Бывший муж Оксаны Ткаченко, которая получила 6 лет и 8 месяцев колонии, рассказал свою версию конфликта. В разговоре с Amic.ru Владимир Ткаченко отметил, что он до последнего не хотел выносить грязь на публику. Однако обстоятельства сложились так, что мужчина вынужден оправдываться.

Оксану Ткаченко приговорили к реальному сроку за то, что она якобы защищала сына. Также женщина утверждает, что много лет терпела мужа-тирана, который избивал ее и детей. Но Владимир утверждает, что поднял руку на нее один раз, а детей никогда не бил. Сегодня за этой историей следят по всей России. Владимира Ткаченко пригласили на эфир программы "Пусть говорят" и "Мужское/женское". Ткаченко дал согласие на участие в программах, но только после заседания краевого суда, которое пройдет ориентировочно в конце июня 2017 года.

О том, как складывалась семейная жизнь и что произошло в тот день, когда женщина выстрелила в бывшего супруга из "травмата", мужчина рассказал порталу Amic.ru.

Как все начиналось

Владимир познакомился с Оксаной в ночном клубе. Мужчина рассказывает, что девушка первая начала ему звонить и писать.

"Закрутились отношения. Я ушел из семьи. Оформили развод. В 2011 году мы с Оксаной узаконили отношения", — рассказывает Владимир Ткаченко.

Предпосылки к тому, что все не будет гладко, начались сразу после свадьбы, говорит Владимир.

"Расписались и уехали в свадебное путешествие с друзьями. Первые дни все было нормально, а потом началось: "Купи мне это, купи вот это". Я объяснял, что у меня всего 200 тысяч рублей на неделю, мол, давай отдохнем как следует, все куплю в Барнауле. Оксана начала капризничать. Платье стоило около 30 тысяч рублей. Говорила, купи билет, я улетаю домой. В итоге я это платье купил. Она как маленький ребенок себя вела.

Только спустя полтора месяца после нашего совместного проживания показала мне Влада (сын Оксаны). Влад сам попросил называть меня папой. Что касается его родного отца, то там была какая-то странная история. Я спрашивал, где отец, но она уходила от ответа. Однако потом рассказала, что он плохой человек, бил Влада. Они разошлись, когда он ударил сына", — говорит мужчина.

Владимир рассказывает, что на момент знакомства с Оксаной он был более чем обеспеченным человеком.

"Я ушел из органов в 2000 году. Работал в ГАИ с 1991 по 2000 год, ни в каком ГИБДД я не работал, как сейчас СМИ пишут. Ушел, потому что надо было зарабатывать деньги. Ушел в компанию "Ледь", заработал денег. В 2002 году компания закрылась, я ушел работать заведующим столовой. У меня уже был свой бизнес. К моменту, когда я познакомился с Оксаной, у меня было две квартиры, коттедж в Спутнике, три лимузина, теплоход, две машины, сауна, столовая. По барнаульским меркам я шиковал. Если у меня в кармане было меньше 80 тысяч рублей, мне было некомфортно.

"Полдома или аборт"

Владимир утверждает, что женщина шантажировала его. "Когда Оксана забеременела, она сказала, что если я не перепишу на нее половину дома, то она сделает аборт. Я был в шоке. Она дала мне три дня на оформление документов. Я махнул рукой, переписал половину дома. Вечером набираю Оксане, не могу дозвониться. Приезжаю к теще, спрашиваю, где жена. А теща говорит, что она от меня ушла. Я говорю, ну тогда давайте обратно половину дома.

Ее не было около месяца. И через дней 30 она вышла со мной на контакт. Она обиделась на меня за то, что я не согласился оформить дом на троих – на нее, Влада и на себя. Потом она эти полгода перевела на Влада", — утверждает Владимир.

По словам мужчины, Оксана часто закатывала истерики.

"За неделю до рождения Дарины Оксана опять начала странно себя вести. Я к тому времени усыновил Влада. Он взял мою фамилию. И вот был момент, когда беременная Оксана начала истерить, била машину, начала орать, что я хочу ее ударить. Это было таким абсурдом! Она уехала к маме, вызвала скорую помощь, ее осмотрели. На ней не было никаких синяков! Я не бил ее! Я не изверг какой-то, я не чудовище, чтобы бить беременную женщину, мать своего ребенка.

Адвокат Оксаны, господин Шапошников, утверждает, что у Оксаны были сломаны ноги. Но на самом деле это было так: мы приехали домой, стояли на крыльце. Оксана выпила. Она качнулась и спрыгнула с крыльца, так и сломала ногу. Мы поехали в платный травмпункт. Там и сейчас можно взять все справки и снимки. Был не перелом, а трещина", — рассказывает Ткаченко.

