Фото Amic.ru/Вячеслав Мельников
Уже с 1 сентября 2017 года в системе образования Алтайского края произойдут изменения. Рассказываем, чего ждать школьникам и их родителям в новом учебном году.
С 1 сентября 2017 года в некоторых школах края появится новый предмет – астрономия. В пилотном режиме к его изучению приступят в семи образовательных учреждениях региона.
Пока что изменение касается только двух городов. В Барнауле астрономию будут изучать в гимназиях №42 и №45, лицеях №124, №129 и "Сигма", школе №114 Барнаула. В Бийске изменения в школьной программе ждут учеников школы №20.
Остальные школы будут проводить работу по подготовке к изучению этого предмета.
"Кроме того, для 30% школ и для 90% профессиональных образовательных организаций, а также для детей, оставшихся без попечения родителей, будет введен новый предмет — основы финансовой грамотности.
"На уровне региона разработаны учебные пособия, которые расширяют познания детей о нашем крае. Это учебники географии Алтайского края. На этапе апробации: ботаника, история, литература", — рассказал министр образования и науки региона Александр Жидких.
Пополнить ряды Юнармии может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В Алтайском крае сегодня около 300 учеников являются его бойцами.
Уже 1 сентября 2017 года в Алтайском крае заработают три новые школы.
"Сдается три новых объекта. Это школа в Барнауле на 550 мест, школа в селе Юдиха и пристройка в селе Родино. Кроме того, 31 объект системы образования был капитально отремонтирован. Мы начинаем готовиться к следующему году. Есть планы о постройке трех новых школ и пристройке к школе в селе Егорьевка", — отметил Жидких.
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