кляммерах и заклепках), так и скрытым способом (на кайл-анкерах). Этот материал начинают все активнее использовать в европейской части страны, и в обозримом будущем он дойдет до нас. Среди других тенденций, которые обязательно должны прийти в краевую столицу – модное в Европе направление имитации в фасадах различных природных и рукотворных материалов с выраженной текстурой: от дикого камня и дерева, до коры древесины или даже грубой ткани. Легкие и удобные в монтаже HPL-панели позволяют это реализовать в полной мере".

Следует отметить, что "СтройГАЗ" уже анонсировал строительство "Деревянной высотки", часть стен которой предполагалось отделать металлическим сайдингом "под дерево". Кроме того, значительная часть новостроек уже отказывается от керамогранита в пользу все тех же линеарных панелей. Но по мнению Андрея Калашникова – развитие – не есть принципиальное решение.

"Я много раз призывал, давайте вскроем хоть один навесной вентфасад, посмотрим, исследуем, что там происходит внутри, — рассказывает гендиректор СРО "Алтайские строители". — Ведь некоторым уже по 10 лет, а многие, что обидно, сами обваливаются – даже вскрывать ничего не надо. Строители в таких случаях говорят, что ничего, мол страшного, отремонтируем, главное, чтобы конструктив стоял. Ведь все равно здание подлежит периодическому ремонту… Но просто перекрасить, или даже перештукатурить в любом случае проще, чем производить ремонт НВФ. Идеальным был бы вариант, при котором фасад служит так же долго, как и сам дом. Но мне известна только одна такая фасадная система: кирпичная стена".

Тепло кирпичных стен

Фото: polimer.company

Чем толще стена – тем она надежнее и теплее. Из таких соображений исходили каменщики, строившие здание, известное ныне как магазин "Красный" из произведенного в Барнауле, кстати, красного кирпича. В этом году магазину исполняется 106 лет, и будьте уверены, простоит оно еще столько же, не меньше. Даже притом, что никакого навесного фасада на нем нет: створ стены сам себя защищает от капризов природы.

В околоперестроечный период строители научились использовать облицовочный красный керамический кирпич для стен из силикатного. Нормативный срок службы кирпичных домов с шириной кладки 2,5-3,5 кирпича с железобетонными перекрытиями – 150 лет, а если кладку уменьшить до 1,2-2 кирпичей получится чуть меньше – 125 лет.

Облегченным каменным жилым домам действующие в России нормативы отводят не более сотни лет эксплуатации (с выборочным капремонтом не реже, чем раз в 6 лет), и именно их стены чаще всего нуждаются в какой-нибудь из систем теплых фасадов. Но как показывает практика, цена выполненного по всем правилам навесного вентфасада на основе керамогранита, с действительно качественными кляммерами, кронштейнами и прокладками по цене вполне соответствует полноценному слою из газобетона, облицованного керамическим кирпичом. То есть если и получится экономия при замене камня на НВФ, то только благодаря замене очень качественных элементов навесного фасада на "приемлемые по качеству".

Но если в навесных и прочих фасадных системах используется так называемый активный утеплитель, то может ли архаичная кирпичная стена быть такой же теплоэффективной, как современная, технологичная?

Во-первых, если делать поправку на разгильдяйство отдельных работников (а такие встречаются, что греха таить), то кладка стандартной кирпичной стены имеет более высокую "защиту от дурака", чем монтаж НВФ. И возможно, это одна из главных причин, по которой та же "Жилищная Инициатива" продолжает строить дома с толстенными стенами из кирпича, крайне редко прибегая к утеплителям.

Во-вторых, действительно толстая кирпичная стена достаточно хорошо аккумулирует и удерживает тепло внутри квартиры. Это значит, что даже при отключении отопления на сутки, в квартире кирпичного дома будет тепло за счет нагревшихся стен.

В-третьих, В современных кирпичных стенах, для повышения теплоэффективности используют качественный газобетон автоклавного твердения, который в створе стены работает как утеплитель. Теплоэффективность газобетонов достаточно высока, а долговечность приближена к керамическому кирпичу при условии эффективной защиты от внешней среды.

В-четвертых, в России и в Алтайском крае в частности – активно используются кирпичные стены заложенным внутрь утеплителем. Причем есть технические решения, позволяющие применять как минераловатные плиты, так и считающийся более долговечным негорючий пенополистирол. При использовании горизонтальных армопоясов и закладных элементов надежность таких стен вопросов уже не вызывает, а долговечность приближается к сроку эксплуатации ставших популярными сегодня монолитным и сборно-монолитным каркасам.

Конечно, кирпичные стены тоже требуют ремонта. Как раз, два года назад такому ремонту впервые за более чем сто лет подверглись стены дореволюционного "Здания городской думы" на пр. им. Ленина, 6. Реставраторы из "Селф" по собственному признанию, створ стен вообще не трогали, заменив только деревянные перекрытия внутри здания и обновив внешний слой кирпичной кладки…

Подготовил Константин Ганов