"Был случай, когда уже Дарина родилась, ей было месяцев восемь. Я пошел в душ, к нам Настя приехала в гости. Ее встретила Оксана. Тут ко мне залетает Влад и кричит, что маму бьют. Я вылетаю из душа, смотрю – стоит Настя и Оксана с Дариной. Оксана кроет Настю матами, выгоняет ее из дома. Я спрашиваю, что происходит, а она начинает истерику. Звонит маме, говорит, что ее избивают. А ее никто пальцем не тронул!" - рассказывает Владимир.

Поднял руку

"Или вот еще пример. Когда я поднял на нее руку. Был праздник. Мы пошли с ней в ресторан. Оксана начала себя вести непонятно как. Мы сидели, выпивали. Она давай вешаться на мужиков на танцполе. Я сказал, что мы поедем домой. Она отказалась ехать домой, сказала, что поедет с друзьями в ночной клуб. Вышли, сели в такси. Она упала, пьяная была, таксисты это видели. Она избивала меня всю дорогу в машине, шпильками била, кулаками долбила, туфлями. Орала, что хочет в "Фараон".

Пыталась выпрыгнуть из машины. Приехали домой. Там стоит огромная ваза с розами. Разбивает вазу, разбила две плазмы. Я ничего не мог сделать, кроме как применить физическую силу. Я дал ей пощечину, она упала. Потом водой облил. Да, у нее была гематома на лице. Она обиделась. Утром уехала к маме. Но она была в таком бешенстве, что я не знал, что делать. Она чуть ли не за нож хваталась.

Потом приехал к теще. Она говорит, что Оксану увезли на скорой помощи с подозрением на сотрясение мозга. Она не была ни в какой реанимации, лежала в обычной палате", — продолжает Ткаченко.

Однако адвокат Оксаны Ткаченко говорит, что его клиентка получила серьезные травмы.

"Ее положили в субботу, а в понедельник в обед я забрал ее из больницы. Она училась, выходила на сессию. Синяки тогда еще были. Но я за это себя не оправдываю.

Потом я узнал, что она написала на меня заявление о побоях. Мне дали больше года ограничения свободы.

Или вот еще. Оксана хотела поехать в клуб, а я забирал ее из учебного центра. Она берет мой сотовый и выбрасывает его в окно. Я бегу за телефоном, а она пересаживается на место водителя и уезжает на моем крузаке. Это видели таксисты! Позвонил дочери, она меня забрала. Приезжаю к теще, спрашиваю, где машина, у меня там все документы. А я Оксане купил "Лексус". Ждал Оксану. Она приезжает, я говорю, мол, верни машину. Она отвечает, что машину утопила, в речку сбросила. Пошутила так. Смотрю, заходят полицейские, говорят, что их вызвали, потому что я бью жену и ребенка. Дурдом какой-то!

Я начал искать машину. Она оказалась на богом забытой автостоянке. Вызвал полицию (Оксана на меня заявление написала, а я написал об угоне автомобиля). Обменялись любезностями, так сказать. Потом я нашел таксиста, который увозил Оксану с автостоянки, где она мою машину поставила. Таксист Оксану вспомнил. Рассказал, что увез ее в Алтайку. А еще у нее не хватало денег расплатиться за проезд, и Оксана предлагала ему интимные услуги. Так таксист рассказал", – вспоминает мужчина.

Сейчас, по словам Владимира, дом полностью переведен на детей: на Дарину и Влада. Также мужчина купил квартиру Оксане и детям. "Я доплатил за квартиру почти полтора миллиона. Пришлось продать лимузин. Она говорила, что мы не будем жить, если я не помогу купить квартиру. Мне было проще купить квартиру, чем жить в скандалах. Я был как телок, я признаю это.

Были хорошие моменты. Оксана за своих детей была готова порвать любого. Хотя воспитанием детей занималась теща. Когда Дарине было четыре месяца, Оксана сказала, что надо нанимать няню. Я не хотел этого, предложил, чтобы теща сидела. Оксана согласилась, но сказала, что маме надо будет платить деньги. В итоге я платил 15 тысяч рублей.

Я уже к тому времени купил Оксане салон, она им занималась активно", — говорит Ткаченко.

Тот страшный день

"Тот день, когда она в меня стреляла, я хорошо помню. Я был дома. Слышу шаги. Выхожу и вижу, что пришла Оксана и с ней какие-то люди.

Снимают на телефон все. Позже выяснилось, что среди них был судебный пристав. Оксана сразу сказала мне, чтобы я проваливал из дома, она тут будет жить. В этот момент Влада не было. Была Оксана, Громов, два молодых человека и судебный пристав.

Я набрал адвокату, потом вызвал полицию. Наряд ехал очень долго. Адвокат сказал, что надо выйти на улицу, вызвать свидетелей. У меня получилось их вывести из дома и закрыть дверь. Я вышел из дома и увидел, что стоят четыре машины и толпа народа. Я позвал соседа, он пришел и все время был в ограде, хотя они выгоняли. Особенно Оксана старалась. Она тоже вызвала полицию. Судебный пристав, когда узнал, что приедут правоохранительные органы, уехал. Но у меня есть фотографии, где видно, что он был в этот день у меня дома. Остались я, Громов, Оксана и сосед.

