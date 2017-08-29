Новые предметы

С 1 сентября 2017 года в некоторых школах края появится новый предмет – астрономия. В пилотном режиме к его изучению приступят в семи образовательных учреждениях региона.

Пока что изменение касается только двух городов. В Барнауле астрономию будут изучать в гимназиях №42 и №45, лицеях №124, №129 и "Сигма", школе №114 Барнаула. В Бийске изменения в школьной программе ждут учеников школы №20.

Остальные школы будут проводить работу по подготовке к изучению этого предмета.

"Кроме того, для 30% школ и для 90% профессиональных образовательных организаций, а также для детей, оставшихся без попечения родителей, будет введен новый предмет — основы финансовой грамотности.

"На уровне региона разработаны учебные пособия, которые расширяют познания детей о нашем крае. Это учебники географии Алтайского края. На этапе апробации: ботаника, история, литература", — рассказал министр образования и науки региона Александр Жидких.