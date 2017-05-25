Фото: vk.com/barneos22

Люди у нас периодически очень любят говорить о способности объединиться, вместе стать силой, мобилизовать внутренние резервы и поразить своим подвигом весь свет. Но зачастую любая бытовая мелочь, неспособность хотя бы гипотетически примерить на себя "шкуру" даже своего соседа или земляка, к сожалению, демонстрирует, что все тезисы о солидарности на поверку оказываются пшиком.

Отличной иллюстрацией второго утверждения является происходящее сегодня в барнаульском поселке Солнечная Поляна, где недовольство местных жителей зачастившими сюда автомобилистами, к несчастью, можно даже расценивать с точки зрения микроскопической "гражданской войны".

Краткая история вопроса

Некая обособленность коттеджного поселка Солнечная Поляна образовалась не сегодня и даже не вчера. Еще в 90-е годы здесь начали получать земли работники бюджетного сектора. К процессу подключились и все желающие, кто мог позволить купить себе здесь участок. Еще на рубеже 90-х и "нулевых" поселок был более чем неблагоустроен. Даже на самой границе этой зоны – в районе нынешней улицы Геодезической – "красовались" загаженные рощи и перелески, где сваливали мусор.

Однако район развивался, люди вкладывали деньги в строительство своих домов. Кроме того, сюда зашли и компании-застройщики, которые подвели коммуникации, освоили часть территории, и в итоге сегодня поселок является одним из самых привлекательных мест для жизни. Например, ранним утром, когда еще нет пробок, по нехитрому маршруту "Энтузиастов – Георгиева – Павловский тракт – Строителей" добраться до самого центра города является вопросом 15 минут.

Однако отсутствие продуманной транспортной инфраструктуры в городе в целом сразу же обернулось проблемой – через поселок, где имеются, соответственно, узкие поселковые дороги, двинулся транзитный транспорт. На протяжении длительного времени трафик шел от пересечения улиц Энтузиастов и Солнечной Поляны через главные артерии поселка в сторону улицы Просторной с выездом на Павловский тракт. С каждым годом поток нарастал и продолжает нарастать. Соответственно, изначально неплохие дороги превратились здесь в асфальтовое месиво, которое уже не раз пытались ремонтировать.

С появлением же ледового дворца, путь к которому пролегает уж совсем через "жилые" улочки поселка, проблема еще больше обострилась. "Неместные", которые зачастую приезжают сюда впервые, расценивают дорогу как обычную транспортную магистраль и держат классический городской скоростной режим. А между тем на той же Геодезической или Жасминной нет тротуаров, и люди, включая большое количество детей, ходят по проезжей части.

"Лежачие полицейские" и "саморезная" война

Понятно, что давно проживающие в поселке люди были не готовы к резкому росту транспортного потока. Подавляющее большинство "аборигенов", приобретая здесь участки и дома, понятия не имели, что их тихая улица неожиданно превратится в аналог, скажем, Попова или Малахова с автобусами, большегрузами и доморощенными "стритрейсерами" в придачу.

В итоге на поселковых улицах стало появляться все больше созданных самими же жителями "лежачими полицейскими". Все та же улица Геодезическая сегодня уже начинает напоминать своеобразного ежа. Если кто-то думает, что большое количество искусственных кочек радует самих их создателей – он ошибается.

По мере наращивания транспортного потока число "лежачих полицейских" в поселке продолжает множиться. Однако в последнее время ситуация вовсе вышла из-под контроля. В один прекрасный момент в Солнечной Поляне начали перегораживать проезжую часть.

Сначала это были кучи снега. И вот, пожалуй, с этого места и начался действительно беспредел. Затем в ход пошли кучи строительного мусора, мешающего проезду машин, перекопанные дороги, кирпичи и саморезы. Тут мы уже влезаем в "шкуру" автомобилистов, которые, законно передвигаясь по общим для всех дорогам Солнечной Поляны, по какой-то причине упираются в тупик или "ловят" в свое колесо гвоздь.

Причем "саморезная война" полюбилась, судя по всему, не только местным, но и "пришлым" – жители многих домов в поселке за последнее время собрали возле своих участков немалое количество этих "стальных друзей".

Сами за себя говорят и надписи, красующиеся здесь прямо на асфальте. "САМОРЕЗЫ", — вещает одна. "ОКО ЗА ОКО", — вещает другая. Тут, знаете, уже не саморезами, а обрезами попахивает.

Divide et impera

Теперь обратимся к официальной позиции городских властей на сложившуюся проблему. В мэрии по вполне очевидным причинам действия, связанные с перекрытием дороги в поселке, считают незаконными. И они, эти действия, кто бы что ни говорил, действительно таковы. Виновников и саботажников обещали наказать. Но никого, похоже, не поймали, а "сводки" с Солнечной Поляны продолжают пополняться новыми эпизодами неправомерной деятельности, что сплочению людей, конечно же, не способствует.

Выдали в городской администрации и рецепт решения проблемы – надо достроить улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт. Слова великолепные и правильные. Вопрос только один: почему, вводя новые объекты в городе, никто не удосужился сначала обеспечить транспортную инфраструктуру, которая исключила бы возможность того, что жители одной части города начали практически ненавидеть жителей другой части. При этом и те, и другие по факту являются заложниками ситуации.

Завершение строительства нормальной прямой дороги, соединяющей район улицы Энтузиастов и Павловский тракт, называют делом ближайшей перспективы. Но напряженность в поселке пока что не спадает, а лишь продолжает набирать градус. При этом никто ни с кем, по большому счету, не говорит. Все только обвиняют друг друга и ругаются в комментариях под очередной новостью на тему складывающей ситуации.

К превеликому сожалению, нынешнее положение дел заставляет убедиться в том, что практиковавшаяся еще в античном мире формула Divide et impera (лат. – разделяй и властвуй), нарочито ли, случайно ли, продолжает определять и современные реалии жизни.