Потом она говорит, что Влад здесь. Зовет его. Я ему говорю, что дверь закрыта, сейчас полиция приедет, и мы в дом зайдем. Я не хотел, чтобы повторилась ситуация, когда Оксана приехала и разгромила дом. Это было за несколько месяцев до этого момента. Тогда она разбила стекла, телевизоры, духовку, шторы оборвала – там ужас что было. При этом присутствовал Влад и подруга Оксаны Юлия. Я тогда просил Юлю успокоить Оксану. Я ее пальцем не тронул, а она мне все лицо изодрала. Это был февраль 2014 года, мы уже не жили вместе. Я вызвал полицию.

Так вот, я объяснил Владу, что приедет полиция, и мы зайдем в дом. Он сказал, что да, папа, конечно. Мы с ним еще поговорили, и он выбежал и вроде бы сел в машину. И проходит несколько минут, и тут слышу "сдохни, тварь". И начинаются выстрелы. Она попала в шею, в щеку. Я думал, что умру.

Пуля прошла, был перелом челюсти. Она стреляла с полутора метров. Это критичная зона для этого "травмата". Скорую вызвал сосед. Он был свидетелем. Он проходил детектор лжи, и я проходил детектор. Оксана с Громовым отказались. Но потом, когда Громов изменил свои показания, он согласился на детектор. Почему Громов передумал, я не знаю.

С Владом работал психолог. И психолог сделал заключение, что Влад говорит заученный текст.

Была запись, где Громов разговаривает с Оксаной в машине. Он спрашивает, а не расскажет ли Юля, что произошло. Юля — это няня Дарины. Она тоже была в машине с Дариной. И там лежало заряженное двуствольное ружье в собранном состоянии. Они приехали ко мне и привезли с собой оружие. И Громов рассказал, что ружье было. А еще машина была набита вещами, они хотели сразу заселиться.

"Оксана ударила сына"

Оксана ударила Влада пистолетом, рукояткой. Она сказала, чтобы все говорили, что это я ударил ребенка, и поэтому она стреляла. Это Громов пояснил на следствии. Когда они меня бросили после выстрелов и уехали, а из меня кровь фонтаном бежала, Громов начал звонить другу, спрашивать, что делать. Он услышал, что Влад заорал, и увидел в зеркале, как она сына долбанула пистолетом. И сказала, чтобы все говорили, что я избивал, а она поэтому стреляла. Громов возмутился тогда, что Владу больно, он плачет. Дарина сидит рядом. Кошмар", — делится Ткаченко.

Ткаченко обвиняют в том, что он оказал давление на следствие. Но Владимир отрицает это. Говорит, что даже не писал на Оксану заявление, дело возбудили по факту через месяц.

Строгое наказание

"Когда приговор Оксане прозвучал, я не поверил ушам. Я думал, что судья даст отсрочку из-за несовершеннолетних детей или условное наказание. Судья сказал, что ее дальнейшее исправление невозможно без изоляции. Она не осознала, что она сделала, не признала вину.

Я не знаю, какое должно быть наказание Оксане. Но я не хочу, чтобы дети остались без матери.

Но если бы пуля прошла на два миллиметра правее и перебила артерию? А если бы она ружье взяла? А если бы я был другой комплекции? А где гарантия того, что она освободится и не придет опять ко мне в дом? А у меня там ребенок маленький (третья жена Владимира родила сына — прим. ред).

Пусть суд решает, какое наказание вынести Оксане. Но я никогда не брошу своих детей. В тот же день, когда судья вынес обвинительный приговор, я в течение часа приехал в опеку и написал заявление, что я готов забрать детей. Я никогда бы не допустил, чтобы детей забрали в детский дом. Я понимаю Влада, он защищал маму. Он очень хороший мальчишка. Очень добрый.

Был случай, когда Оксана избила Влада шнуром от телевизора. Он катался на велосипеде и заехал к подружке. Я за ним приехал, позвал домой. Он приехал, Оксана схватила шнур и давай его хлестать. Теща стоит с Дариной на руках, Влад орет как резаный, а та его избивает. Я выхватил шнур, Влад заикаться начал, за меня спрятался. Мы с Владом сели в машину и уехали. Мне жаль, что я сейчас должен все это рассказывать. Но на меня столько грязи вылили", — добавляет Владимир.

В настоящее время Оксана Ткаченко находится в СИЗО. Детей передали на попечение бабушки, матери Оксаны. Владимир может видеться с дочерью без ограничений. Следующее заседание по этому делу должно состояться в конце июня 2017 года.